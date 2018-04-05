上海加大非法网约车整治力度 美团打车或将被吊证

来源：上观新闻

摘要：上海加大非法网约车整治力度！“美团打车”4月5日收到“责令整改通知书”。上海市交通委执法总队表示，对“美团打车”平台的吊证程序正在研究。“美团打车”平台未在期限内整改的，执法部门将依法吊销“美团打车” 网约车平台经营许可证，净化营运市场环境。

解放日报·上观新闻记者从上海市交通委执法总队获悉，针对近阶段本市“美团”“滴滴”等网约车平台竞争乱象已严重扰乱出租汽车市场营运秩序，4月5日上午市交通委执法总队召开紧急工作部署会议，要求全市交通执法部门从即日起全力加强对非法的网约车查处力度。同时，也将同步加大对网约平台的处罚。下午，继首张10万元顶格罚单后，市交通执法总队对“美团打车”平台开出了首张“责令改正通知书”，并正在研究对已获得许可的网约车平台吊销其经营许可证的程序。

“大兵团”作战，全市严查非法网约车

4月5日上午，市整治非法客运联席办、市交通委执法总队召开本市非法网约车整治专项部署会议。全市交通执法部门、各区联席办将抽调执法力量，在全市范围开展非法网约车专项整治行动，并将加大对“两场三站”等重点区域的执法力量投入。对被查处的违法驾驶员，执法部门将对其处以罚款10000元，暂扣驾驶证3个月的行政处罚。如果第二次被查处的，将对其罚款30000元，暂扣驾驶证6个月。此外，市交通委执法总队还将定期将查处的网约车非法客运违法当事人信息录入本市“公共信用信息服务平台”，限制其在上海享受相关公共服务。

平台监管跟上，严禁纵容违法

当天下午，市交通执法总队向“美团打车”平台所属的“上海路团科技有限公司”开出了“美团打车”上线以来的第一张“责令改正通知书”，并已通过电话和电子邮件告知平台相关负责人，要求“美团打车”收到通知书后7天内完成3项整改措施，禁止平台企业纵容非法客运行为，恢复行业正常营运秩序：

一是立即停止向不具备营运资格的驾驶员或者车辆发布召车信息，并清理所有平台内注册的不合规车辆和驾驶员。

二是将所有驾驶员、车辆注册信息及营运数据如实上传至行业监管平台，实时接收接管。

三是停止目前以补贴为名的不正当低价竞争行为。

市交通委执法总队表示，对“美团打车”平台的吊证程序正在研究。“美团打车”平台未在期限内整改的，执法部门将依法吊销“美团打车” 网约车平台经营许可证，净化营运市场环境。