自闭症孩子画刷屏 母亲：我儿子并不是天才

原标题：我的孩子，并不是绘画天才

自闭症孩子的画曾被刷屏，半年之后你还记得他们吗

自闭症孩子的妈妈说，只希望他们建立自信，融入社会

4月2日，杭州举办“来自星星的画语”特殊学生公益画展。观众在拍摄自闭症学生创作的画作。 新华社发

紫阳工疗站内，学员在学画。

4月2日是第11个世界自闭症关注日。你还记得去年8月份刷屏的“小朋友画廊”吗？

他们的作者有自闭症患者，有精神障碍患者，有脑瘫患者。许多人被他们的作品打动，甚至有人认为，自闭症患者都有很高的绘画天分。

这些“小朋友”们都是WABC无障碍艺途公益机构的学员。当时刷屏的作品中有六幅就来自WABC杭州站的四位成员。

时隔半年多，这些一度成为网红的“小朋友”们如今怎么样了？他们真的是被上帝关上门后，反而打开了一扇艺术的窗吗？

一位“小朋友”的妈妈直言：我儿子并不是绘画天才；而WABC杭州站的负责人也表示，对这些特殊群体来说，是否画得好并不重要，因为他们学画，最重要的是抒发平时压抑的情绪，建立自信和融入社会的途径。

作品被刷屏后，多了很多灵感

植树节这天，WABC杭州站的袁老师在紫阳工疗站给学员们上课，这是春节之后的第一次课。当天来上课的一共15人，年龄在20到60周岁，主要是精神障碍和智力障碍人群。袁老师给大家布置的任务是画一棵树。

课堂上，不时有人拿着自己的画走到28岁的阳阳面前，问：“你看看，我画得好不好？”

专注在画纸上的阳阳抬头看一下，温和地回答：“挺好的。”很快又低头画起自己的树。

去年的小朋友画廊中，有阳阳的三幅作品，分别是《斑驳的风景》、《斑马斑马》、《开往春天的列车》。

“他是我们这里画画最好的，是这个。”一位学员伸出大拇指比划了一下。

阳阳这次画了三棵树，他是班级里最后一个完成作品的。

“我画得很慢，我不是完全模仿，想着要改变一下。”

去年，是工疗站的工作人员最先告诉阳阳，他的画刷屏了，随后身边的亲戚、朋友陆续给他发消息。

“我挺开心的，后来对画画更有兴趣了。”阳阳有些腼腆地笑了笑。4年前他开始在工疗站学画画，几乎零起步，去年入选“小朋友画廊“中的画是他4年来影响力最大的作品。三幅画中他最喜欢的是那副《斑驳的风景》，“因为颜色丰富，看起来比较绚丽”。

“这是枫树，我用的是不规则图形，人家远远看不出你画的是什么，你看的出这是两棵树吗？”阳阳努力回想了一下，“这三幅画有的是15年画的，有的是14年，都是我在家画的，家里画效果好，时间充裕。”

阳阳还记得当初的创作过程。

“火车这个，我坐高铁看到路两边有美景，就想画一个有樱花的火车头。斑马这个，我就是想表现夏天的氛围，一般是拨开乌云见太阳，但我不想太亮丽，就取了个相反的，画的是乌云密布，是不想和别人画的一样。”

现在还能画出这些画来吗？

阳阳思考了一下说：“应该还能画一些。”

对于阳阳来说，“小朋友画廊”事件让他对自己有信心了：“感觉从那之后，灵感很多，脑袋里会有各种主题，有空就会画下来。我最喜欢画风景，喜欢亮的颜色。”

这天来上课，阳阳带来一副自己在过年时画的新作品：通过高架桥的车辆。

他这么解释：“桥两边是风景，每一个植物都不同，五颜六色，小草也是很多颜色，树枝的形状是弯曲的，形成一圈一圈的。我觉得这个想法挺美的，就画了下来。”

有绘画天赋的自闭症患者，不足10%

袁老师说，对像阳阳这样的学员来说，是否画出精彩的画作并不重要，重要的是他们通过画画能缓解紧张的情绪，树立自信心。

她记得紫阳工疗站里有一个女孩，最初来上课时，整个人情绪非常紧张，拿笔时手是发抖的，不敢随便动笔，前思后想，总怕自己画得不对。

“两年下来，我感到她在渐渐变化，精神没那么紧绷了，敢大胆地写，大胆地画了。”

“把自闭症患者或者精神障碍者当作画画天才，这个想法肯定是不对的。从比例上来看，这个群体中真正在绘画上拔尖的还是非常少的，低于10%。” WABC杭州站负责人程晓（化名）表示，我们在杭州近150个学员，拔尖的屈指可数，“对多数学员来说，绘画最大的作用是改善他们的情绪，释放潜在压力，让他们接纳自己，建立自信。”

程晓说，去年的“小朋友画廊”在朋友圈爆红，对很多作者来说，这并不会改变他们的生活，最大的影响就是知道这件事，很开心。

“我们带阳阳去上海看他被展示的画，现场有观众说喜欢他的画，阳阳就很高兴。另外就是，我们给作者支付了版权费，他们会觉得自己有很大价值。”

过多强调荣誉，对他们是种伤害

男孩小伟（化名）是自闭症患者，也是小朋友画廊中的作者之一。

小伟妈妈说：“小伟的画当时在朋友圈走红，但他并不太懂这是什么？但看到自己的画被挂在墙上展出，他就觉得开心。”

小伟的这幅画是一副临摹作品，完成时间是在一两年前，临摹的画还是小伟妈妈提供的，“当时是觉得这幅画挺漂亮，找来给他学习欣赏用的，没想到他画了出来。“

儿子的画被点赞，小伟妈妈觉得很意外，因为她觉得没有那么好看。

“他画得好不好我觉得不重要，因为我没想把他培养成画家。”小伟妈妈不觉得儿子是天才，虽然曾有治疗师提醒她，不少自闭症孩子在某方面有天赋，让她留意一下，但她一口回绝了，“我让他去画画是为了康复，希望对他的视觉和记忆有好处，对我来说，他能够进步就好，如果他在被认可后还能感觉到快乐和自信，就足够了。”

从程晓的角度来讲，她和老师们并不希望学员们因为这种荣誉而过多地曝光在公众视野中。

“过于看重这些，会出现自我膨胀。”袁老师说，所谓的自我膨胀就是如果以后的比赛或者展览没有他的作品，他就会情绪低落，或者说为什么这次没有我，“其实，这种情绪普通人也有，但普通人会调整，而对他们来说，调整起来会有难度。”

除此之外，程晓觉得家长们的心态更应该调整。

“一些家长发现孩子在某方面有天赋，比如绘画、乐器，就会极力把孩子往这方面培养，这其实对孩子是种伤害。因为这些孩子都非常敏感，他能感到家长的急迫和焦虑。” 程晓说，“我们都应该摆正心态，无论学习什么，对这些特殊孩子来说，结果不重要，重要的应该是过程。”