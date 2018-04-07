火山小视频回应网信办约谈：正能量视频将获加权推荐

今日头条旗下短视频平台火山小视频在接受国家网信办约谈后，于4月5日至4月10日进行整改。整改期间，“视频”频道暂停更新，仅推荐正能量内容，今后正能量视频将在平台获得优先加权推荐。

4月6日晚，火山小视频发布官方声明，表示将逐一落实各项管理要求，深入自查自纠，对内对外树立正确的价值观。

火山小视频在回应中还重点提到了对于平台上的未成年人的管理，称未成年用户禁止开设直播，如未成年人在不受监管情况下消费打赏直播，一经确认全额退款。同时还将全面清查不利于未成年人的内容，一经发现立即下线。

其他整改措施还包括，建立健全审核体系，扩充审核人员队伍，增强审核力量；内部建立追责机制，重新梳理管理制度、审核流程；注重内容导向，导向不良的内容一经发现立即下线；加强落实黑名单制度。将内容违法违规、违反公序良俗的主播、用户列入黑名单，实行跨平台封禁。

近期“快手”“火山小视频”直播短视频平台接连被官方约谈。

4月6日，国家网信办发布消息称，“快手”“火山小视频”传播涉未成年人低俗不良信息，社会舆论反映强烈，国家网信办于4月4日依法约谈两平台相关负责人，提出严肃批评，责令全面进行整改。国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。

4月4日，国家广播电视总局约谈了这些短视频平台负责人，要求依据《互联网视听节目服务管理规定》整改，并要求停止新增视听节目上传账户，网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出。

4月6日，今日头条方面发布通报称，旗下火山小视频、西瓜视频等短视频平台共计下架问题视频10318条，重置封禁问题账户4864个，增加视频审核相关词库敏感词1700余条，目前已经落实多项整改举措，并在视频社区大力推荐社会正能量内容。

澎湃新闻记者4月6日登录火山小视频发现，火山小视频首屏推荐视频只有自然风光、传统文化、珍稀花草和亲情类等内容。

火山小视频表示，作为快速成长的新产品，会深刻反省、好好补课，尤其在社会责任方面，努力查漏补缺。（澎湃新闻记者 杨鑫倢）

以下是火山小视频回应全文：

《净化生态，重整出发》

依照中央网信办要求，火山小视频于4月5日9：00至4月10日9：00进行整改。整改期间，我们逐一落实各项管理要求，深入自查自纠，对内对外树立正确的价值观，全面加强平台业务和人员管理，努力达到社会和广大网民的期望，为用户提供更好的服务。

1、整改期间“视频”频道暂停更新，仅推荐正能量内容。全面树立平台正能量价值观，建设正能量的视频内容池，今后正能量视频将在平台获得优先加权推荐。

2、建立健全审核体系，扩充审核人员队伍，增强审核力量。内部建立追责机制，重新梳理管理制度、审核流程。提高一线审核人员的社会责任感，提升其对违规内容的敏感意识。做到有标准必落实、有问题必重视、有违规内容必查删。

3、对平台上的未成年人严格管理。未成年人拍摄上传短视频需在家长指导下进行，符合未成年人身心特点，符合正确价值导向和公序良俗。未成年用户禁止开设直播，如未成年人在不受监管情况下消费打赏直播，一经确认全额退款。

4、全面清查不利于未成年人的内容。进一步提高标准，网站上违法违规、违反公序良俗的内容一经发现立即下线。注重内容导向，部分虽然符合法律要求，但导向不良的内容同样一经发现立即下线。对于违规用户，采取封禁上传功能、永久封号等处理措施，从严处置，绝不姑息。

5、加强落实黑名单制度。将内容违法违规、违反公序良俗的主播、用户列入黑名单，实行跨平台封禁。

在管理和审核中出现问题，我们深感自责；给用户和公众带来不良影响，我们深表歉意。感谢社会各界对火山小视频的关注和指正，感谢监管部门给予的指导和帮助。作为快速成长的新产品，火山小视频会深刻反省、好好补课，尤其在社会责任方面，努力查漏补缺，为用户和社会创造更多价值。我们将发挥自身优势传播正能量，为记录美好生活和伟大的新时代贡献自己的力量。

火山小视频团队

2018年4月6日