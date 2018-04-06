Netflix拟3亿美元收购洛杉矶户外广告公司Regency

新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，路透社今日援引知情人士的消息称，流媒体视频服务提供商Netflix计划以约3亿美元收购洛杉矶户外广告公司Regency Outdoor Advertising。

Regency Outdoor Advertising公司的户外广告牌遍布洛杉矶，包括西好莱坞地区著名的日落大道(Sunset Strip)。如果双方能达成协议，将是Netflix历史上规模最大的一笔收购交易。

分析人士称，此举表明，作为最成功的流媒体服务公司之一，Netflix在强化营销之际，非常重视线下广告资产。今年，Netflix将把原创剧和原创电影的营销预算提高到20亿美元。与其他传统广告形式相比，如报纸广告和电视广告，广告牌广告有着独特的优势，即不容易被忽略。

知情人士还称，Netflix只是Regency Outdoor Advertising的多家竞购方之一，目前尚不清楚Netflix能否从中胜出。之前，Netflix已通过Regency Outdoor Advertising为《怪奇物语》和《王冠》等电视剧投放过广告。(李明)