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网信办约谈快手、火山小视频：暂停更新有关频道5天

网信办约谈快手、火山小视频：暂停更新有关频道5天
2018年04月06日 22:39 中国网信网
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　　近期“快手”“火山小视频”直播短视频平台传播涉未成年人低俗不良信息，社会舆论反映强烈，国家网信办于4月4日依法约谈“快手”和今日头条旗下“火山小视频”相关负责人，提出严肃批评，责令全面进行整改。

　　经查，“快手”“火山小视频”未能落实企业主体责任，出于博取眼球、获取流量目的，疏于账号管理，任由未成年人主播发布低俗不良信息，突破社会道德底线、违背社会主流价值观，污染网络空间，严重影响青少年健康成长。

　　国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能，并将“王乐乐”“杨青柠”“仙洋”“牌牌琦”“陈山”等违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。“快手”及“火山小视频”相关负责人表示完全接受处罚，将进行彻底整改，暂停更新有关频道5天，禁止未满18周岁的未成年人注册网络主播，已有账号一律关停，进一步完善审核管理机制，建立未成年人保护体系，用正确的价值观指导算法，积极传播正能量。

　　国家网信办相关负责人指出，各地直播短视频平台应引以为戒、举一反三，主动加强自查自纠，及时处置违法违规及低俗不良信息。今年3月以来，国家网信办已依法关停“夜车直播”“月光秀场”等70款涉黄涉赌直播类应用程序。相关平台累计封禁涉未成年人主播账号近5000个，删除相关短视频约30万条。下一步，国家网信办将继续会同有关部门加大对网络直播和短视频的监督管理，净化网络环境，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。

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