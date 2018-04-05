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快手、火山小视频从安卓商店下架 未透露再上线时间

快手、火山小视频从安卓商店下架 未透露再上线时间
2018年04月05日 14:02 界面
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　来源：界面 林北辰　

　　4月5日，界面新闻记者获悉，快手、火山小视频在应用商店下架。

　　经求证，在小米、应用宝、oppo商店、豌豆荚等安卓应用商店里，快手与火山小视频均被下架；在苹果App Store里仍能搜到并下载，但无法下拉更新。

　　打开iOS系统的快手，“发现”一栏的最上方写着“落实整改 砥砺前行”的显目标语。

　　4月4日晚，快手官微发布公告表示，国家广播电视总局发布通知，要求快手依据《互联网视听节目服务管理规定》采取整改措施。即日起，快手将从以下几个方面重点推进整改：

　　1、 重新梳理现有审核规则和社区运行规则，进一步严格标准，加大日常审核力度，增强审核力量，加大对审核的人力物力及技术投入；

　　2、 对现有库存视频加大清查力度，全面回查；

　　3、 停止新增视频上传账户，直至整改结束；

　　4、 控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能；

　　5、 启动责任倒查机制，成立责任倒查小组。责任倒查小组由CEO宿华直接领导，公司各个部门责任到人，出现问题及时追查。

　　6、 进一步加强用户引导和教育，严厉打击各类以不当方式吸引眼球的行为；

　　7、 优化举报处置流程，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

　　快手表示，从4月5日上午9时起，快手将连续5天在发现页进行固定的视频引导，并反思如何通过这次整改让快手能变得更好。

　　对于下架一事，火山小视频母公司，今日头条发言人对界面新闻记者回复称，火山小视频按照有关部门要求，从安卓商店下架，积极整改。

　　此前，知乎、“豆瓣小组”都曾因为整改问题被网信办下架、整改，整改时间分别为7天、3天。但此次下架，今日头条并未透露火山小视频的整改期限。

　　截止界面新闻记者发稿，火山小视频、快手均未透露再上线时间。

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