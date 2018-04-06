收盘：美股继续反弹收高 科技板块领涨

新浪美股讯 北京时间6日凌晨，美股周四收高，延续昨日反弹趋势，科技板块领涨。对全球贸易战的担忧情绪有所缓解，令市场得到提振。

美东时间4月5日16：00（北京时间4月6日04：00），道指涨240.92点，或0.99%，报24，505.22点；标普500指数涨18.15点，或0.69%，报2，662.84点；纳指涨34.44点，或0.49%，报7，076.55点。

主要股指表现如何？

美股周四收高，道指最高上涨近360点，上涨至日高24，622.26点。科技股领涨大盘，Facebook上涨2%，Netflix与亚马逊均上涨1.5%以上。各芯片生产商也普遍上扬，AMD股价上涨超过2%，此前券商Stifel将其股票评级从持有上调为买进。

周三美股低开高走，开盘重挫后逐渐反弹并最终收高，道指实现近800点大逆转并收高230点。当天道指最多曾下跌510点，但收盘上涨约231点，涨幅为1%，收于24，264点。标普500指数与纳指分别收高1.2%和1.5%。

美股周三强势反弹，帮助纳指今年转涨。标普500指数连续第二日收在200日移动平均线之上，意味着其长期动能趋势出现了积极的迹象。

最近以来美股行情极为波动。今年迄今，标普500指数涨跌幅度超过1%的交易日数已达2017年全年此类交易日数的三倍。

市场驱动力量是什么？

对全球最大两个经济体之间贸易摩擦的担忧情绪有所缓解。周三美股开盘重挫，原因是中美双方宣布了针锋相对的关税措施。

但现在双方将转入谈判期，预计两国将用6个月时间来谈判解决贸易分歧。此外，有观点认为：即使爆发长期性的贸易战，美国也能获胜。这种观点在一定程度上提振了投资者的乐观情绪。

随着企业财报季即将到来，投资者的乐观情绪也逐渐提升。据估计，标普500成分公司在2018年第一季度的盈利增幅将达17.3%。据FactSet高级盈利分析师John Butters介绍，那将是2011年以来最高的同期盈利增幅。

市场人士如何说？

BNY Mellon Investment Management全球投资策略主管Alicia Levine表示：“这是经验老到的投资者能大展拳脚的市场。目前我们遇到了很严肃的政策问题。未来股市道路还会崎岖不平，但这并不意味着股市的核心有些朽烂了。”

第一标准金融公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“我认为，美国政府主张贸易谈判的事实，有助于平息市场对贸易战的恐慌情绪。从技术角度来看，昨天美股的大逆转令人印象深刻，使今天市场行情更倾向于稳定。”

伦敦资本集团研究主管Jasper Lawler表示：“显然现在市场认为中国采取的报复性措施会对美国总统特朗普起到威慑作用。由于在关税措施真正生效之前还有时间来缓解彼此的紧张关系，估计双方将会专注于互动、尽可能避免摩擦。”

但Jasper Lawler指出，中国的回应也可能刺激特朗普对中国商品实行更严厉的关税措施，因此投资者也应该警惕市场波动性升高的可能性。

焦点关注股

J.M． Smucker（SJM）周三晚间宣布，将向高档宠物食品生产商Ainsworth Pet Nutrition支付近20亿美元。Smucker公司称有可能出售旗下以Pillsbury为首的烘焙食品部门。

经济数据与美联储官员讲话

美国劳工部宣布，美国上周首次申请失业救济人数增加24000人，总数攀升至242，000，创2018年初以来新高。

美国商务部报告称，美国2月贸易赤字增长1.6%，从1月份的567亿美元攀升至576亿美元，此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该数字将为574亿美元。美国2月对华贸易赤字为292.6亿美元，1月赤字359.5亿美元。

576亿美元的月度贸易赤字为2008年10月份以来的最高值。就在一年前特朗普刚刚宣誓就职美国总统时，美国当月贸易赤字比现在低24%，为459亿美元。

商务部的这份报告表明美国2月贸易赤字仍然处在近10年来的最高水平，凸显出特朗普政府想要兑现其大幅削减贸易赤字的承诺，几乎是不可能完成的任务。

美联储官员讲话继续受到市场关注。今天发表讲话的美联储官员包括亚特兰大联储行长拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）等。

博斯蒂克表示，对美国2018年经济有信心。他称：“财政刺激已经带来强劲的短期性影响。还不知道贸易关税会如何收场。直到知晓更多情况，再判断对前景的影响。我们会看到美国通胀略微上扬，但并不认为2%的通胀就是天花板。并不期望大刀阔斧地改革美联储政策框架。 ”

博斯蒂克预计中性的联邦基金利率在2.25%-2.75%区间。

其他市场表现如何？

周四亚洲市场收高，其中新加坡股市收高2.2%。

欧洲股市大幅收高。德国DAX指数周四收涨348.45点，涨幅2.91%，报12306.35点；英国富时100指数收涨169.03点，涨幅2.40%，报7203.04点；法国CAC40指数收涨134.88点，涨幅2.62%，报5276.67点。

西班牙IBEX35指数收涨222.70点，涨幅2.34%，报9736.00点；意大利富时指数收涨526.87点，涨幅2.35%，报22969.65点。

纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌11.70美元，或0.9%，收于1328.50美元/盎司。

纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨17美分，或0.3%，收于63.54美元/桶。（张俊）