新浪科技> 互联网> Facebook数据滥用丑闻曝光专题 > 正文

因数据丑闻 Facebook封杀加拿大公司AggregateIQ

因数据丑闻 Facebook封杀加拿大公司AggregateIQ
2018年04月08日 07:53 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月8日上午消息，Facebook周五时表示，已经暂时封杀加拿大政治咨询公司AggregateIQ，因为之前有报道称这家公司用不适当方式获取Facebook用户的个人信息。

　　英国政治咨询公司Cambridge Analytica从Facebook获取大量用户的数据，此事给Facebook带来很大的麻烦。克里斯托弗·威利（Christopher Wylie）曾经是Cambridge Analytica的员工，他说前东家曾与加拿大公司AggregateIQ合作。

　　Facebook在声明中表示：“因为最近有报道说AggregateIQ可能与SCL有关系，可能用不适当方式收集了Facebook用户的数据，我们决定将它拉入黑名单，暂时从平台上封杀，展开调查。我们会继续进行内部评估，对于监管机构发起的任何调查，我们也会全力配合。”

　　声明中所说的SCL指的“Strategic Communication Laboratories”，它是一家政府、军事合同承包商，是Cambridge Analytica的母公司。

　　此前威利指出，2016年英国“退欧”公投前，AggregateIQ曾经收取了一些支持退欧团体的钱款，帮它们造势。(星海)

我要反馈
相关专题： Facebook数据滥用丑闻曝光
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有