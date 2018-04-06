猎聘网提交赴港IPO申请 2017年收入8.25亿元

新浪科技讯 4月6日上午消息，猎聘网近日提交赴港IPO申请。招股书显示，猎聘网2015年、2016年和2017年收入分别为3.456亿元、5.871亿元和8.247亿元；净利润分别为-2.307亿元、-1.397亿元和755万元。

猎聘网于2011年上线，当年获得经纬中国主导的A轮融资，2013年再次获得经纬中国主导的B轮融资，2014年获得由华平领投、经纬中国跟投的7000万美元C轮融资。2016年完成D轮超1亿美元融资，估值近10亿美元。

据悉，此次猎聘网上市主体为有才天下信息技术有限公司，摩根士丹利和摩根大通是其联合保荐人。

此次募集资金将主要用于进一步提高研发能力及产品组合；收购或投资与业务互补并支持增长策略的资产与业务；改造及实施销售及营销计划，扩大用户及客户群。

招股书显示，截至2017年12月31日，猎聘网拥有3890万个人注册用户，24.86万企业用户和10.184万猎头。个人注册用户从2015年2500万名增至2017年的3890万名，复合年增长率24.8%；企业用户从2015年的75088名增加至2017年24.86万名，复合年增长率为82%；猎头从2015年的62392名增加至2017年的10.184万名，复合年增长率为27.8%。

猎聘网绝大部分收益来自向企业用户提供人才服务，主要包括：收取不同固定费率的定制订购套餐；以交易为基础，根据具体职位所提供年薪和招聘阶段收取固定费用的人才获取服务。另一部分也可通过向个人用户提供专业职业服务，比如高级会员服务及简历咨询服务产生少量收益。

猎聘网收入从2015年的3.456亿元增加至2016年的5.871亿元，2017年为8.247亿元，复合年增长率为54.5%；2015年净亏损2.307亿元，2016年亏损1.397亿元，2017年净利润755万元；按照非国际财务报告会计准则，经调整后2015年净亏损2.224亿元，2016年亏损1.285亿元。2017年净利润1670万元。

股权结构方面，猎聘网创始人、董事长兼CEO戴科彬为第一大股东，持股32.95%。（张俊）