1983年出生的茅侃侃，曾与李想、戴志康和高燃一起登上《中国企业家》杂志封面。2018年1月，34岁的茅侃侃在家中自杀。摄影：李英武

原标题：好好活着有多难？创业者最知道这句话的辛酸。今天，我们这样反思茅侃侃们

没有比希望更有效的良药，没有比明天更健康的期待。

文/武昭含

前几天，身家670亿的周鸿祎在朋友圈感慨：“我的人生竟然如此失败，没有任何意义。”失败的原因引起了诸多猜测，4月1日周鸿祎在微博辟谣，称挫败感是源自没有平衡好工作和家庭。周鸿祎曾在电视节目里说过自己的个人生活过得一团糟，每天都在开会、工作，没有时间去享受生活，陪伴小孩的时间也不多。

然而，让亿万富豪开始怀疑人生的事情，却是大部分人的日常。

硅谷资深创业者本·霍洛维茨总结自己的创业史时说：“在担任CEO的8年多时间里，只有3天是顺境，剩下8年几乎全是举步维艰。”2008年的马斯克说：“我就像是被人用枪托狠砸了几下。每一天都像在吃玻璃。”

行走世间，人人都在负重前行。但创业越久的人，越能感受到那种不安和不确定在加剧，最让创业者崩溃的，除了焦虑和惶恐，还有不被理解。这也是每一个CEO都在面临的宿命。

茅侃侃：我想好好创业，更想好好活着

谈及一个企业、项目的死亡，我们可以把它当作借鉴、教训，或者时代的印痕；但谈及企业家、创业者的死亡却着实有些残忍，然而这样残忍的事情却并不在少数：陕西金花集团副总裁徐凯自缢身亡、佛山市利达玩具有限公司创始人张树鸿上吊自杀、万昌科技董事长高庆昌跳楼身亡……以及被广泛讨论的创业明星茅侃侃。

34岁的茅侃侃选择自杀并不是一个逃离失败的故事，也不是庸俗意义上的悲剧。

茅侃侃一度是80后的偶像，初出茅庐一身是胆，曾经登上过《中国企业家》杂志的封面。然而这个年轻的野心勃勃的创业者在遇到困境苦苦支撑后，最终选择了结束自己的生命，他的离去让人扼腕叹息，那句“我想好好创业，更想好好活着”的话，更刺痛人心。

在被资本抛弃后、申请破产之际，茅侃侃仍然抵押了自己的房子、车子，拿出2000万元来支撑公司的运营、偿还员工工资。

茅侃侃的朋友在接受“故事硬核”的采访时说：“一个人主动离开这个世界，和创业失败、人生所谓的失败、情感的失败，都不能划上直接等同的关系或因果关系。况且他没有真的失败。” 没有人知道他经历了什么，他的任何选择都值得被尊重。

我们无法嘲笑那些选择结束自己生命的创业者，因为没有人清楚他们曾经有过怎样的痛苦挣扎。正如资深媒体人何伊凡所说：“你无法嘲笑那些选择结束自己的生命的创业者，不像科技狂人埃隆·马斯克，或褚时健先生一样坚韧，总能在黑暗中找到微弱的光明。做出生与死的决定，往往只是闪念。”

创业本来就是九死一生的事情，我们致敬那些经过生死考验，站在金字塔顶尖的胜利者，但也无法忽视那些最后选择死亡的企业家们，他们背后是鲜为人知的艰难。

致敬至暗时刻仍不服输的那些人

好好活着有多难？没有人比创业者更知道这句话的重量。

马云曾在参加中国企业领袖年会时说：“创业的路上，今天很残酷，明天很残酷，后天很美好，很多人死在了明天的夜里。”熬不下去的大有人在，熬下去的才能守得云开见月明。

每一个人，无论是功成名就的富豪，还是城市角落的蝼蚁，都有一些在过不去的至暗时刻。你认输，可能就这样输了。有的人为了理想壮烈牺牲，但大多数人选择为了理想苟且地活着。谁没有个人生的至暗时刻呢？只要坚持着，就都值得敬佩。

