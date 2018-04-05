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滴滴放弃试水租车业务 分时租赁即将上线

滴滴放弃试水租车业务 分时租赁即将上线
2018年04月05日 11:26 新浪综合
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　　近日，亿欧汽车作者在滴滴出行APP上租车时发现，滴滴平台中“自驾租车”频道上的“整日租”无法选车，平台上显示所有车辆均已全城售罄。

　　亿欧汽车作者电话联系了滴滴租车客服，询问原因。客服表示，目前滴滴出行的很多车辆已退出运营，现在车辆库存非常紧张，已无法下单。从去年年后开始，平台上的车因为要维修保养，已陆陆续续退出运营。今年3月初到现在，均已无法下单。

　　在问及自驾租车业务是否会下线时，客服表示还未收到通知。

　　随后，亿欧汽车联系了滴滴公关部相关负责人，其表示目前在筹备共享汽车业务，滴滴租车暂时下线调整，未来将并入分时租赁业务。

　　至于重新上线时间以及合并原因，滴滴方面并没有做出回应。

　　滴滴租车业务上线于2016年9月，已在北京、上海、深圳、成都、武汉、青岛、厦门、重庆开通。采用全程线上化服务和免费上门送取车的模式，同时支持异地下单服务。

　　据了解，滴滴租车上的车辆并不是自己的，而是采取与租赁公司合作的方式为用户提供服务。租车类型有轿车、SUV、七座商务三类。

　　滴滴目前在业务上除了有出行领域的出租车、专车、快车、顺风车、豪华车、公交、小巴、代驾、租车、企业级、共享单车等。

　　此外，滴滴还进入了外卖领域，与美团正面交锋。滴滴可谓是“四面楚歌”。先是3月美团上线了打车业务，随后高德也发布了要做顺风车的消息，此外还有易到、神州等虎视眈眈，面对这些竞争者，滴滴此次业务调整不知能否带来意想不到的结果。

　　亿欧汽车认为，目前，出行市场看似已被垄断，但企业进入壁垒较低，进入门槛较高主要在于监管、出行领域相关牌照、数据、提升用户体验等方面。有消息显示，美团打车在上海上线后，对于其宣传用语以及车辆注册的有关情况，上海市交通委、市公安局、市价检局联合对其进行了约谈。而出行领域虽然竞争者增多，但滴滴在用户数据方面有很大的优势，在用户体验方面更是经验丰富。

滴滴租车
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