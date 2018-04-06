摩拜卖身美团内幕：股东会几乎全票通过议案

经济观察网 冯庆艳 北京报道 4月3日晚上9点，北京嘉里中心，针对美团点评提出的收购方案，摩拜单车在这里举办了股东会议。

这附近有大概2-3处的摩拜单车停车点，摩拜还曾在这里举办了英雄真人巡游表演，而如今却成了摩拜命运转折的见证点。

在摩拜陷入资金困境、共享单车领域一片哀嚎之时，创始团队意见是否早已被股东架空，华兴资本缘何暗中提前披露美团并购方案，马化腾为何从中牵线，王兴缘何成了“接盘侠”？一系列的真相，正渐次浮出水面。

“当天晚上，股东会上只有一位股东提出了质疑，几乎全票通过了这次‘卖身’”。一位知情人士告诉经济观察报，“并非外界传的勉强通过法定票数。”

不仅如此，经济观察报多方采访获悉，在摩拜三个创始人里，王晓峰是唯一持反对意见的。他想继续独立融资，独立作战。摩拜董事长、实控人李斌和创始人兼总裁胡玮炜都赞成这次收购。

而股东会上几乎全票通过议案的结局，这似乎正应了王晓峰会上那句“胳膊拧不过大腿”。

“美团点评已经与摩拜谈了半年多了，最初是想投资，现在是直接并购了，”上述知情人士对记者说，这之前，摩拜非常疯狂地接触各个资本方，寻求独立融资的一线生机，这个消息得到多方的确认。

然而从目前摩拜卖身美团来看，此前多方奔走的努力，已经宣告失败。

面对股东会情况、“贱卖“、创始团队出局、10亿美元债务等质疑，摩拜官方对记者说了连续多个”不予置评“的回应。而截至记者发稿，美团官方对记者的问题并未有效回应。

华兴资本暗中提前披露方案

股东会上，美团收购议案的票数勉强通过法定票数？

这一消息通过各种方式被披露，或许最具说服力的是摩拜一位股东的口述，他称，晚上11点：经过两个小时的博弈，大会上同意美团收购议案的票数勉强通过法定票数，摩拜出售给美团成定局。

然而事实似乎并非如此。记者独家获悉，股东会上只有一个股东提出了质疑，几乎全票通过议案。

“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。“摩拜CEO王晓峰在股东会上最后的感言被披露。

这意味着摩拜绝大多数股东们放弃了继续持股的权利，选择离场。摩拜成了美团点评王兴构建的出行场景的一部分。

无独有偶，同一天的白天，外界看来，摩拜经历了最具戏剧性的一天。先是美团点评收购摩拜的消息传出，紧接着，滴滴和软银欲投资10亿美金入股，摩拜估值45亿美金的消息也甚嚣尘上。

这些都给外界造成一种印象，就是摩拜选择美团并非是无奈之下的举动，而是依然受多方资本青睐的“宠儿”，然而记者独家获悉，事实并非如此，滴滴和软银给摩拜提出投资方案一事，恐怕是子虚乌有。

“滴滴和软银并没有介入，很可能是摩拜方故意放出的风声，目的是避免质疑其有贱卖嫌疑，”知情人士对记者说。

2018年春节前，胡玮炜接受采访时称，资本是助推你的，但是最后，其实你都得还回去。

胡玮炜那番话才过去不久，4月3日，蓝鲸率先披露了一份美团收购摩拜的财务方案，称摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。而彼时要早于股东会的召开。

一位知情人士对记者确认了这份并购方案，并称，之所以在股东会前就曝出了这份方案，背后有华兴资本的影子。

华兴资本，此前的身份是摩拜单车独家财务顾问，该公司此前还通过旗下新经济基金，持有摩拜的部分股份。

有消息人士对记者称，华兴资本作为摩拜的股东兼独家财务顾问，暗中提前披露收购方案的意图，可能是尽快促成这桩并购。

据了解，美团收购摩拜交易中，华兴资本担任了摩拜一方的独家财务顾问。

华兴资本的举动似乎侧面佐证了投资方快速撤离的急迫。

融资难题下，马化腾牵线

“共享单车的战争，最后的接盘侠很可能就是阿里和腾讯，”一位亲历共享单车大战几乎全过程的某企业高管说。

美团收购摩拜前，腾讯即是美团的大股东，也是摩拜的大股东。收购之后，腾讯仍是摩拜的外部第一大股东。

“本次收购马化腾在中间牵了线，”知情人士对记者确认，“腾讯领投了几轮下来，再领投的话，已经没有机构跟随了，收购似乎是摩拜最好的选择，而腾讯出于资本层面的考量，不适合自己出面，找到了美团来完成这项并购。”

