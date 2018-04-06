短视频平台现非法医美产品广告 有播主教注射玻尿酸

短视频平台现非法医美产品广告

发布未获得批准文号的玻尿酸针剂销售信息；专家提醒勿贪便宜，出了问题维权难

眼下医疗美容风靡，不少爱美人士选择注射玻尿酸用以隆鼻、垫下巴、丰唇或填充额头、法令纹，进行微整形美容。

短视频平台播主所售“纽拉”玻尿酸针剂。

新京报记者近日调查发现，有商家通过短视频平台拉“业务”，在快手APP发布未获得药监部门批准文号的玻尿酸针剂销售信息，还有播主通过短视频教学如何自行注射玻尿酸。

专家提醒，消费者通过非正规渠道购买使用玻尿酸针剂存在极大风险隐患，网购非正规渠道的玻尿酸自行注射后即便发生了严重的并发症，也很难维权。而快手播主销售未经注册的医疗器械已触犯刑法，或将依照销售假药罪追究刑事责任，面临三年以下或三至十年刑期。

热销玻尿酸针剂在中国未取得上市许可

在快手APP中以“玻尿酸”为关键词进行用户搜索，可得到“玻尿酸批发”“卖玻尿酸的小女孩”“玻尿酸批发部”“玻尿酸注射隆鼻术”等百余条检索结果，这些用户在个人简介一栏多附有个人微信号，加为好友后便可直接咨询、购买玻尿酸针剂。

记者发现，多名快手播主正在销售同一款产品——韩国进口Neuramis“纽拉”玻尿酸注射剂。播主“玻尿酸批发”在自己的快手页面用图片和短视频形式进行了产品展示，视频显示卖家仓库中堆放着数十箱“纽拉”玻尿酸，产品有白色、黑色、金色三种不同外包装，均没有中文标识。

播主称一支“纽拉”320元，是韩国进口产品。而业内人士表示，一支正品韩国“纽拉”玻尿酸售价约为1000元。

按我国现行标准，注射用玻尿酸属于第三类医疗器械，是对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械，是医疗器械中监管级别最高的一类，生产和经营此类产品均须取得监管部门颁发的医疗器械注册证以及生产经营许可证。

记者在国家食药监总局官网查询发现，截至目前国内获得正式批准文号的注射用玻尿酸类产品仅有14种，“纽拉”并不在其中。

有播主视频教学自行注射玻尿酸

记者在调查中还发现，有美容机构在快手APP招收加盟商，推销美容新科技——无针无痛玻尿酸填充，声称“轻轻一按变女神”。

商家通过短视频演示了消费者自行注射产品的全过程。视频中，一位消费者在未佩戴无菌手套的情况下，将一根手指粗的银灰色针筒对准自己下巴，按下针筒顶端的按钮，“吧嗒”一声，针筒将内容物注入下巴，再用棉片按压针眼数次，整个注射过程就完成了，前后仅用时1分钟。

卖家称没有风险，不会出现传统玻尿酸针剂注射一系列的医疗事故，“传统微整美容都需要有医师资格证，没有证件就会被查，而且还容易出事故担风险，我们的产品有无基础都可以操作。”

而按照我国《医疗美容服务管理办法》规定，实施医疗美容服务项目必须在相应的美容医疗机构或开设医疗美容科室的医疗机构中进行。负责实施医疗美容项目的主诊医师须具有执业医师资格，经执业医师注册机关注册，还要求具有从事相关临床学科工作经历，经过医疗美容专业培训或进修并合格或已从事医疗美容临床工作1年以上。

■ 追访

网购未经注册玻尿酸隐患极大

《中国美容医学杂志》编委杨东运告诉记者，未经注册玻尿酸针剂质量上很难保证，注射后发生感染、炎症、肉芽肿等并发症的可能性比“行货”要高得多。

据媒体报道，2015年8月，童女士在浙江省衢州市某美容会所花5000元在鼻子和下巴处各打了一针“纽拉”玻尿酸。一个月后，童女士的鼻子、下巴处出现红肿、硬块等不良反应，在辗转上海、杭州等地求医后，最终童女士在杭州某医院做了注射材料取出手术，共花费7万多元。

就在今年3月28日，原国家食药监总局发布消费提示，提醒消费者在进行医疗美容时选择有资质的正规医疗机构或医疗美容机构，并使用经过注册的注射用透明质酸钠等合法医疗器械产品。

早在2013年9月，原国家食药监总局就曾做出类似提醒。中国医学科学院整形外科医院主任医师潘博接受新京报记者采访时表示，美容手术、注射美容、线雕美容等，只要是破皮进入皮肤后进行的治疗项目都属于医疗美容，与一般美容院进行的生活美容有着本质区别，“可以做注射整形的机构包括整形外科医院、美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所及综合医院中的整形外科和医疗美容皮肤科，不包括美容院、美容会所、个人在医疗机构以外的其他场所注射。”

自行注射后果严重 易造成血管栓塞

潘博指出，消费者没有受过正规的医学训练，缺乏解剖基础医学知识，在盲视下进行注射操作时，无法控制注射部位的解剖组织和层次，无法避开重要的血管神经。自行注射玻尿酸造成血管栓塞的可能性很大，由此导致皮肤坏死、失明甚至脑栓塞的案例屡见不鲜。

据媒体报道，去年11月，大连两位女士在网上购买玻尿酸后互相注射，注射后其中一名女士额头不仅出现红肿出血等症状而且视力也变得模糊。事后经大连市中心医院美容科专家诊断，她这一针误扎到了血管里，险些失明。

“认清产品，必要时查伪，不可贪图便宜，太便宜的东西很可能有问题；认清医生，必要时查询执业证，不要轻易相信宣传、包装；认清机构，必要时查询机构的许可证，不要去生活美容院、工作室注射。”杨东运说。

播主录视频展示消费者自行注射玻尿酸。微信截图

■ 延展

销售未经注册医药产品已触犯刑法

北京东方律师事务所合伙人温泉接受记者采访时表示，原国家食药监总局对未取得药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号的药品和医疗器械认定为假药，销售人员将依照销售假药罪追究刑事责任。

我国《刑法》规定第一百四十一条规定，生产、销售假药的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

温泉提醒，未通过正规平台购买，虽然价格上可能有一定优惠，但出了问题也无法通过平台投诉解决问题，获得相应赔偿。如果购买药品使用后未对人体造成严重损伤，仅有部分不适或质量问题，也会因为诉讼成本问题而不会采取诉讼方式维权。如果真的因为自行注射造成了严重损害，需要起诉的，也将面临不确定被告真实身份，无法立案，无法依法获得赔偿的窘境。 去年5月至今，多部门联合开展严厉打击非法医疗美容专项行动，提出建立严重违法犯罪者“黑名单”，并纳入社会信用体系，实施联合惩戒。

按照行动方案，目前正处于专项行动第三阶段，该阶段原国家卫生计生委监督中心将组织对部分地方进行抽查，完善法律法规，出台政策措施，建立健全长效机制，促进医疗美容产业规范健康发展。

新京报记者 许雯