摩拜的投资人：公司能被收购，也是了不起的伟大成就

BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇。 来源：被访者供图

并购似乎成为中国创投领域的一种新常态。

文/《中国企业家》记者 李佳

进入2018年，并购似乎成为中国创投领域的一种新常态。

4月3日晚，摩拜股东大会投票结束，美团以27亿美元全资收购摩拜。也是在当天，原创音乐社区豆瓣音乐宣布与数字音乐版权管理平台V。 Fine合并，新公司融资金额近千万美元。时间再往前，2月23日，陌陌宣布以44亿收购探探，成为2018年第一个重大收购案。

作为摩拜、探探、豆瓣、V。 Fine背后共同的投资人，BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇曾在3月9日接受《中国企业家》杂志采访，分享她对于投资领域并购的思考。

以下内容为BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇口述：

并购这几年还是持续比较热的。以前在国际市场上，如果从风险投资的角度来看，并购和IPO是两类同等重要的主流退出方式。

而在中国，大家习惯性会将IPO当作勋章，反而忽略并购的价值。随着中国市场和国际接轨，也会有越来越多的创业者意识到，并购是一种非常合乎商业与业务逻辑、符合现代企业发展规律的路径。规模化、集约化成长，中间一定会有市场整合的机会，那合并同类项或者买一些互补型的公司，都不鲜见。

我们的商业世界需要多元而不是同质，并购的归并购，上市的归上市，独立发展是一件好事，整合也是秩序。在我看来，公司能被收购是了不起的成就，不妨碍任何创业者成为明星。安卓被Google收购，谁会忘记安卓之父？

并购是为了避免资源浪费和无效竞争

如果用上市和没上市去衡量一家公司的成就，那太荒谬了。现在的TMD（今日头条、美团点评、滴滴）就是最好的例子。

作为中国第二梯队生态里最顶尖的互联网公司，他们还没有一家上市，但这不妨碍他们在资本市场的地位，在任何一个用户心目当中的地位，以及在创业者当中的感召力。

在中国，我们实在是看到了太多惨烈、不必要的浪费型拉锯竞争，一个比较明显的例子就是共享单车。

商业竞争的确是多维度的，无论在资本层面、用户层面还是产品层面，但最终还是要回到商业本质上来。不会有哪个行业存在长期资本层面的竞争，这不但会造成资源损耗，还可能造成社会问题。

现在大家都从过去的资本竞争里总结了经验。所以我觉得以后可能大家更能少走弯路，少犯错误，不管大家是打是合，会更趋于理智。

当并购和投资成为一个常规手段之后，大家就会去评估这件事情是自己做、还是去买更划算。

现在所有的大玩家也变得越来越理智，他们就算有三头六臂、火眼金睛，像千手观音那样，也不可能罩得住所有冒出来的机会和创新。

就像探探，它们本身是一款非常犀利、精致、简单的产品，但它自己能不能支撑起一个平台级的公司？或者有没有必要自己去做一个更大的、更有外延的产品？不一定。所以我们一直建议探探能比较开放地去考虑战略投资或者收购。我想陌陌和YY也许都会有这样的考量，只是说后来缘分比较巧，可能探探和陌陌更加合乎逻辑，陌陌也下了更大的决心去促成合作。

我一直是非常赞成每个公司都有自己的位置，不一定都要做平台，那就不符合整个社会的效率了，你还是要找到自己的定位。

AT的并购智慧

腾讯这几年的布局在全世界来讲，其实也是无出其右的。腾讯投资的速度、广度、地域和领域，我觉得Facebook和Google在某些维度上都没有做到。国外公司大多选择在自己的领域里面做深耕，而腾讯在跨界，去做零售、服务，甚至线下硬件制造等各种领域。阿里也是一样，买了许多娱乐内容，中国的、海外的都有。

通常国外公司收购的话，都是围绕着自己的核心技术在做文章，比如买一些专利、团队，自己后面再有机地生成，而中国大公司更希望做一个铺开了的、非常鸿篇的布局。

有时候国内公司如果竞争打得特别激烈，已经到了肉搏、短兵相接的时刻，那他们就会直接买用户、买业务、买掉对手，表面上看这样做好像很有力道，实际上还是种防守型打法。因为这些业务不是出自自己的核心血液里，也不是在改变DNA，更多是种应对吧。因此，我们会看到不同行业、不同体量、不同阶段的公司都在谈并购。

在过去一年里，BAT已经习惯从自己口袋里不断掏银子出来，用金钱抢速度、抢规模、抢格局。今年在线下新零售方向，我猜想阿里和腾讯为了争夺支付场景，也会有许多并购案发生。

陌陌、51job这样的企业，也在通过并购来赢得时间，整合团队。他们通过并购防御竞争的同时，也能进一步巩固自己的核心能力。

中国前20位的互联网公司里，我相信都会有非常积极的并购动作。比如说没有上市的公司里，滴滴等也在布局。干得尤其漂亮的是今日头条。它买技术，收购Faceu激萌、北美短视频社交平台musical.ly，瞬间就从一个内容聚合APP变成了一个有丰富产品的矩阵。在这个过程当中，今日头条很好地体现了既买流量，又买技术的思路，比如买回faceu拱卫火山小视频，这就相当于买掉了竞争壮大了自己。