美团并购后的持股比例似乎也印证了上述高管的话，目前，腾讯仍持有摩拜单车超过20%的股权，A轮和B轮投资者愉悦资本持有摩拜超过6%的股份，李斌本人如今持有摩拜单车超过8%的股权，三者占有的摩拜股权比例超过35%。知情人士向记者确认了这一最新的股权比例。

值得关注的是，腾讯和愉悦资本同时也是李斌另一家公司——蔚来汽车的投资方；而愉悦资本创始合伙人刘二海曾投资李斌的早期创办公司易车网，并通过易车网赚了不少钱。

“还好摩拜有资本大亨不计成本的砸钱，不然早死了不知多少次了，”一位共享单车的合作伙伴如是说。

摩拜2015年成立至今经历了多轮融资，天使轮、A轮、B轮、B+轮、C轮、C+轮、D轮、D轮（追加）、E轮等，腾讯出现在了2016年10月的C+轮投资方中，之后腾讯接连领投。

无独有偶，美团CEO王兴以个人名义参与了摩拜C轮与C+轮共计超1亿美元的融资。

早前李斌试图打动马化腾的腾讯加入投资，但马化腾以车子容易被偷而拒绝了投资，后来摩拜成为了“网红”，2016年10月，马化腾的腾讯参与投资，此后腾讯不断领投，随着股权的增加，话语权越来越大，实际上，马化腾和李斌成为摩拜命运的关键人物。

在众多资本大佬的资金加持下，摩拜并未所向披靡，依然在2017年走入了“资金链紧张的困境”，去年底摩拜因为资金告急挪用60亿元押金、拖欠供应商10亿元资金的消息曝出，而且在美团收购摩拜的方案中显示，摩拜还有10亿美元的债务。摩拜官方对记者表示，对此无可置评。

“早期摩拜有钱，投放的自行车按照使用频率来看，这个投资是不赚钱的，外面他需要说赚钱，是为了押金池里的押金，当初的设想很好，骑车的收入可以抵消掉运营费用，多出来的是押金池里的钱，现在押金池里的钱用完了，已经比预想的差那么多了，投资人看不到希望的。”上述共享单车的合作伙伴如是说。

残酷的现实是，自2017年6月E轮融资6亿美金之后，至今9个月左右，没有融资，这与此前的2016年融了四轮、2017年上半年融了三轮相比，显得有些反常。但摩拜此前一直在寻求独立融资，至今未成行。

可见资本对摩拜前后态度的“热与冷”，前为“火焰”后为“海水”。

“4月3日，小型的电话会议上，会议通报了美团对摩拜提出的收购邀约。明确在这个方案中，投资人能够以不错的收益套现退出，利益将得到充分保障。同时也谈到了摩拜目前的困境，电话会议的核心不在通报，而是希望获得对收购方案的支持。”摩拜被美团并购敲定当天，一位股东在24小时亲身经历的口述里称。

但是，除了李斌等天使轮、A、B轮前期投资方有较高的投资收益外，后期加入的投资机构恐怕收益并不理想。

美团收购摩拜总金额为37亿美金，去年6月那轮融资时摩拜估值约30亿美金。前不久科技部发布的2017中国独角兽企业榜单给摩拜的估值是26亿美元。

但37亿美金的收购金额里，只有12亿美元现金，15亿美金的美团点评股票，10亿美金的债务。

从摩拜的融资历史来看，如果以1人民币 = 0.1586美元的汇率来算，摩拜过去多轮的融资金额在12.38亿美元左右。这样算下来，后期加入的投资机构投资收益并不高。

