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Facebook COO：不想让我用你的数据推广告？那就付费

Facebook COO：不想让我用你的数据推广告？那就付费
2018年04月08日 08:38 新浪科技
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桑德伯格桑德伯格

　　新浪科技讯 北京时间4月8日早间消息，Facebook COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）在接受NBC采访时表示，如果用户希望彻底阻止这家社交媒体服务通过他们的个人数据创收，那就需要为这种特权支付费用。

　　“你们能否开发一款工具，‘告诉Facebook：我不希望Facebook使用我的个人资料数据来给我发送定向广告。’”NBC主持人萨凡纳·格思里（Savannah Guthrie）说，“你们能否提供一个退出按钮——‘请不要在使用我的资料数据投放广告’？”

　　“我们有不同的退出形式。”桑德伯格回应道，“我们没有在最高层面设置退出选项，这会是一款付费产品。”

　　目前还没有迹象显示，Facebook真的准备推出这样的产品，但桑德伯格明确表示，Facebook的营收几乎完全源自对用户兴趣和行为的监控。如果取消这种模式，就需要用订阅费来代替广告收入。

　　以前经常有一种说法，认为Facebook的主要产品就是出售用户数据。这种说法最近广为流传，但桑德伯格在此次采访中对此展开驳斥。“这不是真的……我们从不出售数据。我们不会把个人数据提供给广告主。人们来到Facebook，他们希望发布精准广告，这对小公司来说非常重要。我们接手这些广告，然后展示它们，但不会把任何个人信息发送给广告主。”她说。

　　事实上，Facebook已经采取了一系列措施，改变之前的政策，不再允许第三方获取大量的个人数据。但研究人员和开发者目前仍然可以通过多种方法自动收集Facebook的海量公开数据。

　　桑德伯格还在采访中承认，Facebook的确应该早些通知受到数据泄密丑闻影响的8700万用户，而该公司目前为止仍不知道涉事的另一方——Cambridge Analytica获得了哪些数据，她在这方面犯了“错误”。(鼎宏)

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