因数据丑闻 Facebook封杀加拿大公司AggregateIQ

新浪科技讯 北京时间4月8日上午消息，Facebook周五时表示，已经暂时封杀加拿大政治咨询公司AggregateIQ，因为之前有报道称这家公司用不适当方式获取Facebook用户的个人信息。

英国政治咨询公司Cambridge Analytica从Facebook获取大量用户的数据，此事给Facebook带来很大的麻烦。克里斯托弗·威利（Christopher Wylie）曾经是Cambridge Analytica的员工，他说前东家曾与加拿大公司AggregateIQ合作。

Facebook在声明中表示：“因为最近有报道说AggregateIQ可能与SCL有关系，可能用不适当方式收集了Facebook用户的数据，我们决定将它拉入黑名单，暂时从平台上封杀，展开调查。我们会继续进行内部评估，对于监管机构发起的任何调查，我们也会全力配合。”

声明中所说的SCL指的“Strategic Communication Laboratories”，它是一家政府、军事合同承包商，是Cambridge Analytica的母公司。

此前威利指出，2016年英国“退欧”公投前，AggregateIQ曾经收取了一些支持退欧团体的钱款，帮它们造势。(星海)