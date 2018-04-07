高通5G版图现身！你的网络生活将迎来巨变？

来源：36kr

由于骁龙845移动平台和骁龙636移动平台的首发，3月的手机市场对于持币代购的消费者而言注定是充满期待的，在三星S9和红米Note5刷屏之时，曾经隐身手机幕后的高通也再一次引发用户热议，高通作为5G网络的建设者和推动者从来没有离开过。

甚至在接下来的5G变革中，高通和它所布下的5G版图将更深入地覆盖每个人的日常生活，前段时间的MWC上，高通已经向我们展现了它为迎接5G时代到来所做的新准备。

高通早已开始铺设5G版图

高通最早被中国用户所熟知，显然是因为频频出现在各大手机厂商发布会上的骁龙移动平台，但随着5G时间表的临近，高通为迎接5G时代所做的努力也被更多的用户知晓。作为通信标准化组织3GPP的主要贡献者，高通一直在推动5G标准化进程，比如通过支持千兆级LTE网络向5G网络过渡、参与制定首个可商用部署的5G新空口标准、携手众多企业启动5G领航计划等等。

而在MWC前后，我们也看到了高通在5G领域又进了一步。

在MWC之前高通宣布，全球已有20家终端制造商选择骁龙X50 5G调制解调器用于2019年的5G终端，包括国内主流的OPPO、vivo、小米、一加等手机厂商。包括中国移动在内的全球18家移动运营商也将采用骁龙X50 5G调制解调器来展开5G试验，这意味着配备骁龙5G调制解调器的终端设备在运营商的5G网络下能获得更好的体验。

在MWC上，高通也正式发布了涵盖数字、连接、射频前端功能组件的骁龙5G模组解决方案，通过这套解决方案，手机厂商无需自行采购组件，这可能降低了手机厂商研发5G手机的难度和成本，在推动5G标准和产品落地方面，高通可以说是一个人既当爹又当妈。

1、实实在在的网速提升

除了骁龙5G模组，在MWC上高通还展示了在旧金山和法兰克福进行的大规模5G网络模拟实验结果，结果显示，在模拟两座城市用户的真实使用需求环境下，旧金山实验中的5G下载速度相比4G LTE从71Mbps大幅提升至1.4Gbps，实现了20多倍的提升，而在法兰克福的实验中，5G网速也比4G LTE快了9倍，同时网络响应速度提高将近7倍。

这意味着5G可以提供千兆以上的网络连接速度，5G网络铺开后，用户日常接触到的，如1秒钟下一部高清电影、网络直播实现4K/8K画质、网游延迟降低都与5G的变革意义相比几乎只是冰山一角。网速将是用户从4G跨入5G时感受最明显的变化，但却远非5G的全部。

2、给人无限遐想的网络新世界

如同电力之于第二次工业革命、计算机互联网之于第三次科技革命，5G更为革命性的一点还在于其扮演的角色，4G时代，4G网络更像是手机上的一项增值服务，但在5G时代，5G有潜力成为一项基础设施，应用范围远超4G网络，5G有潜力真正将移动互联网与人工智能打通，我们设计宗旨是迎来一个万物互联、实时在线的全新网络社会。

5G商用后，诸多已经提前制定好计划的公司将充分发挥5G的潜力，等待用户的将是每一个生活场景在5G时代下的全面进化。

你的这些设备将在5G时代更新

不过虽然我们没办法完全想象5G时代的网络生活，但从高通稳扎稳打的技术布局上，我们还是能窥见接下来几年我们将迎来的全新设备。

1、手机

在5G时代，骁龙移动平台除了能获得性能的提升，5G赋予的连接能力将成为更大的亮点，5G带来的更快的网页浏览、更清晰的在线视频、延迟更低的手游、一点即成的下载速度能够让5G手机更好地扮演起移动互联网入口的角色，同时随着5G网络在智能汽车、物联网领域的普及，5G手机有望成为用户网络生活的控制中枢，5G能承载起的无限想象将成为比全面屏更大的换机驱动力。

2、XR头显

在目前网络环境下受到线缆束缚或受无线传输网络带宽不足限制的VR/AR设备也可以得到解放，面对VR/AR即将迎来的大发展，高通也提出了全新的XR（扩展现实）概念，并且在MWC上公布了XR头显的参考设计，其实我们现在已经能看到XR产品，比如HTC推出的基于骁龙835的Vive Focus。对于这类设备而言，未来的5G传输可以将时延降低至1毫秒以下，减少眩晕感，从而增强用户的沉浸式体验，未来的XR头显或许能与摇杆游戏手柄争夺用户漫游虚拟世界的入口地位。

3、始终连接的PC

高通此前也已经与惠普、华硕、联想等合作推出拥有4G LTE连接能力的骁龙笔记本，在4G LTE演进至5G后，用户可以通过骁龙PC享受云办公体验，并且5G带来的低延迟可以支持本地与云端连接，一个文档实时协同编辑、多台设备同时进行高清视频会议将成为可能，同时这些特性将与骁龙本超过20小时的全天候续航能力相辅相成，摆脱了电源适配器与Wi-Fi的限制，骁龙本有潜力成为商务用户的首选。

当然，除了这些消费电子产品，5G还可能指导智能汽车、海量物联网为用户带来新的体验。其实对于广大用户而言，现在对5G时代的想象只是冰山一角，5G带来的影响可能会远超我们的预期。从2G到3G、3G到4G，对于普通消费者而言，通信技术的迭代带来的直观感受就是网速的变化，但5G可能远远超出这个范围。

在5G真正铺开后，用户可以享受到极大的网速提升与全面进化的智能终端，企业可以在产业升级中寻找新的机遇，社会也许会因为5G赋予的万物连接能力得到革新，现在包括高通在内的一系列公司为5G所做的努力也是为了加速这一天的到来。到那时，5G对我们来说，可能变得像电力一样重要，连接也将无处不在。