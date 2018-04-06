传软银拟以阿里股份为质押筹集80亿美元保证金贷款

新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，软银集团以所持阿里巴巴股份为质押，获得了80亿美元的保证金贷款，以此来提高公司的财务灵活性。

该知情人士称，这笔贷款完全以所持阿里巴巴股份为保证金，因此不会反映在软银的债务中，这有助于避免软银的信贷等级被降级。此外，这笔融资也将为软银旗下电信部门“软银公司”(SoftBank Corp)的上市扫描障碍。之前，软银公司已经被作为抵押品来借贷。

软银今年1月曾透露，正考虑让旗下电信业务部门进行IPO，拟融资180亿美元。2月初，软银证实计划让其日本电信业务公开上市，此举有助于将电信和投资部门剥离。

软银公司的成功上市将有助于母公司软银集团进行再融资，减轻贷款压力。截至去年年底，软银债务规模已达到15.8万亿日元(约合1470亿美元)。知情人士称，软银公司上市有望融资逾2万亿日元。

知情人士还称，软银此次获得的80亿美元贷款的出借方包括美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、德银、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利、 野村控股、法国兴业银行和瑞银集团。(李明)