快手整改:审核编辑扩容至5000人 清理逾5万问题视频

新浪科技讯 4月7日下午消息，快手官方消息称，截至4月6日，快手共清理51295条问题短视频，封禁用户11492人，清理用户名17675个。

同日，快手发布大规模招聘信息，面向全国新增招聘3000名内容审核编辑岗位，将目前的审核团队从2000人扩大至5000人。该招聘提出“有良好的政治觉悟与素养优先，有较强的政治敏感度与鉴别能力优先，共青团员和党员优先”，且向就职人员提供六险一金、就餐补贴等福利，并且相比于同行业水平，薪资较高。

目前，快手首页以《落实整改 砥砺前行》的通告以醒目的白色大字、红色背景置顶最上方。

此前3月31日，央视《新闻直播间》和《东方时空》先后对快手、火山小视频等短视频平台上存在的未成年孕妇现象做了报道。

根据快手官方信息，被央视点名批评后，快手创始人宿华于4月1日发出《关于未成年怀孕用户的一些思考》的内部公告。宿华称，“我们决定采取行动，尽快建立相关未成年人保护公益基金会，尝试尽可能努力地帮助面临各种困难的未成年人，特别是那些早育的未成年人和他们的孩子，同时在社区内成立未成年早婚早育危害宣传委员会，努力帮助快手平台内的年轻人树立正确的婚恋观、价值观。”

4月3日，快手再发通告。在这份《接受批评，重整前行》中，宿华表示“我们做得不好，社区发展在一定程度上偏离了原来的方向。社区运行用到的算法是有价值观的，因为算法的背后是人，算法的价值观就是人的价值观，算法的缺陷是价值观上的缺陷”。此外，快手在这份通告中列举了五大类整改措施，包括：用正确的价值观指导算法、梳理完善社区运行规则、建立未成年人保护体系、借助各方力量，共建清朗快手。

具体措施包括“只有符合国家法律法规、遵循社会公序良俗的作品，才能进行算法推荐”、“完善身份认证措施，对于未成年用户，将用专门的策略限制内容展现和设置相应的社区权限”、“积极接受政府有关部门管理和指导，改进优化审核规则和算法推荐”等20条细则。。

4月4日，国家广播电视总局约谈“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人，并依据《互联网视听节目服务管理规定》令两家网站采取“停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户”，“网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出”等整改措施。

当天，国家网信办亦有所动作，约谈今日头条、快手相关负责人，提出批评，责令全面进行整改。国家网信办相关负责人指出，各地直播短视频平台应引以为戒、举一反三，主动加强自查自纠，及时处置违法违规及低俗不良信息。

4月6日夜间，快手再次跟进调整，提出多条整改措施。整改措施包括：

1。 连续5天在发现页进行固定视频引导，坚决传递正能量；

2。 将目前的审核团队从2000人扩大至5000人；

3。 建立未成年人保护体系，限制未成年人观看内容，并对视频进行分级管理，严禁未满18岁用户直播；

4。 用正确的价值观指导算法，积极传播正能量；

5，坚决打击色情低俗、炫富炒作等违法违规、违悖公序良俗内容；

6，无限期关闭推荐相似用户的功能，直到确保该功能完全绿色正能量；

7，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

快手称坚决执行监管部门的各项要求，认真接受批评，深刻反思自身在管理制度和责任意识方面的不足，做好整改自查工作。快手将重整社区运行规则，将正确的价值观贯彻到算法推荐的逻辑中，进一步严格标准，抵制和删除违法违规内容，利用平台优势不断传播正能量，弘扬社会主义核心价值观。（宵寒）