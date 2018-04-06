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Spotify直接登陆纽交所 纳斯达克表示欢迎竞争

Spotify直接登陆纽交所 纳斯达克表示欢迎竞争
2018年04月06日 06:06 新浪财经
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　　新浪财经讯 全球最大流媒体音乐服务商Spotify于本周二登录纽交所，采取了无承销商的直接上市方式。关于Spotify的特殊上市方式，纳斯达克交易所的亚太区主席罗伯特·麦克奕对新浪财经独家表示，纳斯达克一直以来都为客户提供直接上市的选择，他很高兴看到纽交所终于开始为客户提供更灵活、便捷的服务，十分欢迎未来与纽交所在更多领域的竞争与合作。

　　Spotify此次的“直接上市”方式引起了各方的特别关注，这种上市方式不需要承销商，不举办路演、不发行新股，也没有静默期和交易“锁定期”，原股东在上市后任何时间可自由抛售股票，甚至公司管理层都没有前来纽交所进行传统的敲钟仪式。上市当天股价收报149.01美元，涨幅13%左右，成为在美上市科技公司首日市值的前十名；上市后迎来两天的震荡，截止至4月5日收盘，股价收报144.4美元，市值约在257亿美元左右。

　　关于Spotify的特殊上市方式，纳斯达克交易所的亚太区主席罗伯特·麦克奕对新浪财经独家表示，纳斯达克一直以来都为客户提供直接上市的选择，他很高兴看到纽交所终于开始为客户提供更灵活、便捷的服务，十分欢迎未来与纽交所在更多领域的竞争与合作。这一次的不同之处只是Spotify的规模比以往直接上市的公司要大很多。

　　多位市场分析人士表示，Spotify很有可能成为音乐服务商里的Netflix，具有类似Netflix的强大的全球渗透潜力，Spotify的个性化用户数据库甚至比Netflix还要大。但也有分析师认为，Spotify目前亏损巨大，又面临亚马逊苹果等实力强大的竞争对手，并不过于看好其前景。

（图为Spotify用户界面）（图为Spotify用户界面）

　　根据Spotify的用户界面显示，Spotify早已不是一家单纯的流媒体音乐服务商，同时还提供视频、广播、演唱会资讯等多种服务。

　　Spotify在4月5日更新的招股书披露，2015年至17年，Spotify的营收增长迅速，分别在19亿、29亿和40亿欧元左右；净亏损分别为2.3亿、5.3亿和12.3亿欧元左右。其中付费用户增长强劲，2017年达到46%的增速。今年是Spotify创立的第十年，其订阅用户数量达到7100万，是最大竞争对手苹果音乐的两倍。

　　上市后Spotify的主要战略是继续提升平台体验和广告服务，进一步拓展已有国家的市场，并向日本、印尼、以色列等国家开拓市场，同时进一步提高包括广播在内等非音乐服务，继续强化原创者和用户的社交互动体验。 （新浪财经 魏天谌 发自纽约）

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