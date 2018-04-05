阿里首席技术官张建锋：人机自然交互让商业更有情感

让人和机器有情感交流，在不久的将来或将实现。4月3日，清华大学与阿里巴巴宣布共同成立“清华大学—阿里巴巴自然交互体验联合实验室”，探索“下一代人机自然交互”的未来，让人和机器实现情感交流。

据了解，双方合作的领域中有多个项目尚属空白，比如对人语音、语调、表情、行为的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。

“我们希望能对研究方法进行创新，让基础研究和需求应用之间有更紧密的结合。这样，不仅可以给基础研究提供更好的方向性和场景性价值，也能让科研成果在阿里丰富的场景里快速迭代。”阿里巴巴首席技术官张建锋说。

●让基础研究和需求应用更紧密结合

在张建锋看来，现在的设备正变得越来越智能，人们对设备体验的要求越来越高，相对于以前简单的人机交互，人们现在更希望在使用设备时能有情感交流。

清华大学副校长、教务长杨斌表示，自然交互体验研究人与机器之间的无缝交流与沟通，赋予机器以智能，使机器成为能理解人类意图的智能设备，这将对人类工作方式及生活方式产生深远影响。

为此，阿里巴巴与清华大学合作，希望基础研究和需求应用之间有更紧密的连接，研究出高新应用成果，更好地满足用户体验和需求，让社会更文明，让商业更有情感。

清华-阿里巴巴联合实验室将通过构建情感认知计算模型等方式，让机器识别、理解人的情感。同时，实验室还模仿人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感知能力，为机器构建“五感”。

在过去，人们通过鼠标、键盘与机器交互，是一种需要学习的、“不自然”的交互，而人机自然交互的目标在于让人们可以通过本能与机器交互。

●新技术和商业场景相互促进

杨斌表示，阿里巴巴最了解用户需求、最了解行业需求，对下一代人机交互和用户体验，在以物联网为基础的情感认知计算、多感官认知与交互技术上具备坚实的基础。

创立19年来，阿里巴巴已经构建了丰富的业务场景，包括电商、新零售、云、物流、文娱等领域。这些场景是新技术的灵感源和“练兵场”。而清华具备国内乃至世界一流的科研能力，在基础研究方面成就卓越。

“现在互联网行业的迭代速度和创新速度非常快，阿里巴巴积累了大量的用户场景，同时做了非常多基础性的开放工作。双方合作，能充分发挥企业在未来科技创新里的前沿需求作用，也能发挥清华大学基础研究创新的作用。”张建锋说，联合实验室的成立只是合作的开始，希望未来双方能在人工智能和计算基础设施等领域开展更广泛的合作，真正改变未来人机交互的体验。

可以预见，阿里巴巴广阔的业务场景与清华一流的科研能力相结合，将带来创新突破。反过来，人机自然交互的全面升级也将为新零售、智联网等场景带来重新想象。