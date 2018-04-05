摩拜出嫁引共享单车独立发展之辩 盈利仍任重道远

每经记者 李少婷 每经编辑 任芷霓

4月4日午间，摩拜单车宣布已签署美团全资收购摩拜单车的协议，正式牵手美团。其同时强调，在未来将保持独立品牌、独立运营。

虽然摩拜单车强调了“独立性”，但共享单车企业发展的独立性早已广受质疑。“头部几家企业，摩拜、ofo、哈罗这三家其实都是靠资金堆起来的，而且现在来看，共享单车这个行业不管是靠租金还是靠其他的（方式）都很难实现盈利。”一位第三方机构分析人士向《每日经济新闻》记者表示。

摩拜单车等企业在创立之初并不讳言在盈利模式上摸不着头脑的窘况，但三年过去，共享单车企业的融资节奏仍然紧凑，头部企业ofo甚至采用以共享单车抵押融资的方式，行业对于资本的依赖显露无疑。而另一方面，部分共享单车企业已经涉足共享汽车领域，准备开启新的战场。

●摩拜出售敲响独立发展“晚钟”

在匿名信源提前泄露收购消息近一天后，摩拜和美团终于在4月4日上午先后以内部信的方式将“牵手”消息公开。摩拜方面在官方微信平台上披露，“摩拜单车接受了美团的收购要约，相关程序将于近期完成”。

在消息正式披露之前，坊间盛传摩拜创始团队将退出，不过，摩拜官方消息表示，“美团支持摩拜创始团队和管理团队继续担任现有职务”，王晓峰将继续担任摩拜单车CEO，胡玮炜继续担任总裁，而美团CEO王兴将出任摩拜单车董事长。

摩拜单车在对外披露的信息中强调将保持品牌和运营的独立。不过据第一财经报道，王晓峰在4月3日晚间的股东大会上发言称，其态度一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。

“哈罗现在是在阿里系，摩拜现在是美团旗下，相对来说也是处于腾讯系的，ofo最新一轮的动产抵押融资和新一轮的融资相对来说已经比较偏阿里系了。”易观互联网汽车与出行研究中心分析师赵香向《每日经济新闻》表示。

“盈利模式不清晰，加之前期的大投入带来成本、负债上的压力，如果真的是自己独立运营的话肯定比较难。”赵香认为，“被资本喂大”的共享单车企业商业模式存在缺陷，单车的破损率和丢失率，以及气候原因带来的使用频率波动，加之使用场景的局限性，使得共享单车企业靠现有商业模式迟迟难以盈利。

对于“独立性”问题，《每日经济新闻》记者于4月4日分别联系ofo及哈罗单车，ofo方面表示“不予置评”；截至发稿，哈罗单车尚未回应。

值得注意的是，共享单车行业发展三年来，“玩家”似乎一直未将盈利需求提上日程。“我们之所以还在不停地找投资者，就是因为没有清晰的盈利模式，希望别人给我钱，让我活下去、让我们继续发展，让我们跑得比别人快，然后一起找盈利模式。”王晓峰2016年12月在接受《第一财经日报》专访时曾表示。

除摩拜单车之外，哈罗单车在3月初宣布全国免押金，其CEO杨磊直言“实行全国免押金就需要资金支持”。ofo单车亦在3月宣布完成新一轮融资，并在2月以“共享单车”抵押的方式获得阿里系企业融资。

●拓展边界是“花架子”还是“真刀枪”

“加入美团后，摩拜将成为美团到店、到家、旅行各场景的最佳连接，为用户提供更加完整的闭环消费体验。”摩拜方面发布消息称。

为了争抢用户、培养用户习惯，共享单车企业在2017年掀起了一波又一波“补贴战”，进入2018年后，各企业回归理性，取消月卡优惠和免费骑行等，而美团此次入局是否又将搅动“一池春水”？

“应该不太会再出现一场补贴战，大家现在都在恢复月卡的价格，而且用户的习惯和线下车辆的规模都比较稳定了。”赵香认为，用户已经接受了使用共享单车的定价规则，没有必要做大规模补贴，不过，因为美团也在布局自己的出行领域，或多或少会通过优惠券去跟平台现有的业务打通。

未来共享单车企业的竞争点在哪里尚未有定论，但值得注意的是，“玩家”已忙不迭地拓展场景。摩拜选择与美团对接，此前，亦有消息显示摩拜已在拓展共享出行领域应用场景做尝试。多家媒体报道称，2017年12月底，摩拜共享汽车上线仪式在贵州举行，另外，摩拜出行服务有限公司已于2017年6月成立，专门负责网约车业务。

选择拓展“边界”者并非只有摩拜一家。哈罗单车2017年6月提出“立体化共享出行”战略，通过整合分时租赁电动车+共享单车产品，搭建“4+2”（四轮加两轮）场景和服务模式，也即3公里以下的出行由共享单车解决，5公里左右的出行由电单车解决，而10公里段的则由共享电动汽车来解决。2017年9月下旬，该战略已在山东东营落地。

“现在做出行，不管是单车还是汽车，四轮还是两轮，其实都是有个特定的服务场景，共享单车企业现在已经有了比较好的数据基础，未来物联一切，把两轮和四轮相互打通起来，或者说衔接起来，对整个数据的运用和生态的完善是有意义的。”赵香认为。

但一位不愿具名的共享出行业内人士向《每日经济新闻》记者表达了对共享单车企业上述战略的质疑。“从交通出行角度而言，现阶段大家都处于交通工具租赁的范畴内，跨界肯定是有可能的，但是门槛也并不低。”

该人士认为，与共享单车不一样，共享汽车属于重资产，二者资产盘活方式不同，共享汽车对车载设备的技术要求也更高，“从共享单车到共享汽车的跨越，就相当于让记者去炼钢，是俩概念”。