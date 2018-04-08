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BAT布局分化：腾讯投资不断百度重产品 阿里稍显沉寂

BAT布局分化：腾讯投资不断百度重产品 阿里稍显沉寂
2018年04月08日 01:12 经济观察报
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　　下注在线教育 BAT布局分化

　　吴秋婷

　　产品开发、资源扶持、资本下注，今年以来，互联网巨头跨行业入局教育产业的热潮持续发酵。

　　3月20日，英语启蒙教育类课程“宝宝玩英语”宣布完成1.5亿B轮融资，由腾讯领投，这只是腾讯近段时间在教育领域的布局之一。2月底至3月底，仅一个月时间，三起腾讯领投的教育企业融资消息接连传出。

　　与此同时，今日头条开始发力线上教育领域。3月初，师生作业互动平台“一起作业网”完成2亿美元E轮融资，投资方为今日头条。

　　在对教育风口步步紧跟的同时，互联网巨头们的布局重心逐渐分化，腾讯投资不断，百度重视产品，而阿里则稍显沉寂。伴随着互联网巨头的进入，教育企业的头部效应或将进一步加剧。

　　加快布局

　　今年以来，腾讯在教育领域的大手笔投资夺人眼球。3月20日，互联网幼儿英语宝宝玩英语宣布完成1.5亿人民币B轮融资。2月28日与3月5日，在线教育品牌洋葱数学以及考虫分别宣布获得C轮融资，两笔融资数额均过亿，且都由腾讯领投。

　　而在去年8月，在线少儿英语品牌VIPKID获得总额达2亿美元的C轮融资，创造了K12在线教育领域单笔融资的最高记录。这笔融资的背后也有着腾讯参与的身影。作为VIPKID战略投资人，腾讯公司还宣布与VIPKID在云服务、人工智能、互联网教育等领域进行合作。

　　教育行业作为消费升级中受益的领域之一，广阔的市场前景正吸引着互联网巨头加快布局。

　　从规模来看，互联网教育市场在未来仍将维持增长的态势。通江资本教育领域负责人侯凯告诉经济观察报：“2019年中国互联网教育市场交易规模可能达到近4万亿元，消费者更多地进入到了精神层面的投入，而互联网教育的相关内容将会是优质的承接产业之一。”

　　互联网教育研究院院长吕森林则认为，在线教育行业正处于不断演进、热点细分领域不断衍生的过程，在消费升级阶段，教育培训行业的泡沫相对较少，吸引互联网巨头的加入。

　　除此之外，对于互联网企业而言，教育产业的稳定性也独具诱惑力。问学教育创始人白聪把教育行业形容为一个基业长青的行业，在他看来，“不论在经济上行或下跌时期，教育都是一个受欢迎的行业，因为它受经济周期影响比较小。”虽然在线教育企业的营收能力一直备受质疑，但白聪相信，第一波红利很快就会来临。

　　向教育领域进军正在成为互联网巨头们的一个共识。

　　百度教育总经理张高告诉记者，百度教育近期对旗下的智慧课堂产品进行了升级，与教育部在同步新课标教材内容方面进行合作，并将围绕“AI+教育”推动人工智能与教育实践的融合。“我们希望通过技术来优化教育资源配置和集成，提高教育效率，提升教育水平。”

　　2017年12月百度教育年度盛典上，百度总裁张亚勤表示，教育将是百度AI战略布局的重要环节。“百度在AI战略上的强化深入，将推动AI技术在细分领域的落地，教育正是其中重要的落地场景之一。”

　　相比于在教育投资和产品开发上动作不断的腾讯和百度，阿里巴巴近两年的教育业务则稍显沉寂。尽管在风口初期，也依托于淘宝平台，推出了“淘宝同学”等产品，但之后的声势便趋于平缓。

　　一位熟悉阿里巴巴集团业务的人士告诉记者，目前看来，阿里巴巴在教育产业方面的延伸仍然有限，主要是在个别领域进行尝试，但尚未形成大规模的战略布局。

　　阿里巴巴一名工作人员向经济观察报表示，阿里对教育的关注更侧重于非商业性质的乡村教育与公益教育领域。比如马云担任校长的湖畔大学，旨在向新一代创业者传递企业家精神；“淘宝大学”的设立初衷也是为了适应农村电商发展的需要，帮助网商成长，而对于接下来阿里巴巴在教育领域的投资计划，该工作人员表示不方便透露。

　　阵营分化

　　2013年被认为是在线教育行业的分水岭。各类教育平台蜂拥而起，BAT几乎同时切入教育领域，但在不同的基因作用之下，从初期平台的选择开始，在涉及的教育细分领域中走向了不同的路径。

