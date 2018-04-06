印尼警方调查Facebook信息泄露事件 或关闭服务

新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，Facebook在印尼可能遭遇刑事处罚，因为当地警方已开调查Facebook是否违反了隐私法，不适当地共享了印尼用户的个人数据。

印尼通信部长鲁迪安塔拉(Rudiantara)今日称，他已经要求印尼国家警察局局长蒂托·卡纳维安(Tito Karnavian)调查Facebook用户信息泄露事件。鲁迪安塔拉之前曾表示，可能会因为此次信息泄密事件而关闭Facebook。

Facebook昨日曾表示，最多有8700万用户的信息被Cambridge Analytica公司不当分享。这些用户绝大部分位于美国，但印尼大约拥有100多万。

如果调查结果显示Facebook侵犯了印尼的隐私法，则公司位于印尼的员工最高将面临长达12年之久的入狱监禁，以及最多120亿印尼卢比(约合87.10万美元)的罚款。

鲁迪安塔拉周四晚在接受媒体电话采访时称：“我高度重视此事，并已采取必要的措施与执法部门相协调。此案由印尼国家警察局局长负责。”

周四，鲁迪安塔拉已经传唤了Facebook印尼代表，并向Facebook发了警告函。此外，鲁迪安塔拉还要求Facebook分享其对第三方应用的审查结果。鲁迪安塔拉说：“如果没有令我们满意的结果或进展，我们可能会关闭Facebook。”

对此，Facebook在一封电子邮件声明中称：“我们坚定地致力于保护用户数据，并计划让为所有用户提供隐私控制和设置。我们已经采取了许多措施，确保用户轻松地找到我们的隐私工具，对数据访问进行限制。将来，我们会继续配合印尼当局的调查。”

Facebook在印尼拥有约6900万月活跃用户，是Facebook继美国、印度和巴西之后的第四大市场。(李明)