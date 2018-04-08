FB暂时封杀加拿大公司AggregateIQ 因用户数据遭泄露

【TechWeb报道】4月8日消息，据路透社报道，Facebook周五表示，它已经暂时封杀了加拿大政治咨询公司AggregateIQ。此前有报道称，这家公司以不恰当的方式获取了Facebook用户的个人数据。

英国政治咨询公司Cambridge Analytica以不恰当的方式获取了Facebook大量用户数据后，Facebook面临着巨大的压力。

曾在Cambridge Analytica工作过的克里斯托弗?威利（Christopher Wylie）表示，该公司曾与加拿大公司AggregateIQ合作过。

Facebook在一份声明中表示：“最近有报道称，AggregateIQ可能与SCL（Strategic Communication Laboratories）有关联，并可能以不恰当的方式获取了Facebook用户数据。在调查期间，我们已经将其添加到封杀列表中。我们的内部审查仍在继续，我们将全力配合监管部门的任何调查。”

SCL是一家政府、军事合同承包商，是Cambridge Analytica的母公司。（小狐狸）