沈南鹏：这是一条“穿着西装的鲨鱼”

文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

沈南鹏是《十年二十人》节目中的对谈嘉宾，录制视频那天早上，福布斯杂志公布了全球最佳创投人的榜单，于是，全世界的人都看到了排在第一名的那个名字——沈南鹏。

这是这份榜单创建以来，第一次有一位来自中国的风险投资人排到了全球的第一名。

所以，那天下午见到沈南鹏时，吴老师第一句话就是恭贺他。没想到，他的第一句话，便是拍着吴老师的那本新书说，水大鱼大。他认为，这是中国经济市场到达世界顶峰的结果。

但是，如果说中国市场是一片汪洋大海，那么沈南鹏一定就是其中最神秘、最特别的一条大鱼。

周鸿祎说，沈南鹏是一条鲨鱼。鲨鱼嗅觉敏锐，只要有一丝血腥味，便能以最快的速度追来：据说红杉中国65%以上的项目，都是在A轮完成。即便是马化腾，也曾在公开场合“抱怨”，这几年做投资，基本在每一个项目里都会撞见沈南鹏，而且是早在两三年前就已经进入了这条领域。

但是，在沈南鹏身上，除了勤奋和敏锐，更具备一种罕见的精确判断，这是他区别于其他大部分投资人的最大特质——而这种精准，大抵和他学数学的出身有关。

如果你有机会和他深入交谈，他极快的语速、不间断地推出的见解和判断、跳跃式的逻辑推演，会让你觉得自己掉入了一个漩涡，越深入内心，浪潮便越汹涌。

但是，他的目的从来不是为了说服你。

十年前，周鸿祎和沈南鹏买了两张奥运会跳水比赛的门票，坐在水立方的观众席上，看着运动员翻滚着身姿“扑通扑通”跳到水里。周鸿祎告诉沈南鹏，他想做一个完全免费的杀毒软件，这让沈南鹏觉得不可思议。

更不可思议的是，沈南鹏竟然支持了周鸿祎。

后面的事情，我们都知道了。周鸿祎的“免费”思路，不仅为红杉带来了神话般的回报率，甚至从某方面而言改写了中国互联网的历史。

沈南鹏就像是一条用尾巴搅起漩涡的鲨鱼，将一切新物种的信息卷入他的领域，但他意不在吞食，而是希望在漩涡最深最中心的地方，看见新的世界。

吴老师印象最深的一点，就是沈南鹏在对谈中频繁提及“创业者精神”这个词汇。他其实和一个创业者并没有太大的区别，享受着自己所做的事，并在自己创造出的事物中获得荣誉感。只不过创业者干一件事，而投资人一年要看几百家、上千家项目。

在这几年内，之所以会有这么多年轻人投身于创业，这些80后、90后的年轻人能在三年五年时间里面获得很大的成长，创造出匹敌甚至超越美国的移动互联网时代，背后不可或缺的，就是中国市场经济当前特别重要的，非常隐蔽而巨大的资本力量。

这里面，不仅有大水，还有大鱼。

结束访谈后，有人请吴老师给沈南鹏一个标签。

他受过世界上最好的教育，在世界上顶尖的银行工作。在他的办公室，摆放着他喜欢的绘画，据说他在周末喜欢去爬山，偶尔打羽毛球。

他享受自己的工作和生活，享受追逐本身而不是因为焦虑奔波，像一条鲨鱼，自如地游曳在水中。

吴老师说，沈南鹏不仅是一条鲨鱼，更是一条“穿西装的鲨鱼”。

中国独角兽的名单 可比美国要长得多了

吴晓波：你刚刚荣获了福布斯全球最佳创投人奖，现在的心情和当年全国数学竞赛拿一等奖的时候，有什么区别？

沈南鹏：60后70后甚至是到80后的这批人，从小的教育体系总是教导我们要做NO.1。所以获奖这件事，我感觉很正常，因为潜意识里就是要做到最好。

但是这两种奖项给我的感觉还是不太一样。当年数学竞赛考试95%的成绩是自己努力的成果，但今天的投资行业水大鱼大。我认为作为中国人，不管是谁上榜，最大的支撑依据是整个市场起来了。

如今，比较重要的一点就是，中国的投资市场跟美国的是当量的，是同等规模的。而且如果你仔细观察，在过去三年里，中国企业成为真正超级独角兽的（达百亿美金市值）比美国多。

