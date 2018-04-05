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360浏览器首页推荐“夫妻交友” 链接内含淫秽图片

360浏览器首页推荐“夫妻交友” 链接内含淫秽图片
2018年04月05日 13:17 新浪综合
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　　360浏览器首页推荐“夫妻交友”，不良链接内含淫秽图片

　　李夏/法制晚报

　　法制晚报·看法新闻消息，打开360浏览器首页，在页面中部的“推荐”栏，赫然出现了“夫妻家庭交友”等不良链接，点击后，进入的是“360搜索”页面，多个“夫妻约P”网站被列在前端，并可以正常点击进入。

　　360浏览器首页出现“夫妻交友”推荐

　　日前，有人向记者爆料了上述情况，记者目击了这一情况，并通过录屏软件将整个过程进行录屏，固定了证据。

　　夫妻家庭交友”、“欢妻吧交友”这些360浏览器首页推荐的链接，点击后进入的是“360搜索”的相关页面。

　　记者点击“夫妻家庭交友”链接，根据页面第一页、第二页中显示的结果，分别进入“又一村夫妻交友网”、“69夫妻交友网”、“欢妻吧”、“幸福佳缘”等网站，发现首页上包括大量淫秽图片，以及一些注册用户发布的“夫妻交友”帖。

　　这些内容只有注册后才能点进去浏览。记者注册后发现，所有的淫秽图片都可以大图浏览，所谓的“夫妻交友”请求，实则是找人约3P、4P。

　　其中一些网站通过“夫妻交友”敛财。在“又一村夫妻交友网”，只有付费至少50元，才能查看其他“夫妻”的联系方式。付费50可以看到电子邮箱，付费150元可以看到qq号，付费300以上可以看到电话号码，付费400元可以参加网站组织的活动。

　　记者举报后官方回应：问题已处理

　　针对此事，日前记者以普通网民身份，通过360客服热线反映了情况。人工客服让记者反映至kefu@360.net邮箱，记者随后发送了邮件，邮件中将发现的情况进行了详细表述，并上传了证据至附件。

　　之后，记者收到了回复邮件，客服称反馈的问题已经处理。记者继续回复邮件追问问题是如何处理的，但没有得到客服的明确答复。

　　记者还联系到360技术客服，这位客服主动向记者介绍了360与警方合作的360猎网平台举报中心，表示可以通过这里进行举报。记者通过该平台进行了举报，上传了证据，但截至发稿时，未获得反馈。

　　今天截至发稿时，记者使用电脑打开360浏览器首页，发现带有“夫妻交友”字样的链接推荐已经消失。

　　专业婚姻律师：聚众淫乱是犯罪最高判5年

　　专门承办婚恋类案件的北京百恩律师事务所律师高晓红告诉记者，根据刑法第301条规定，聚众进行淫乱活动的，首要分子或多次参加者，构成聚众淫乱罪，处5年以下有期徒刑、拘役或者管制。所谓聚众，是指纠集三人以上（不论男女）的淫乱行为。

　　高晓红律师告诉记者，聚众淫乱行为是对社会公德和国家法纪的公然藐视，如果参与者真的都是夫妻，将对夫妻婚姻关系产生破坏性影响，也违背了婚姻中夫妻互相保持忠贞的义务。

　　（原题为《360浏览器首页出现“夫妻交友”推荐》）

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