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微贷网准备今年赴美IPO 融资4亿美元

微贷网准备今年赴美IPO 融资4亿美元
2018年04月06日 13:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月6日下午消息，据知情人士透露，微贷杭州金融信息服务有限公司准备IPO，融资约4亿美元。

　　消息人士称，微贷最快今年就会在美国上市。微贷平台提供现金贷款和汽车金融产品。微贷之所以准备上市，主要是因为中国金融科技IPO市场开始出现复苏迹象。3月份，至少有3家金融科技公司申请在香港上市，之前的一个季度市场相当安静，没有任何大宗交易出现。

　　去年12月，乐信（LexinFintech）在美国IPO，融资1.24亿美元，自此之后无论是美国还是香港，都没有大型中国金融科技公司上市。去年10月，趣店（Qudian）成功IPO，不过上市之后股价已经下跌52%。

　　2016年，微贷完成C轮融资，金额约为10亿元，由嘉御基金（Vision Knight Capital）领投。微贷还说陈天桥领导的盛大集团、深圳软件开发商汉鼎宇佑互联网股份有限公司（ Hakim Unique

　　Internet Co。）都是自己的支持者。

　　微贷成立于2011年，自投入运营已来已经处理超过1600亿元的交易。厦门银行为微贷提供储蓄服务。截止去年11月底，微贷在中国设立了495个实体网点。（星海）

微贷网IPO融资
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