李斌从实控人变为财务投资

“王晓峰进入摩拜较晚，虽然日常运营都是他在决策，但他仅是职业经理人，他在摩拜的股份也相对于胡玮炜偏少，”知情人士告诉经济观察报。

2015年底加入摩拜的前Uber高管王晓峰，在这次股东会之前，就从来没有过涉及公司命运重大决策的话语权。

胡玮炜是摩拜的创始人兼总裁，最初拥有公司的话语权，但随着多轮融资，她的股权已经被极大地稀释了。

经济观察报记者多方求证得知，美团收购摩拜前，胡在摩拜的持股比例在9%左右，此前就不断传出其减少手持股份的消息，美团收购完成后，她的股权被基本出清，只剩下3%左右的干股。而原本持股比例就少一些的王晓峰，剩下的干股可能比胡还要少，李斌，这个摩拜的天使投资人，还是摩拜的董事长，实际上，他也是对摩拜去留命运拥有话语权的人。如今他也选择了离场，成为投资摩拜的众多资本方里，获益较大的一方。

上述股东称，10点他收到摩拜董事长李斌的邀请，召集部分董事会成员召开了一个小型电话会议，会议上通报了美团对摩拜提出的收购邀约。

李斌的亲自出马，或从侧面佐证了李斌对美团收购议案的认可，以及急于套现离场的迫切。

另一个佐证是，去年底李斌曾在公开场合痛批共享单车烧钱补贴大战，斥其为“万恶之源”，更直接言明“这不是个可以持续的商业模式”。

去年是共享单车的洗牌年，共享单车企业陆续出现押金难退、资金紧张情况，悟空单车成为了第一个退场的企业，小鸣单车、酷骑单车也官司缠身，小蓝单车直接托管给了滴滴。

一片哀嚎之下，似乎那时李斌就在考虑离场的问题了。

“这是一个大家好的收场方式，至于创始人胡玮炜的股权基本出清，是见好就收吧，“一位摩拜早前的合作伙伴告诉经济观察报。

美团对摩拜的收购，此前持股9%的胡玮炜获得了近3亿美金的收益，李斌虽然是摩拜天使投资人兼董事长，但经过多轮融资，他的股权也类似于胡遭到了稀释。在一轮轮融资前，三个自然人的持股比例高达85%以上，拥有对公司的绝对控制权，企查查信息显示，“北京摩拜科技有限公司”于2015年1月注册，在其自然人股东中，胡玮炜持36.12%的股权，李斌和王晓峰的持股比例分别是29.25%和 20.0%的股权。另外，李斌通过两家机构持有另外一部分摩拜股权，总计算下来李斌为早期摩拜最大股东，兼实际控制人。

对于三位创始人的股权情况，摩拜官方对经济观察报称，目前并未对外界披露，而三位创始人保持既定的职务，还在公司任职。

4月4日午间，蔚来汽车创始人李斌在朋友圈发了几张图片，写着“继续爱mobike”。

但李斌日前接受媒体采访称，已经从摩拜退出了。

摩拜董事长从李斌变为王兴，似乎也佐证了李斌退出的说法。

李斌是天使投资人，早期给摩拜提供了500万天使投资基金，摩拜众多投资方中包括A轮的愉悦资本刘二海、后来的腾讯马化腾等，都在李斌的牵线下促成了投资。

如今李斌本人仍持有摩拜单车超过8%的股权，但他不再是实际控制人，成为纯粹的财务投资者。

一朝离场，李斌成为投资者中不多的赢家之一。

摩拜或并入美团出行事业部

一直靠融资与烧钱循环模式存活的美团点评，在共享单车哀嚎成片以及摩拜陷入资金困境时，以37亿美金的巨资将摩拜收入囊中，到底有着怎样的考量？

”摩拜可能将被纳入美团点评刚宣布成立不久的出行事业部，纳入时间可能在今年5月份前后，“一位知情人士告诉记者。如果这是真的，则摩拜现有的管理团队将纳入美团点评副总裁王慧文的管理之下。

身为美团点评创始人兼CEO，王兴在内部信中说，摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO， 胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任 CTO，我将担任董事长。

“王兴保留了摩拜原有的管理团队，因为共享单车领域王兴是陌生的，所以仍然需要专业团队来做，”一位共享单车的合作伙伴告诉记者。

无独有偶，“这次收购的不只投放的摩拜单车这些固定资产，以及注册会员等这些无形资产，还可能包括摩拜无锡工厂，目前这个工厂仅有100-200左右的员工了。”某摩拜的合作伙伴告诉记者。

王兴要收的摩拜无锡工厂是什么情况？企查查显示，摩拜智造（无锡）物联科技有限公司法定代表人为胡玮炜，公司成立时间为2016年4月21日，注册资本1000万美元，经营范围包括自行车、电动自行车、智能交通工具（限非机动车）及其配件、车锁的研发、设计、组装等，公司持股100%的唯一控股股东为MOBIKE （HONG KONG）LIMITED，该公司成立于2015年5月。根据其名称推断注册地可能在中国香港。

