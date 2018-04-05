今日头条暂停新注册用户上传视频 抖音等受波及

今日头条整改：暂停新注册用户上传视频 抖音等全系列产品受波及 |新京报财讯

新京报快讯（记者 白金蕾）新注册今日头条的用户暂时无法发布视频了。

4月4日晚间，今日头条视频发布产品整改声明，该声明是针对同日上午国家广播电视总局发布的责令整改通知进行的回应。在今日头条声明中，最为严格条款要数“停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户。对上传了违法违规有害节目的，要采取关停上传功能、永久封号等处理措施”一项，这意味着新注册的用户将暂时无法发布短视频。

今日头条相关人士回应新京报记者称，此次涉及的新用户除今日头条旗下头条号用户外，还包含旗下三个短视频平台，即抖音、西瓜视频及火山小视频。

其他整改事项还包括，全面清查库存节目，对低俗、暴力、血腥、色情、有害节目立即下线；内部建立追责机制，进行全员普及培训，做到有标准必落实、有问题必重视、有违规内容必查删；扩充审核人员队伍，对每日上传视频数进行总量控制，保证视频总量与审核能力相匹配；引入社会监督力量，直接接受全社会监督。

此前（4月3日），中央电视台新闻频道（下称：央视）多次报道了短视频平台上播放未成年人怀孕、生子等乱象的视频，并点名今日头条旗下火山小视频。同日，火山小视频发表《责任无可推卸 审核从严不懈》进行回应。回应中，火山小视频强调将完善AI（人工智能）识别系统，补充人工审核力量，上线“未成年人不当行为”举报功能。

更早些时候（3月30日），今日头条针对中央电视台财经频道《经济半小时》栏目报道的，其广告页面存在违规二次跳转的行为发表声明。声明中，今日头条向用户及受影响商家致歉，对涉及事员工进行处理，并公布了紧急解决方案。

新京报记者查询工商注册资料发现，3月30日，北京是工商行政管理局海淀分局对今日头条进行了行政处罚，具体处罚为，没收广告费约23.60万元，处以广告费用三倍罚款约70.80万元。

针对上述处理，易观新媒体分析师马世聪对新京报记者表示：“虽然直接处理的是个别平台，但对行业整体都是威慑”，“但谈不上动摇行业发展。监管的意义在于，在内容和用户数量都快速膨胀的过程中，把对内容标准和价值观的判断上升到更重要的层面，增强平台对内容把控的主体责任，并切实执行。”

对于完全依靠算法推荐，而不加人工编辑和审核的方式是否可行？马世聪告诉新京报记者，没有人工的编辑和运营，可能会由于用户的劣根性，最终出现劣币驱逐良币的后果。因此，还是需要一定的人工干预，需要一定的价值引导。