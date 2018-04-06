新浪科技> 互联网 > 正文

支付宝付款码别泄露 多人信用卡已被盗刷

支付宝付款码别泄露 多人信用卡已被盗刷
2018年04月06日 01:25 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　这些“坑”你掉进过吗？

　　犯罪嫌疑人先注册虚假口碑商户→通过“兼职骑手”获取点餐者支付宝付款码数字→利用口碑商户套取点餐者支付宝所绑定的信用卡金额

　　晨报记者　黄慧青　通讯员　邹心怡

　　多名消费者接到假冒商家来电，被骗说出自己的支付宝18位付款码，最后绑定的银行卡被刷去数千元。利用这样的手段，22岁男子唐某骗取了多名订餐者共计约5万元。近日，唐某及帮他注册虚假口碑商家的王某，因涉嫌信用卡诈骗罪被普陀检察院批准逮捕。

　　注册虚假口碑商户

　　1月29日，市民刘女士在网络订餐平台下单后不久，收到自称是店家员工的电话，说是要加收2元打包盒，建议刘女士直接提供支付宝付款码数字，这样方便点。刘女士没想那么多，打开支付宝将付款码数字报给了对方。没想到过了一会儿，她收到短信提示支付宝绑定的银行卡被刷去了2000元。

　　经普陀区公安侦查，像刘女士这样的受害人不在少数，被骗的手法如出一撤：如以餐品小份缺货要加2元更换大份为由，要求出示付款码。顾客中招后，纷纷向订餐平台反映，直到案发。

　　检察官介绍，犯罪嫌疑人先是注册虚假口碑商户，而后通过“兼职骑手”获取点餐者支付宝付款码数字，再利用口碑商户套取点餐者支付宝所绑定的信用卡金额。

　　检察院透露，犯罪嫌疑人唐某今年22岁，一直以帮母亲卖水果为生，总想着另谋财路。唐某发现口碑商户有个功能，可直接输入18位支付宝付款码而收钱。也就是说，如果他人支付宝绑定的银行卡里有钱，输入该人的18位付款码，口碑商户即可收到钱。

　　“兼职骑手”提供订单信息

　　发现这一方式后，唐某找到了在口碑QQ群里认识的王某，在其帮助下成功注册了口碑商户，并关联了自己的支付宝账号。之后，唐某在QQ群里“打广告”称：有没有做付款码工作的，可以提供18位付款码给他，套取钱款后分成42%。

　　QQ群内的人大部分和一些送餐的“兼职骑手”有联络，一下子明白了唐某的心思，陆陆续续提供了40多个单子给他。

　　普陀检察院检察官认为，犯罪嫌疑人唐某、王某以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，涉嫌信用卡诈骗罪，现已批准逮捕。

　　在此，检察官提醒广大市民，打开支付宝付款码上的数字条时，会出现一行提醒：“付款码数字仅用于付款，为防诈骗，请勿转发他人”。若将付款页面截图，则会出现一行提醒：“该码仅用于付款，请不要发给他人。”随着移动支付逐渐普及，各种新型网络诈骗手法也层出不穷，在使用支付宝、微信等移动支付工具时，一定要提高警惕。切勿将付款码页面拍照发给别人，也不要向其他人提供付款码上的数字，以免造成资金损失。

付款支付宝口碑
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有