新浪科技> 互联网 > 正文

摩拜的投资人：公司能被收购，也是了不起的伟大成就

摩拜的投资人：公司能被收购，也是了不起的伟大成就
2018年04月06日 12:20 中国企业家杂志
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇。 来源：被访者供图BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇。 来源：被访者供图

　　并购似乎成为中国创投领域的一种新常态。

　　文/《中国企业家》记者 李佳  

　　进入2018年，并购似乎成为中国创投领域的一种新常态。

　　4月3日晚，摩拜股东大会投票结束，美团以27亿美元全资收购摩拜。也是在当天，原创音乐社区豆瓣音乐宣布与数字音乐版权管理平台V。 Fine合并，新公司融资金额近千万美元。时间再往前，2月23日，陌陌宣布以44亿收购探探，成为2018年第一个重大收购案。

　　作为摩拜、探探、豆瓣、V。 Fine背后共同的投资人，BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇曾在3月9日接受《中国企业家》杂志采访，分享她对于投资领域并购的思考。

　　以下内容为BAI （贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇口述：

　　并购这几年还是持续比较热的。以前在国际市场上，如果从风险投资的角度来看，并购和IPO是两类同等重要的主流退出方式。

　　而在中国，大家习惯性会将IPO当作勋章，反而忽略并购的价值。随着中国市场和国际接轨，也会有越来越多的创业者意识到，并购是一种非常合乎商业与业务逻辑、符合现代企业发展规律的路径。规模化、集约化成长，中间一定会有市场整合的机会，那合并同类项或者买一些互补型的公司，都不鲜见。

　　我们的商业世界需要多元而不是同质，并购的归并购，上市的归上市，独立发展是一件好事，整合也是秩序。在我看来，公司能被收购是了不起的成就，不妨碍任何创业者成为明星。安卓被Google收购，谁会忘记安卓之父？

　　并购是为了避免资源浪费和无效竞争

　　如果用上市和没上市去衡量一家公司的成就，那太荒谬了。现在的TMD（今日头条、美团点评、滴滴）就是最好的例子。

　　作为中国第二梯队生态里最顶尖的互联网公司，他们还没有一家上市，但这不妨碍他们在资本市场的地位，在任何一个用户心目当中的地位，以及在创业者当中的感召力。

　　在中国，我们实在是看到了太多惨烈、不必要的浪费型拉锯竞争，一个比较明显的例子就是共享单车。

　　商业竞争的确是多维度的，无论在资本层面、用户层面还是产品层面，但最终还是要回到商业本质上来。不会有哪个行业存在长期资本层面的竞争，这不但会造成资源损耗，还可能造成社会问题。

　　现在大家都从过去的资本竞争里总结了经验。所以我觉得以后可能大家更能少走弯路，少犯错误，不管大家是打是合，会更趋于理智。

　　当并购和投资成为一个常规手段之后，大家就会去评估这件事情是自己做、还是去买更划算。

　　现在所有的大玩家也变得越来越理智，他们就算有三头六臂、火眼金睛，像千手观音那样，也不可能罩得住所有冒出来的机会和创新。

　　就像探探，它们本身是一款非常犀利、精致、简单的产品，但它自己能不能支撑起一个平台级的公司？或者有没有必要自己去做一个更大的、更有外延的产品？不一定。所以我们一直建议探探能比较开放地去考虑战略投资或者收购。我想陌陌和YY也许都会有这样的考量，只是说后来缘分比较巧，可能探探和陌陌更加合乎逻辑，陌陌也下了更大的决心去促成合作。

　　我一直是非常赞成每个公司都有自己的位置，不一定都要做平台，那就不符合整个社会的效率了，你还是要找到自己的定位。

　　AT的并购智慧

　　腾讯这几年的布局在全世界来讲，其实也是无出其右的。腾讯投资的速度、广度、地域和领域，我觉得Facebook和Google在某些维度上都没有做到。国外公司大多选择在自己的领域里面做深耕，而腾讯在跨界，去做零售、服务，甚至线下硬件制造等各种领域。阿里也是一样，买了许多娱乐内容，中国的、海外的都有。

　　通常国外公司收购的话，都是围绕着自己的核心技术在做文章，比如买一些专利、团队，自己后面再有机地生成，而中国大公司更希望做一个铺开了的、非常鸿篇的布局。

　　有时候国内公司如果竞争打得特别激烈，已经到了肉搏、短兵相接的时刻，那他们就会直接买用户、买业务、买掉对手，表面上看这样做好像很有力道，实际上还是种防守型打法。因为这些业务不是出自自己的核心血液里，也不是在改变DNA，更多是种应对吧。因此，我们会看到不同行业、不同体量、不同阶段的公司都在谈并购。

　　在过去一年里，BAT已经习惯从自己口袋里不断掏银子出来，用金钱抢速度、抢规模、抢格局。今年在线下新零售方向，我猜想阿里和腾讯为了争夺支付场景，也会有许多并购案发生。

　　陌陌、51job这样的企业，也在通过并购来赢得时间，整合团队。他们通过并购防御竞争的同时，也能进一步巩固自己的核心能力。

　　中国前20位的互联网公司里，我相信都会有非常积极的并购动作。比如说没有上市的公司里，滴滴等也在布局。干得尤其漂亮的是今日头条。它买技术，收购Faceu激萌、北美短视频社交平台musical.ly，瞬间就从一个内容聚合APP变成了一个有丰富产品的矩阵。在这个过程当中，今日头条很好地体现了既买流量，又买技术的思路，比如买回faceu拱卫火山小视频，这就相当于买掉了竞争壮大了自己。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有