　　2013年，腾讯首次切入在线教育市场，主打职业教育的腾讯精品课成立。同年7月，百度与淘宝发布了各自的在线教育产品，百度教育和淘宝同学。而在此之前，教育产品在淘宝并没有专门的运营，仅仅是淘宝数万个分类当中的一个类目。

　　吕森林向记者分析，对于在线教育平台，阿里巴巴从电商角度切入，社交起家的腾讯注重平台的社交功能和属性，百度则发挥流量与技术的优势。

　　但几年摸索下来，BAT的在线教育平台并没有如初期预想的那样，成为传统线下教育的颠覆者，更多地是增加了一个教育企业分发的渠道。此外，由于在线教育平台整体盈利状况不佳，几家互联网巨头都选择了转移教育业务重心，对教育领域的侧重点也各有分化。

　　2018年1月，百度教育旗下的在线教育平台——百度传课宣布停止客户端运营，这一举动被外界解读为百度在线教育平台的失败。吕森林认为，学习是社群型的活动，完全的线上教育并不适用。但他同时表示，百度传课的落幕只是百度在教育领域探索的一个演进过程，即由过往的依赖搜索优势转向以人工智能、大数据为核心。

　　人工智能之于百度的重要性不言而喻，基于自身的技术优势，百度教育逐渐将“AI+教育”确立为未来发展的战略方向。“互联网教育已经不仅仅是原来在线学习的概念，而是与教育消费、人工职能以及大数据严密整合在一起。”吕森林表示。

　　相比于百度对自营产品的重视，腾讯选择了从自营向对外投资迈进，在一个月时间内，大手笔投资三家教育企业。

　　拼图资本创始合伙人王磊告诉记者，在教育产业布局方面，百度更注重自营产品的开发，对外投资较为稳健，腾讯的投资相比而言更加“激进”。且侧重于对K12与早幼教领域的布局。

　　阿里巴巴则显现出对线下实体教育以及公益教育的青睐。2015年，马云等人发起的企业家训练营——湖畔大学开始第一届招生，15年制的云谷学校也在2017年底正式开工建立。但这些与商业性质的教育产业布局仍有着本质的区别，公益色彩更为明显。

　　这种转向与分化的趋势和教育自身特有属性相关。王磊认为，教育作为重度垂直的产业领域，对内容质量要求极高。尽管百度、腾讯、阿里巴巴拥有一些自己的教育产品，可以在特定领域满足特定人群的知识需求，但进入更具专业性的K12领域比较困难。

　　短兵相接？

　　作为超级流量平台，互联网巨头在规模和技术上拥有着得天独厚的优势。腾讯、今日头条等巨头的加入，将对教育行业洗牌及商业模式整合起到推动作用。

　　从投资版图来看，互联网巨头主要选择在教育细分赛道的头部企业进行投资。例如，腾讯投资的VIP-KID、洋葱数学，以及今日头条领投的一起作业网，都是所在领域中中的佼佼者，几乎垄断了细分领域赛道的用户量。

　　王磊向记者分析，巨头们的投资比较挑剔，主要选择流量大的教育企业。之所以如此布局，“源于互联网巨头投资教育的核心目的是为了抓取流量、获得数据。通过筛选各赛道优秀的教育企业进行投资，可以在各个细分领域抓取用户数据，形成重要的数据分析。”

　　正因此，在选择教育企业进行投资时，巨头们的筛选标准较为严苛，更倾向于与前景好、质量高的教育企业进行合作。资本在进入过程中，对优质教育资源进行筛选，加速教育行业的洗牌。

　　互联网与教育的头部企业得以彼此相互助力，并加速教育产业由群雄割据向寡头格局的演变。

　　王磊分析：“这些教育企业得到大笔融资后，将获得新的防护膜，市场壁垒更高。头部效应下，每个赛道只有一两家能够‘剩出’，而中小机构生存空间越来越小，并可能遭到淘汰。”

　　尽管如此，在白聪看来，互联网与教育企业的合作更像是骨架与血肉的关系，“互联网企业做平台而不生产内容，内容需要由教育企业提供。他们像骨架，我们像血肉。他们做底层的架构，提供技术应用，而我们作为原材料提供商填补进去。”

　　互联网巨头的加速入局，一方面与传统教育企业形成了竞争与合作的局面；另一方面也促使传统教育企业不断塑造自己的互联网教育思维。例如，新东方好未来作为K12教育龙头企业近几年逐渐发力，业务内容包含了线上线下各类的教育产品，并且开始围绕着教育市场投资与布局。

　　侯凯认为，互联网巨头的进入对传统教育领域发展是良性的推动，这既是互联网普惠下的新机遇，也为传统教育机构的业务内容提供新的增长点，在竞争与挑战下，教育市场将迎来更为全面的发展。

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