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Uber宣布4月15日停止新加坡服务 配合反垄断部门调查

Uber宣布4月15日停止新加坡服务 配合反垄断部门调查
2018年04月06日 17:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，打车应用Uber今日宣布，为配合反垄断部门的调查，将把关闭新加坡服务的日期推迟到4月15日。

　　Uber上周一宣布，已与新加坡竞争对手Grab达成协议，同意把旗下东南亚业务出售给Grab。作为交易的一部分，Uber将获得Grab 27.5%的股权。同时，Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)将加入Grab董事会。

　　上周五，新加坡市场竞争监管机构“新加坡竞争委员会”表示，已对Uber-Grab交易展开调查，评估该交易是否违反了新加坡的公平竞争法。此外，新加坡竞争委员会还出台了一些临时监管措施，要求Uber和Grab不得相互交换各自的机密信息，包括定价、客户和司机等方面数据。

　　新加坡竞争委员会今日称，已接到Grab和Uber提交的一些临时整改措施，目前正在评估这些措施。为此，Uber同时宣布，将把关闭新加坡服务的日期推迟到4月15日，以赋予新加坡竞争委员会更多的评估时间。

　　按照原计划，Uber将于4月8日关闭新加坡服务。除了新加坡，马来西亚、菲律宾和印度尼西亚等国也对这部交易展开了调查。其中，菲律宾竞争委员会认为，这笔交易事实上将使Grab垄断东南亚打车服务市场。(李明)

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