聊到美国你能想起哪些独角兽企业？airbnb、Dropbox、Uber，但是中国这个名单比美国可长很多了。

吴晓波：你预估这一轮消费，互联网投资，创业还能持续多久？

沈南鹏：其实三年以前我就想过这个问题。因为三年以前我看到美国已经开始有一点点放缓步伐，那中国会不会放缓？

去年年底我有一个观点，一方面我觉得一个大公司它可以做到强者越强，确实会挤掉了一些小公司的机会；但从另外一方面讲各种垂直领域并非易事，大公司未必都能吃到这口饭，那么医疗教育，车、房里面还会有新的机会出来。

所以我认为，中国移动互联网要产生百亿级美金市值的公司，还存在着很多机会。第2批的甚至是第2.5批的中国公司达到百亿，并不是一个令人特别惊讶的事情。

依然还是那句话：水大鱼大。

明知可能丢掉阵地还是去做这种抉择 才是创业者精神

吴晓波：这两天，还有两个新闻：阿里收购饿了么；美团收购摩拜。在这个过程中，大公司形成了资本和渠道垄断，你认为这和未来超级独角兽的诞生，存在什么关系？

沈南鹏：这两家被收购的公司，可以说非常特殊，O2O服务本身要产生长期稳定盈利是需要更长的时间。所以在这个时候，公司会思考如何使股东利益最大化，它可能会做一个跟巨头绑在一起的决定，我认为收购其实挺正常的。

但是还有很多的商业模式并不需要多轮融资，也不需要产生长期盈利，这之间是有差别的。

我观察了很多行业，举个简单的例子，不管今日头条还是VIPKid，它的商业模式决定了它的业态：第一，它同质化竞争少，比较容易产生一定长期可持续的商业模式；第二，巨头的脚很难伸进来，医疗和教育两个行业，它在巨头无法接触的边界里。举例讲医疗，挂号网或者医联，还有教育里面的VIPKid，你说巨人怎么进来呢？

吴晓波：TMD这三家公司你都在很早期就进入了，最后他们近些年都能跑在前面，你觉得它们的创始人跟其他同龄的这一拨80后有什么区别？

沈南鹏：第一他们是绝对的产品偏执狂，换言之，它们产品取胜。例如王兴绝对是产品性的创始人。所以对产品的重视程度和对产品的认知高度，这是一个CEO最重要的能力，我认为这是跟其他80后明显不一样的特质。当年王兴来跟我们交流的时候，其实他不是最厉害的，别人的规模已经做到接近他的两倍，但我能感觉他身上存在对产品的关注。

第二是视野和拓展能力的区别。我感觉作为一个企业家，视野和拓展性还是相当可观的。当然我们在马云、马化腾、李彦宏身上都看到这种特质，现在在这些年轻人身上再次看到，其实我认为是非常值得敬佩的。

有的时候我在想，他们80后跟我们这一代创业者有什么不一样的？我认为，他们承担风险的时候是可以taking calculate risk，是经过一定的计算，有一定的自己的盘算的，但最终在怎么盘算this is risk，尤其是当他们的公司已经到一定规模时，再去做一件新的事情的话，背后隐藏的可能是他们会丢掉原来这个阵地，但是他们依然做了这样的选择。

其实，我认为这就是根本上的一个创业者的精神。

阿里、腾讯和红杉 都在恐惧同一件事情

吴晓波：你是一个激进还是保守的人？

沈南鹏：做投资跟企业家的差别是，好的投资人必须是一个企业家，但同时会比企业家更加的有一种协调能力和一种整个的管理风险的能力。从整个基金管理的角度，他可能会比企业家在承担风险上会稍微保守一点。

比如讲，我今天看到了一个非常让人兴奋的项目，我会花掉你整个基金的10%到15%去投资吗？如果是一个好的投资人可能会说，不应该这样。但是你在每一个项目上面，你应该跟企业家一样的心态，一样的all-in。

其实很多人忘记了做投资真正要最后的成绩是靠什么？是靠每一个基金有多少钱回给LP，这是最重要的。

吴晓波：你喜欢这个时代吗？会有危机感吗？

沈南鹏：危机感必须有，因为当你自己的这个公司也已经到了一定的规模，从我们也是红杉开始创业走到今天，就像当年如果我还继续在携程的话也一样，你肯定会担心说，我们以前走过的每一步能不能保持它的成果。

说实话，这个行业的进入壁垒不是那么高，并不是说今天小公司不能很快地起来。所以我感觉，关键是怎么能够在这个变化的市场当中，你也寻找变化。

但是变化不能离开你基本的核心竞争力，你最担心是哪一个新的，比如讲商业模式，disrupt了原来的商业模式，我相信今天阿里、腾讯都在恐惧这个事情。红杉也一样，一样也恐惧。