至于固定资产和无形资产，摩拜官方为记者提供的数据显示，截至目前，摩拜单车已经进入全球超过200座城市，注册用户量超2亿，运营超过900万辆单车，每天产生超过40TB精准出行大数据。

“但是这900万辆单车里，有多少是扔到河里的，被偷掉的，还有多少是零部件坏掉的，加上每隔几公里设一个维修员，这个成本到底有多大，恐怕都是未知数，”上述共享单车合作伙伴称。

美团这种互联网企业，看重的并不是那些共享单车的固定资产，而是注册用户和出行大数据。注册用户数量这种无形资产在摩拜估值中占的比例更大，“一个注册会员的估价在可能在50元左右，这会直接反映到企业估值上，“上述共享单车合作伙伴称。

摩拜对于上市前美团的重要性

王兴最近真忙——先是与滴滴宣战，进入网约车领域；接着又收购了摩拜；还在筹备美团点评上市。

美团点评不差钱。“美团点评账面上趴着40亿美金的钱，37亿美金收购摩拜，其中仅12亿美金的现金，15亿美金是美团的股票，10亿美金的债务，何况这37亿美金有可能比实际交易价格要高些，”知情人士对经济观察报说。

这40亿美金来自于去年10月份的新一轮融资，不出意外的，这轮是腾讯领投的。当时，美团点评的估值为300亿美金。而在去年底推出网约车业务三个月后，美团便传出正讨论IPO事项，计划最早于2018年年内在香港IPO，估值为600亿美元。网约车业务的推出，让美团点评的估值飙升了一倍之多。

“现实是美团点评之前的团购、外卖、旅行等业务，恐怕不足以支撑600亿美金的估值，所以王兴面临着拓展资本市场估值想象力的压力。摩拜的共享单车则与网约车一起，为其构建了四大场景之一的出行场景，“一位互联网资深人士对经济观察报说。

去年年会上王兴打出“除饿灭滴”的口号，从南京开始高调试水，在积极拿牌照的同时进入上海等多个滴滴的主力阵地，并在短短三天的时间内，宣布抢占了30%的城市份额。这一系列的动作更强化了王兴，在外界眼中的“好斗、喜欢战争”印象。

“外人看来的好斗、喜欢战争，其实只是王兴在按他的战略路径推进而已。“一位与王兴共事数年的人士告诉记者。

在这位人士眼里，王兴的战略眼光、深度思考能力是出类拔萃的。不是说他多么好斗，而是他有非常清晰的战略思维和逻辑。一旦他想清楚战略，那他是不动摇的，会非常坚定甚至固执的去推进行动。

“王兴非常看重出行这块蛋糕，出行是美团点评的到店、到家、旅行、出行四大LBS场景之一。”上述与王兴共事过的人士肯定地说。

四大场景的组织升级发生在去年12月初，那是在去年10月40亿美金融资之后，这距离美团上一次“三驾马车”（餐饮、综合、酒旅）战略过去近一年。

王兴在组织升级时发的内部信显示，成立出行事业部，由王惠文负责，该事业部与新到店事业群、大零售事业群、酒店旅游事业群一起构成美团点评的四大业务体系。新到店事业群和大零售事业群，分别由张川和王慧文担任总裁。

美团点评作为起家于团购的互联网公司，不断延伸自己的商业触角，现在它涉足了团购、电影票、外卖、餐饮、旅行、出行等领域，成为一个超级的本地生活服务平台。

甚至有人评价称，美团点评未来是最有希望成长为类似于阿里、京东等互联网巨头的公司。

另一方面也有人提出担忧，“抛开其他不算，美团步子迈得这么大，四处出击，有点类似于鼎盛时期的乐视。”众所周知的是，美团每年烧钱百亿，成立至今未曾盈利。

王兴，要么成为缔造下一个超级“独角兽”的英雄，要么成为一个“一朝不慎，满盘皆输”的失败者。

至此，华兴资本的助力，马化腾的牵线，摩拜股东们急于撤离的心态，缺失话语权的摩拜管理团队，加之美团布局出行场景的考量，摩拜被美团收入囊中，显然“水到渠成”了。