马斯克：像被人用枪托狠砸了几下，每一天都像在吃玻璃

2008年，埃隆·马斯克面临了最严重的事业危机。两家公司同时频临破产，特斯拉尤为严重。随着金融海啸来袭，特斯拉陷入了空前的财政危机，被迫裁掉了1/3员工，关掉了底特律的分支机构，关闭了研发中心。更糟糕的是，太阳能源公司被银行撤销了贷款。

“我就像是被人用枪托狠砸了几下。每一天都像在吃玻璃。”他已经把钱都投入到了特斯拉和SpaceX，实际上他已经破产了，负债累累，紧急卖了房子，私人飞机，迈凯伦F1跑车，搬进空荡荡的酒店。

埃隆说，“我设想过会赔掉所有的钱。我们开创一个公司，最重要的是要做好准备，应对破产的风险。但是，我还是要试一试，如果失败的话，我能够学到什么，将失败运用到下一个项目。”

圣诞节过后埃隆向董事会宣布，筹到了4000万美元，把变卖所得一切投了进去。他邀请所有的董事，这一轮6000万美元，大家自愿认购。这样的孤注一掷完全改变了会议室的气氛。所有的董事本来抱着沉船的态度，马斯克的决心给了董事们信心，融资近8000万。

马斯克的前妻贾斯丁说，“他像一位终结者，一旦确定了自己的计划，就绝不停步。”

任正非：有半年时间都是噩梦，半夜常常哭醒

“我无力控制，有半年时间都是噩梦，半夜常常哭醒”、“研发失败我就跳楼”，这是任正非在华为创业维艰期决绝说出的话。

那时他先后历经爱将背叛、母亲逝世、国内市场被港湾“抢食”、国外市场遭遇思科诉讼、核心骨干流失……这位从小在农村吃苦长大，在部队锤炼多年，外人眼里坚强如铁的商业硬汉曾经如此艰难。

华为初创时期，任正非每天工作16小时以上，自己没有房子，吃住都在办公室，从来没有节假日、周末。但是，即便在黑暗里哭泣，但任正非呈现给员工依旧是充满斗志的状态，提出以奋斗者为本的口号。任正非历次讲话文件被外界视为圭臬，而主旨只有一个：身在黑暗，心怀光明，梦想不灭，努力前行。

王兴：要么牛逼，要么滚蛋

摄影：史小兵

在创立美团前，王兴被称为“最倒霉的连续创业者”。他的创业经历似乎可以编写一部“大败局：我是如何在互联网行业失败的”。

从人人网到饭否网，再到团购和外卖，王兴屡战屡败，屡败屡战，连续创业十多年。直到创立美团网，引爆中国团购浪潮，在所谓的互联网“下半场”，美团赢得了千团大战，经历了合并，完成了若干轮融资，王兴才正式翻身。

如今的王兴，不仅是“O2O之王”，还涉足出行行业，剑指滴滴，收购摩拜，不断攻城略地，步步为营。

要么牛逼，要么滚蛋。盯紧未来，纵情向前，对于心中有团火燃烧的王兴而言， TMD的格局里自有他的王者荣耀。

周群飞：站在地铁月台上面，我跳轨的心都有

2018年，“触屏女王”周群飞以615亿财富成为全球最成功的女企业家。

然而风光无限的女首富曾经也有过轻生的想法。

在跟摩托罗拉合作的初期，周群飞经历了20年创业过程中最难熬的时刻。当时蓝思科技的竞争对手联合日本的原材料供应商和香港代理人卡住了蓝思的原材料供应。

为了解决此事，周群飞去香港谈判，却依旧没有拿到原料拿。没有原料，工厂开不了机，客户的订单出不了货。“当时站在地铁月台上面，我真的是跳轨的心都有”，周群飞说。

女儿的一个电话让周群飞意识到自己身上的责任。“当时想的自己是一个妈妈，是一个妻子，同时也是这么多员工的老板。更重要，我以后还能在这个行业混，而且要混得更好，我们不能把我的客户得罪了。”

