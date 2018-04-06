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山西太原：共享电动车违规投放 约谈企业勒令3天清退

山西太原：共享电动车违规投放 约谈企业勒令3天清退
2018年04月06日 09:48 新浪综合
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　　来源：山西青年报

　　近日，太原街头摆放着一些崭新的“共享单车”，而区别于小红车、小黄车的是这批单车是带有电瓶的共享电动自行车。4月4日，记者到太原市交通运输局采访，综运处负责人明确表示：“这批新的单车属于违规投放，现已约谈企业负责人，限期3天内收回。”

　　据了解，叮当出行于4月2日在太原市区诸多位置投放了车辆，除迎泽大街青年路口外，还包括万达广场、小东门五一路口、上肖墙沃尔玛、迎泽南街，以及漪汾街千峰路口和文兴路口等处，每个位置投放车辆6至7辆。

　　采访中记者了解到，叮当出行此次在太原市区投放车辆，事先并未与当地交通主管部门进行沟通。而在去年，太原市政府已发文对共享单车总量进行控制，并明确“不发展电动自行车作为共享单车”。

　　按照 《太原市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的意见 并政发〔2017〕73号》第二条中规定，“依据群众出行需求、城市空间承载能力、停放设施资源和企业管理服务能力等情况，建立车辆投放机制，引导互联网租赁自行车运营企业合理有序投放车辆，实现全市规模调控，总量不超过16万辆。本市不发展电动自行车作为共享单车。”

　　结合太原市政府部门此前所公布的数据，目前太原市共享单车总数已达16万辆上限，而此次叮当出行在市区投车，明显违反了政府的规定，共享电动自行车也违背了《意见》内容。

　　公安部交通管理局之前也明确表示，主要考虑到电动自行车普遍不符合 《电动自行车通用技术条件》标准要求，一旦发生交通事故会带来较大伤害和损失。

　　对此，太原市交通运输局明确叮当出行投放车辆是明显违背了政府规定，综运处相关负责人表示：“这批新的单车是违规投放，现已约谈企业负责人，限期3天内全部收回，同时会将情况汇报市政府，企业逾期未处理将对车辆进行收缴。太原不鼓励发展共享电动自行车也是考虑到安全问题，将尽快解决此事。”

　　（原题为《太原共享电动车违规勒令3天清退》）

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