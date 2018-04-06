快手紧急扩招3000名内容审核员：共青团员和党员优先

快手宣布紧急扩招3000名内容审核员：共青团员和党员优先

澎湃新闻

因为播出有违社会道德节目被勒令整改后，短视频平台快手宣布紧急扩充审核员队伍。

4月6日，快手方面在某招聘网站发布的招聘信息显示，为了加强审核能力与内容上传量的匹配，快手将在现有2000人的审核团队基础上，扩招3000名审核人员，将审核人员的规模扩充到5000人。

快手发布的招聘信息显示，快手招聘的这批内容审核编辑主要的工作内容是，根据有关法律、法规及公司审核制度，审核用户上传到快手的视频、图片、评论的合法性、合规性，对违规账号进行合理处置。

以在北京招聘的审核员为例，快手提供的是4000-9000元的月薪，另外还有六险一金、就餐补贴、租房补贴等。

对招聘人员快手的基本要求是，本科及以上学历；有良好的政治觉悟与素养优先，有较强的政治敏感度与鉴别能力优先，共青团员和党员优先；有较强的心理承受能力，能适应较快的工作节奏，适应倒班工作。

快手目前在全国六地建有审核中心，分别是北京、天津、无锡、武汉、哈尔滨、盐城。

快手这次紧急扩招审核员的背景之一，是短视频领域监管的深入。

此前的4月4日，国家广播电视总局发布通报称，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局高度重视，立即会同属地管理部门严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

经查，两家网站除上述问题外，长期无视法规训诫，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。依据《互联网视听节目服务管理规定》，总局责令两家网站立即采取以下整改措施：

1，全面清查库存节目，对网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题节目要立即下线；

2，停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户。对上传了违法违规有害节目的，要采取关停上传功能、永久封号等处理措施；

3，追究播出违法违规有害视听节目的网站审核人员、主管人员责任；

4，网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出。总局将视两家网站的整改效果，依法采取进一步处置措施。

当天晚些时候，快手已经表态，诚挚接受政府管理部门的批评，随即组织全公司管理人员进行了深刻反省。

快手表态将从7个方面进行重点整改，包括重新梳理现有审核规则和社区运行规则，进一步严格标准，加大日常审核力度，增强审核力量，加大对审核的人力物力及技术投入；对现有库存视频加大清查力度，全面回查；停止新增视频上传账户，直至整改结束等。