郭家学：2006年我要是跳楼了，哪还会有今天的生活

“还有这么多人需要我，看来我不能死。”郭家学说，那天是他成年之后唯一一次嚎啕大哭，想死都死不了的滋味很难受。

从登顶到负债48亿，仅仅用了一年的时间。郭家学想过无数次怎么才能死得好看一点：跳楼、割腕……在郭家学想要自杀的那个下午，查出端倪的员工赶到办公室。他们说：你死了，父母兄弟孩子的痛苦你想过吗？那么多帮助你的朋友的感受你想过吗？你死了，几万名员工的饭碗怎么办……

这样话语无疑一字一字地敲打着郭的心，身上有如此多的期望，生命已不只是一个人的。

2012年底，他默默地还完了所有欠款，解脱后的郭家学头发已是花白，财富幻灭，人生如梦，他却觉得豁然开朗。郭家学并没有因此沉沦，而是重振旗鼓，东山再起。2012年以后，他收购了一家老字号中药企业广誉远。如今，广誉远已在北京、广州、深圳、郑州等地开设了近百家国药堂和国医馆，市值超过了120亿。

来源：中企图库

直到现在郭家学都有点感觉像是做梦：“2006年我要是跳楼了，哪还会有今天的生活？”

非独这几位企业家有过创业的至暗时刻，企业家群体中不乏承受着精神压力或身体病痛，或许在某个节点，他们也想过结束自己的生命来终结眼前的痛苦，但最终他们都选择坚持下去，怀有希望负重前行。只要活着，就总有出头之日。别着急关闭播放器，说不定还有彩蛋呢？

没有比希望更有效的良药

没有比明天更健康的期待

熬过去的人，再说曾经的悲惨，大多已云淡风轻。

2018年，王石再次提起10年前的“捐款门”事件，那是比“宝万之争”还要绝望的时刻，他说自己当时做了最坏的打算，辞职、出走、甚至是肉体上的消亡。

不过，他挺过去了，没有辞职，没有出国。只是在非议声中登山、读书、做公益……抽离了，就放下了。

摄影：邓攀

人应该怎么面对最黑暗的时刻呢？

王石说，

第一，要做最坏的打算并接受它；

第二，要保持乐观的态度，谁知道10天之后发生什么；

第三，要坚持，尽自己最大的努力；

第四，面对最困难时刻的经历，会转变成为你的财富。

除了精神压力，很多企业家在创造价值的过程中忽视了健康，还要承受身体的病痛。大多数企业家是工作狂，没有周末、没有节假日，工作时间长、作息不规律，即使有病也一再拖。

李开复患病前，经常和年轻人比赛熬夜，半夜回邮件；柳传志讲他得病时，往往病好了第二天就又立刻工作，后来变成一个常态，经常地半个月左右就要犯一次；《史蒂夫·乔布斯传》的作者艾萨克森说“乔布斯在死前一天还是在工作”……这种作息及高强度的工作在企业家中并不是少数。

但长期高负荷工作，很多企业家的身体健康状态堪忧，甚至有很多企业家积劳成疾或者过劳猝死：春雨医生创始人兼CEO张锐突发心肌梗塞去世；青岛啤酒的彭作义突发心肌梗塞去世；大中电器的胡凯、爱立信的杨迈都死于心脏病。

抗癌成功的李开复首先意识到身体的重要性，于是他在微博分享了他的抗癌心得：

首先，睡眠是非常重要的。

其次，运动无比重要，有氧运动是促进癌细胞凋亡的良方！

第三，饮食方面，要均衡饮食。

最后，好心态和幽默感是发挥自身疗效治疗癌症的良药！

摄影：邓攀

没有比希望更有效的良药，没有比明天更健康的期待。只要一息尚存，那些企业家们依旧可以笑对人生。正和岛创始人刘东华说过“企业家是一群带着孩子赶路的母亲”，这个群体比我们想象的更坚韧。