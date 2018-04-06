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Facebook COO桑德伯格：完全相信扎克伯格领导能力

Facebook COO桑德伯格：完全相信扎克伯格领导能力
2018年04月06日 17:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，Facebook首席运营官(COO)雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)日前表示，她完全相信公司CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的领导能力。

　　当被问及“扎克伯格是否适合继续领导Facebook”时，桑德伯格表示，她完全支持扎克伯格。她说：“我坚信扎克伯格的领导力。”

　　近期，Facebook因为信息泄露事件而遭到用户、分析师、投资者和监管部门的强烈指责。而CEO扎克伯格也因为没有及时地对该事件表态，其领导能力也遭到了投资者和分析师的质疑。

　　例如，知名科技投资者詹森·卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)不久前表示，Facebook CEO扎克伯格在处理最近一次危机时表现得很糟糕，应该尽早让位于COO桑德伯格。

　　卡拉卡尼斯说，扎克伯格在处理该事件时“迷失了方向”，这是“领导上的彻底失败。”同时，卡拉卡尼斯认为现在应该是COO桑德伯格上位接替扎克伯格的时刻。他说：“桑德伯格是一个更好的沟通者，是一位非凡的领袖，她更了解应该如何管理这些问题。”

　　此外，纽约退休基金投资事务负责人本周也表示，Facebook应当重组董事会，让扎克伯格辞去董事长一职，并任命新的人选，以恢复公众对Facebook隐私保护的信任。

　　对此，扎克伯格周三已明确表示，他不会辞职。扎克伯格承认自己犯下了一个“巨大错误”，但并没有辞职的打算，他仍是领导Facebook的最佳人选。他说：“我开创了这家公司，我来运营，我对这里的事情负责。我不想因为我们在这里犯下错误，就把任何人推下水。”

　　下周三，扎克伯格将出席美国众议院下属的能源及商务委员会举行的一场听证会，为之前发生的信息泄露事件作证。(李明)

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