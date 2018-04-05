快手、头条被严处：信息也需防火墙

行业观察

正如程序后台必须有病毒防火墙，网络信息后台也需要有相应的防火墙，才能实现网络信息生产、分发到吸收的正循环。

据媒体报道，4月4日，国家广播电视总局官方微信号发布通知称，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局高度重视，立即会同属地管理部门严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

广电总局给出的处罚单相比以往更为严厉，尤其是“网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出”这一条，意味着对网站节目上传，必须遵循播放量与审核量对等原则，否则就不能播出。

此举无疑是对之前平台所奉行的“技术万能”、“机器推荐”以及“后台不干预”口号，提出的矫正举措——任何信息分发平台不能再放任信息的野蛮制造与无节制推送，而必须建立起信息筛选机制，才能避免信息污染的后果。

此前，UGC这一词汇一度盛行，其意指内容生产由传统的专业机构转向普通大众，任何人都可以生产内容并加以传播，从而改变以往的PGC（Professional Generated Content，专业生产内容、专家生产内容）模式。

但是，UGC在经历野蛮生长期后，需要进入到另一阶段，即避免信息垃圾化。尤其对于作为生产、聚合和分发海量内容和信息的平台而言更是如此。如果无视这一问题，作为渠道的传播性将难免利用人性弱点，导致信息对人的反控制。不少人长期陷入此类信息中无法自拔，甚或将“垃圾信息”输出的价值观当作成了自己的行事准则，而丧失了自我判断的能力，就是例证。

事实上，部分聚合平台放任低俗色情等信息传播，恰恰构成了信息论的一个重要现象——系统把信息输送出去，又把其作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响。

他们多打着“智能推荐”、“用户画像”和“大数据”旗号作为标榜。可事实上，其所谓用户画像，不过是部分用户对于低俗色情信息缺乏自制力后的使用反馈，如果将此作为画像基础，则会形成更多同类信息的推送，一旦用户无法抵御而继续点击，就会形成“用户画像”的进一步强化，进而输送更多信息。

具体到此次监管，快手和今日头条，一个看似坚持信息UGC，一个做所谓智能推荐，但其均可能放弃了必要的内部信息筛选机制。

正因如此，相关部门才频频出手，某种程度上恰是在倒逼信息生产与分发平台承担其社会责任，建立必要的信息防火墙，填补以往的网络信息链条管理真空。

被广电总局处罚后，快手发出公开信，坦承自己的问题所在，提出要尽快加以自我整改。事实上，在信息泛滥的时代，企业更应建立明确的价值观，这对于企业本身长远发展也是有利的。如果一家企业今天因为推送低俗色情信息被勒令整改，明天又被媒体爆出虚假广告丑闻，其在用户心中又将形成怎样的品牌印象？品牌公信力又会在持续的危急中被损耗到何种程度？

正如程序后台必须有病毒防火墙，才能避免程序BUG（漏洞）被黑客攻击。网络信息后台也需要有相应的防火墙，如此才能实现网络信息生产、分发到吸收的正循环。

□毕舸（财经评论人）