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杭州运管责令滴滴限期整改：仍无法掌握其真实数据

杭州运管责令滴滴限期整改：仍无法掌握其真实数据
2018年04月04日 15:40 澎湃新闻
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　　杭州运管责令滴滴限期整改：仍无法掌握其网约车真实数据

　　澎湃新闻记者 杨亚东 通讯员 孙海旭

　　澎湃新闻4日从杭州市道路运输管理局获悉，该局2日向滴滴出行科技有限公司（以下简称滴滴）送达《责令整改通知书》，限期6个月完成整改。

　　据介绍，滴滴在杭州开展网约车经营活动中，大量存在提供服务的驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的情形。在杭州运管部门3月22日起开展的网约车集中整治行动中，查获200多起网约车非法案件，滴滴平台车辆占9成以上。

　　截至今年3月底，杭州市已取得从业资格证的网约车驾驶员有1.2万人，取得网约车运输证的车辆为10200辆；目前杭州共有合法网约车平台企业12家，滴滴是规模最大的一家，2017年4月2日，该平台取得杭州市网络预约出租汽车经营许可证。

　　“由于滴滴平台数据库资料至今未按规定完整、全面、准确地接入运管部门的监管系统，目前我们仍无法掌握该平台网约车的真实准确数据。”杭州市道路运输管理局出租车处副处长胡惠建向澎湃新闻表示。

　　据介绍，滴滴被整改的主要内容是：主动清理清退不合规的车辆和人员，完成已接入车辆和驾驶员的依法办证工作，数据库完整规范地接入交通运输主管部门的监管平台，确保依法依规开展网约车经营活动等。

　　胡惠建告诉澎湃新闻，综合考虑滴滴公司人员、车辆数量规模较大，相关人员考试和车辆办证整改所需时间较长等因素，才将整改期限设为6个月，责令整改期间，滴滴平台在杭州的网约车经营许可没有被撤销或吊销，可边经营边整改。

　　此外，杭州对从事非法网约车经营服务的单位和个人，除采取行政处罚措施外，还将纳入社会信用体系，与诚信记录、居住证积分等政策想挂扣，相关举措目前正在研究。

　　澎湃新闻梳理发现，2015年，杭州注册网约车数量一度达到约30万辆，至2016年4月，该数字降至14万辆。2017年初，《杭州市网络预约出租汽车和私人小客车合乘管理实施细则》正式施行，设置车、人准入“门槛”后，截至当年3月底，杭州市网约车申报服务管理系统累计注册用户约3万人。

滴滴运管杭州
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