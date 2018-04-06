整改中的快手、今日头条：暂停新用户发布短视频

今天早上，不少快手用户发现，平台上推荐的内容和往常不一样了。这源于昨日管理部门对快手、今日头条等平台“问题视频”的批评和勒令整改。

3月31日，央视《新闻直播间》和《东方时空》对短视频平台上存在的大量未成年孕妇现象做了报道，提到在快手、今日头条旗下火山小视频中数以百计的未成年妈妈视频。

4月4日， 国家广电总局发布消息称，针对社会舆论强烈关注的今日头条、快手播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局会同属地管理部门严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

公告措辞严厉，“两家网站除上述问题外，长期无视法规训诫，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。”并要求立即整改，其中主要包括四点内容，简单说即：

1、立即下线低俗、暴力、色情等问题节目；2、停止新增视听节目上传账户，对上传了问题节目的关停上传功能、永久封号；3、追究审核人员、主管人员责任；4、保证所有节目都经过审核，节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模。

对违法违规内容的审核，一直是所有短视频、直播平台的难点，此前，寻找中国创客（ID：xjbmaker）从快手相关负责人处得知，快手的人工审核团队约为2000人。

据快手此前公布，每日UGC视频生产已超1000万。按照每天1000万短视频、每条短视频15秒计算，人均要审核5000条视频；即人均每天需要审核1250分钟，即20.8个小时的短视频。这从操作的角度来看显然不太现实。

疯狂上涨的短视频业务，如今面临着法律和伦理的多重考验。

用户量爆发，内容乱象引发审核质疑

3月29日晚，央视《经济半小时》报道曝光了今日头条无视监管发布虚假广告，并通过广告二跳的分发方式避免监管问题。

3月31日，央视《新闻直播间》和《东方时空》对亏短视频平台上存在的大量未成年孕妇现象做了报道；

4月2日，《新闻1+1》再次批评快手和火山小视频的未婚妈妈视频，这些视频中还被标注了“官方推送”字样。白岩松对算法推送提出疑问，质疑“到底没脑子的是技术，还是人？是人推送还是技术推送？”

短视频平台的乱象由来已久。快手和今日头条曾多次被批评，一是伦理问题，二是钻了商业牟利的不法漏洞。早在2016年底，快手平台上的未婚妈妈就掀起过舆论风波。而3月底时，抖音和快手都被爆出了微商售假货的问题。这些视频制作者通过个人页面所留的微信号私下交易，售卖仿冒商品中牟利。

2017年第4季度中国短视频行业用户规模为2亿，相比上一季度增长19.8%，增长率在第三季度和第四季度大幅度上升。比达咨询（BDR）数据中心监测数据显示，2017年12月主要短视频APP月活跃用户中，快手以15460.0万人排名第一，西瓜视频以13669.5万人排名第二。而正是资本的涌入和用户量的爆发，造成了如今的内容规模化涌现。

两平台将加大审核投入，暂设每日发布量上限

广电总局通知前后，头条和快手先后发布了整改措施。

头条的措施包括：全面清查站内内容，发现问题内容立即下线；暂停新用户注册上传视频，排查现有账户，上传过有害内容的用户采取封号等措施；扩充审核内容队伍，对每日上传视频总量进行控制，保证视频总量与审核能力相匹配等五条内容。

快手的措施包括：重新梳理审核规则，加大对审核的人力物力及技术投入；停止新增视频上传账户，直至整改结束；控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能；成立责任倒查小组，倒查小组由CEO宿华直接领导。

整改措施的关键点一是全网清查；二是暂停新用户注册上传视频；三是加大审核机制。

根据第三方机构QuestMobile统计的数据，快手的最新日活已经达到1亿2千万，而抖音、火山小视频和西瓜视频的日活则分别为6200万、5300万和4000万。快手此前公布的数据每日用户上传UGC已超1000万。

此前，记者曾采访快手相关负责人，快手的人工审核团队为2000人；今年年1月，今日头条对外宣布近期将招聘2000名审核编辑，并表示未来今日头条审核团队预计要超过10000人，但其在短视频领域的审核人员数量暂不可知。

按照快手每日1000万UGC计算，2000人，人均要审核5000条视频；按照每条视频15秒计算，人均每日需要审核1250分钟，即20.8个小时。这从操作的角度来看显然不现实。

宿华在道歉信里回应：社区运行用到的算法是有价值观的，因为算法的背后是人，算法的价值观就是人的价值观，算法的缺陷是价值观上的缺陷。

他表示，将建立未成年人保护体系，对视频进行分级，对于未成年用户可能看到的视频，进行严格过滤；并从今天起，无限期关闭推荐相似用户的功能。

火山小视频则在道歉信里称，将健全完善火山小视频关键词控查机制，完善审核标注和AI识别系统，补充人工审核力量。将结合产品上线的“未成年人不当行为”举报，安排20分钟级别的处置实效，确保发生的相关举报可以立即处理，

宿华称，“只有符合国家法律法规、遵循社会公序良俗的作品，才能进行算法推荐。”当短视频内容进入爆发期，不论是内容出现的伦理问题、还是法律问题，都与平台的监管息息相关。

今日，寻找中国创客（ID：xjbmaker）尝试联系快手和今日头条方面，希望进一步了解具体的整改方式，双方均表示以公开致歉和回应为准。

打开快手的页面，页面顶端是八个大字：落实整改，砥砺前行。点开这行字，就是宿华的道歉整改信。央视网原创短视频平台“小央视频”的内容和以“厉害了我的国”为标题的短视频处于置顶位置，用户看到的内容与此前根据兴趣的算法推送内容明显不同。

在今日头条旗下的火山小视频，页面顶端也有八个大字，净化生态，重整出发，点开这行字，则是火山小视频的整改通告。

左为快手页面，右为火山小视频页面

在小米、应用宝、OPPO商店、豌豆荚等安卓应用商店，快手已经全面下架；苹果的App Store里虽然仍能搜到并下载快手，但目前显示无法更新。

小米应用商店，快手已被下架

今日晚6点，记者发现在快手可以注册新账号，但新用户无法发布短视频。在火山小视频上，新注册用户的视频也无法发布。

火山小视频显示正在系统维护，无法发送

算法的价值观如果是人的价值观，内容审核应该是作为内容平台价值观的第一道防线。对于短视频内容平台来说，对违法违规等问题内容的严格审核也是成长路上的必经之痛。

记者 | 张皓月

编辑 | 赵力

编辑：赵力 刘喆