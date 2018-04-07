沈博阳评“美团收购摩拜”:不吹不捧 创始团队很牛逼

新浪科技讯 4月7日下午消息，今天下午，前LinkedIn中国总裁、现蛋壳公寓执行董事长沈博阳，在个人的新浪微博账号上发表了自己对“美团收购摩拜”的看法。沈表示，“多数媒体水平和分析能力堪忧”，故而出来和“大家分享几个要点”，并在最后提到“愿中国互联网少一些成王败寇的思想，多一些包容多一些理性多一些鼓励。百亿估值成功上市固然牛逼，高估值并购退出也是很好的选择。”

以下为沈博阳微博原文：

美团收购摩拜，媒体大联欢。但讲真，多数媒体水平和分析能力堪忧。几个要点和大家分享：1）腾讯丢车保帅，对下家的选择起到了关键作用。 2）烧钱不可怕，可怕的是看不到尽头的烧钱，可怕的是烧出的只有规模，没有护城河。 3）资本虽然血腥但还是讲道理的，说到底还是创始团队中的某些人出于各种原因不想玩儿了，想退出了。 4）美团杀进出行领域算是一步好棋，对这次成功收购并谈得好价钱至关重要。支撑摩拜高估值的其实不是自行车而是包括网约车在内的大出行。现在除了滴滴又冒出一个美团，摩拜做成大出行平台的难度大了太多，继续融资的故事也很难讲通了。 5）创始团队和早期投资人拿现金套现离场回报可观，后期投资人拿美团股票，两三倍的升值空间是看得到的，算是各得其所皆大欢喜多赢的结局。 6）分析来分析去，有没有人考虑到滴滴的感受？ofo失控了，美团出行横空出世了，现在又失去了获得摩拜这一巨型出行流量入口的机会，而且居然还是丢给了给了美团。 7）账面上看，美团是最大赢家，价格非常合适，而且和自身业务互补性极好。但究竟能不能运营好，还要看造化了。运营好了，出行领域二分天下有很大机会，并且摩拜有机会成为第一个成功走向世界的中国互联网品牌，意义重大。8）两年做成这么瞩目的一个品牌，几十亿美金的估值并成功退出，不吹不捧，创始团队是很牛逼了，早期投资人是慧眼独具的。愿中国互联网少一些成王败寇的思想，多一些包容多一些理性多一些鼓励。百亿估值成功上市固然牛逼，高估值并购退出也是很好的选择。