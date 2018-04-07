北京首都机场T2航站楼可“刷脸”快速过安检

旅客在安检通道，使用人脸识别系统交运行李过安检。通讯员 王文正 摄

首都机场T2航站楼“刷脸”能快速过安检

1分钟内可完成安全识别和处置，实现旅客自助安检查验全流程自动化操作

首都机场在全国率先实现“人脸识别”安检，目前在T2航站楼试用，新安检系统将大幅缩减旅客过安检通道时间。

记者从首都机场获悉，经过两年多研发，首都机场在全国率先启动“智能旅客安检系统”。

近日，记者在首都机场T2航站楼国内出港的2号安检通道看到，新上岗的智能安检系统已在部分安检通道开启，有工作人员在刷脸机器前指导旅客使用。据了解，智能安检系统最早是于3月19日在机场T2航站楼启用的。

新京报记者 郭超

1分钟内完成安全识别和处置

记者看到，在身份检查环节，旅客一共需要经过“两道门”的核验，过去的人工证件检查岗已换成机器查验。第一道门的机器可以对旅客的登机牌和身份证进行核验，第二道门则用来进行人脸拍照，实现身份比对。“由于目前该系统还未和整个航站楼的系统连接，T2航站楼又有盖章核查的要求，因此目前在智能身份核查岗还安排了一名工作人员进行后期的盖章核查工作。”首都机场工作人员表示。

在随身行李的安检部分，记者看到，安检行李传送带加长分区配备了一排上下分组的摄像头。使用时，旅客只需把行李放在筐内再面对摄像头看一下，然后将行李筐推上传送带即可。该系统会在1分钟之内完成安全识别和处置，实现旅客信息和行李信息的绑定。

一旦发现问题行李需要开包复查时，复查岗工作人员面前的显示屏可直接显示出问题行李的主人姓名和照片。有了系统帮助，遇到过检人员太多、现场比较混乱的情况，工作人员再也不用扯着脖子到处喊“这是谁的行李！”而是可以直接叫出旅客名字，请对方配合开包检查。

自助完成身份证和人脸识别比对

据工作人员表示，安装智能安检系统后，安检效率有所提升，这对高峰时段每小时出港旅客超过2万人次的首都机场来说，无疑可以缓解庞大客流量带给安检通道的压力。

据首都机场安保公司技术室科长李学知介绍，智能旅客安检系统主要是由自动传输分系统、信息分系统、人脸识别分系统及自助验证分系统组成。

特别是自助验证分系统基于硬件闸机设备及软件个性化设计和开发，方便旅客自助完成身份证件和人脸识别比对，实现了旅客自助安检查验的全流程自动化操作。

他表示，原来的传统安检模式中，每一个安检环节基本都是靠人工操作。而“智能旅客安检系统”则是发挥科技智能识别效能，在安检现场实现了“人防+技防”效果。特别是在安检现场处理旅客携带的常规行李物品时，“智能旅客安检系统”会在1分钟内完成安全识别和处置。