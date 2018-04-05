Facebook：剑桥分析或拥有8700万用户数据

新浪科技讯 北京时间4月5日凌晨消息，本周三，Facebook宣布在Cambridge Analytica数据泄露事件中受影响的用户数有8700万，比之前媒体预计的5000万要多很多。

Facebook首席技术官迈克·斯克洛普夫（Mike Schroepfer）在一篇博客文章中提到，此次数据泄露事件涉及的8700万Facebook用户主要是美国地区的用户。值得一提的是，此事件中的Cambridge Analytica曾在2016年美国总统大选期间与特朗普竞选团队合作过。

在此事件发生后，Facebook表示正在采取严格措施限制第三方应用开发者获取Facebook用户数据的权限。

上个月，Facebook承认有数千万的用户数据被错误地交到了数据分析公司Cambridge Analytica手里，造成了重大数据泄露事件。

自事发以来，Facebook的股价就下跌了不少，同时还面临来自用户、广告主、立法者们的责问。本周三，Facebook股价下跌1.4%，收于153.9美元每股。从该数据泄露事件事发至今，Facebook股价已累计下跌了超过16%。

前不久，《纽约时报》和《卫报》曾基于它们对Cambridge Analytica的调查预估此次数据泄露事件涉及Facebook用户数大约为5000万。

斯克洛普夫没有透露Facebook是怎样预估出的该8700万受影响用户数，不过他表示Facebook将给那些在此次Cambridge Analytica数据泄露事件中受影响的用户发送通知。

该位于英国伦敦的数据分析公司Cambridge Analytica拒绝承认自己犯错。该公司表示，自己不过是雇佣了一名“出于好意”的大学讲师去收集Facebook用户数据，用的方式和其他第三方应用开发者获取用户个人信息的方式没什么区别。（小宝）