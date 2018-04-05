枪击事件发生后 YouTube在全球办事处加强安保

新浪科技讯 北京时间4月5日下午消息，谷歌本周四表示，它会在全球范围内增强YouTube办事处的安保，因为本周早些时候，YouTube总部发生了枪击事件。

周四时，一名叫作“Nasim Najafi Aghdam”的凶手枪杀3人，然后因为自己造成的枪伤而死亡。

谷歌是YouTube的母公司，周四时，它在Twitter发表声明，说枪击事件令人震惊，令人不安，它赞扬了员工和San Bruno社区的英雄主义行为，枪击案是在San Bruno社区发生的。

根据谷歌的介绍，凶手进入总部，穿过大楼停车场，进入院外，枪击事件正是在那里发生的。

事件发生后，谷歌鼓励员工请假休息，或者回家办公，公司还向员工提供健康服务。

YouTube正在增强全球办事处的安保措施。

在枪击事件发生之前，凶手曾在网上发消息，说她在YouTube发的视频被过滤了。

枪击事件还引起一些科技CEO的关注，比如苹果CEO库克、微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）。一些CEO（比如Twitter CEO杰克·多西）更激进一些，他们要求加强枪枝管控。(星海)