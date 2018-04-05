美团全资收购摩拜管理团队留任

昨日，美团外卖员与摩拜单车。当日，美团与摩拜联合宣布，已经签署美团全资收购摩拜的协议，交易完成后，摩拜单车将保持品牌和运营的独立。 图/视觉中国

4月4日，美团与摩拜单车联合宣布签署全资收购协议。交易完成后，摩拜单车将保持品牌独立和运营独立。美团支持摩拜创始团队和管理团队继续担任现有职务，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，美团CEO王兴将出任摩拜董事长。

董事长易主，王晓峰希望“大家不会后悔”

对于外界关心的具体收购方案，双方均未透露。此前新京报记者独家从知情人士处获悉，4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。知情人士称，美团以35%股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美元现金股权退出。

4月4日，美团与摩拜单车先后发布公司内部信称，美团全资收购摩拜后，摩拜的管理团队将保持不变。但新京报记者注意到，美团CEO王兴接替蔚来汽车董事长李斌，成为摩拜单车董事长。有消息称此次收购案，王兴与李斌已接触半年多。事后李斌在朋友圈表示“继续爱Mobike”。

据第一财经报道，在4月3日晚间股东投票表决之前，摩拜单车CEO王晓峰现场表示，“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”

王晓峰表示，团队犯了很多错误，自己的态度一直是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断。”

极客公园张鹏表示，“我觉得在王兴手里，这件事才能摆脱资本游戏的死结，正经做成有价值的事情。”

创始人胡玮炜表示“一切是新的开始”

美团收购摩拜尘埃落定后，4月4日凌晨，摩拜单车创始人胡玮炜在朋友圈表示，“大家都更喜欢戏剧性，然而我更愿意积极看待一切。”胡玮炜表示，“并不存在所谓的‘出局’，在我看来一切是新的开始。”

知情人士称，4月3日晚间，双方经过博弈后创始团队留任。

胡玮炜表示，“很多人都把摩拜单车看成是出行工具，实际上我一直说它是‘美好的生活方式’。live better也是美团的愿景，这一点上我们有巨大想象空间的。”

在稍早前接受媒体专访时，胡玮炜对于创业经历有不一样的体会，“资本就是助推你的，最后你都得还回去，有时候我在想有没有别的路可以选，其实没有。”

■ 疑问

1 美团滴滴大战之际，为何收购摩拜？

对于美团收购摩拜，有网友表示，“所有的并购都来得猝不及防，场域内总会有更多地玩家涌入。”此前美团打车进军上海，滴滴外卖入驻无锡。美团收购摩拜让在长三角战事正酣的美滴商战有了更多想象。

对于美团收购摩拜的原因，美团内部信称，美团和摩拜签署全资收购协议具有战略意义。“作为创新的绿色出行解决方案，摩拜将是我们生态的重要组成部分。摩拜单车是城市三公里出行最便捷的工具，将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大地丰富了用户的消费场景。”

美团对于出行市场的企图不止于打车。2016年，美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮共计超1亿美元的融资。今年2月份，有报道称，摩拜单车拿到了美团领投的新一轮融资，融资金额可能超过10亿美元。但美团与摩拜单车均未承认这个说法。

在美团收购摩拜的前几天，据彭博社援引知情人士消息称，美团近期正在讨论最早于2018年年内在香港IPO，估值600亿美元。

“基于本地生活服务场景，美团未来还会收购一系列企业，如果日后上市，这些举动肯定对股价会有一些有利的帮助。”资深互联网观察家丁道师认为，如今的美团要构建自己的一个生态体系，包括衣食住行。

金种子创投创始合伙人雷中辉认为，“美团需要线下的一些新的流量；摩拜也需要美团这种生活服务的超级平台，实现流量变现，两者从流量和变现角度来说都有契合点。”

摩拜单车内部信称，“未来我们将通过整合摩拜和美团各自优势，在技术、运营、营销、客户服务等层面实现资源优化和共享。员工的薪酬、期权等也将受益于并购，得到更好的保障。”

2 滴滴和ofo是否会选择重修旧好？

共享单车在2017年经历“春夏秋冬”。4月3日摩拜的“卖身”落定，让共享单车行业再次引发行业关注。

知情人士向新京报记者表示，4月2日美团与摩拜签订收购意向协议，滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。

根据极光大数据显示，2017年9月-2018年3月，共享单车应用渗透率ofo小黄车为4.86%，摩拜单车为4.56%。

独立分析师唐欣认为，“美团收购摩拜之后，共享单车短期内不会有太大的市场变化。内部整合和管理关系的理顺都需要一定时间来完成。这个时候可能反而是ofo和滴滴的机会。”

滴滴是ofo小黄车的主要股东。新京报记者查询工商资料获悉，在ofo小黄车D轮融资前，滴滴占股25.32%，拥有两席董事会席位。

滴滴之前启动了自己的共享单车计划，一方面托管此前已陷入困境的小蓝单车，一方面发展自主共享单车品牌“青桔”。

受制于各地的“限投令”，共享单车行业正面临新的瓶颈。

独立分析师唐欣认为，“滴滴本来就是ofo小黄车大股东。现在各自面临不少问题，双方今后合作的意愿应该更大。”

分析人士认为，美团收购摩拜尘埃落定，虽然此前ofo小黄车与滴滴“红脸”，但美团滴滴大战不能少了共享单车的角色，滴滴或将重新扶持ofo小黄车。

3 收购背后是腾讯和阿里的博弈吗？

此前有消息称，美团收购摩拜，是腾讯在搭桥牵线。此说法未获得腾讯方面证实。

不过，作为互联网两大巨头，阿里和腾讯的博弈已经无处不在。

现在的共享单车市场，摩拜拥有腾讯、美团投资，ofo小黄车得到阿里巴巴和蚂蚁金服的青睐；哈罗单车也获得蚂蚁金服与复星集团的加持。如此一来，共享单车形势愈加明朗。

独立分析师唐欣认为，“美团收购摩拜，阿里不会急，甚至以后ofo和滴滴都有进一步倒向阿里的可能。”

4月2日，阿里巴巴集团联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。业内人士认为，饿了么并入阿里系，依托大集团对抗目前O2O市场头号玩家美团。

阿里巴巴与饿了么的“联姻”开始于2015年底，蚂蚁金服从一开始就参与其中。彼时，阿里巴巴投资的美团和腾讯投资的点评刚刚完成合并，而在新一轮融资中后者彻底转向腾讯，这导致了点评和腾讯投资的饿了么处境尴尬。

在共享单车大战之后，美滴硝烟再起，腾讯系与阿里系火力不减。资深互联网观察家丁道师认为，美团收购摩拜，第一层面是摩拜对ofo，第二层面是美团对滴滴，最高层面是腾讯和阿里的博弈的说法并没有问题，但未来双方胜负几何难以预判。

新京报记者 陈维城 实习生 杨婷