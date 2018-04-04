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胡玮炜：资本是助推你的，但最后你都得还回去

胡玮炜：资本是助推你的，但最后你都得还回去
2018年04月04日 07:22 新浪综合
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　　今天凌晨00：19，第一财经App发布消息：摩拜股东大会投票结束，摩拜终被美团“拿下”。

　　在股东大会上摩拜CEO王晓峰的最后一番感言，颇有些壮士扼腕的悲壮：“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”据说，最后的投票数，刚刚过法律认定的投票数。

　　小巴觉得，胡玮炜似乎有一种温柔的率直，或是富于文艺气息的果断。一财的新闻发出后20分钟后，胡玮炜直接发了一条朋友圈回应：

　　“大家都喜欢戏剧性，然而我更愿意积极看待一切。谢谢所有人把我们捧到改变世界的高度，也谢谢大家对摩拜的重新审视。”

　　她还放了一首《The Beginning of the End》，美国工业摇滚代乐队九寸钉的作品，里面的歌词写道：

　　We think we‘veclimbed so high

　　我们认为我们已经攀登得够高

　　Up all the backs we‘ve condemned

　　高于我们所宣判过的一切

　　We face a consequence

　　我们面临一个结局

　　This is the beginning of the end

　　这即是终结之始

　　这首歌鼓点密集、节奏激烈，还带着些令人战栗的电音——是的，这是年轻人的歌，横冲直撞、酣畅淋漓，是年轻人的骄傲恣意，不留嗟叹。

　　文/吴晓波（微信公众号：吴晓波频道）

　　2018年春节前，我在北京的摩拜总部访问了胡玮炜。

　　摩拜的北京总部在亮马河上，有一个像轮船前舱那样的大露台，那里有一张跳床。正式访谈前，我跟胡玮炜一起跳了一会儿。她的平衡性比我好多了。对于热爱运动的年轻人来说，蹦床是她在公司忙里偷闲的一项活动。

　　胡玮炜是《十年二十人》访谈项目里，年纪最小的，是一个80后。十年前，她的理想就是当一个好记者，现在，她是当今中国最引人注目的创业者。

　　创业三年，胡玮炜获得了很大的成绩，同时也面临着强大的竞争追赶，但是她却是一个被改变较少的人。当我和她聊起这一点，我说你看，雷军他们这些年改变多大，她突然歪过脑袋问道：“他变化最大的是什么，很好奇哦。”

　　我想了想，大概是很多人在创业后，慢慢就不再天真了。

　　她问我，这是好的吗？

　　“就是你一个少年不见了嘛。”

　　“我再过几年，会不会也这样啊。”她一边笑着一边把身体往后靠了靠，大概是真的抗拒，“太恐怖了。”

　　她没有被打磨成一块圆石头，依然是一个理想主义者，依然排斥被这个世界的某些东西所改变。

　　在胡玮炜的身上聚焦了很多的悬念：一个北漂青年是如何脱颖而出的，共享单车有怎样的未来，资本到底在她和摩拜身上催化了什么，以及胡玮炜怎么看待她创业的三年，她的焦虑和改变是什么？

　　我希望在胡玮炜的身上，看到一些在以往接触的企业家身上看不到的特性，这次，我觉得我看到了。我想，大概是自由、自信。这些元素在非常早的时候，就出现在这些年轻人身上，在这个意义上来讲，胡玮炜真的是比柳传志、王石等人，更幸运了一些。

　　但她也有她的苦恼，有些很大的问题过早地来到她的工作中，比如说团队的急速扩容和资本的追赶。

　　胡玮炜和我说：“有一段时间，我回想过去，是不是有别的路可以选，是不是能够有一个稍微不同一点的过程，或者一个跟现在不太一样的结果。其实没有，我真的想了好久，没有。”她停顿了两秒，又斩钉截铁地重复道，“没有。”

　　最差最差的情况

　　我的人生也拥有一个小箱子

　　? 吴晓波：咱们原来都是观察企业、做企业报道的记者，到自己真的去做一个企业，你觉得和你原来想象的有区别吗？

　　? 胡玮炜：作为记者，我们是要相信自己无所不能的，不然你怎么去采访啊，很多你不认识的人、不认识的领域，我们就得直接跑到那儿，去找到那个人。所以一个人一样可以拥有很大的能力。

　　但公司或者说商业的好处，就是好像你拥有了法力，可以去把你认为正确的价值观，在更大范围去实现。

　　? 吴晓波：那你有考虑过代价吗？

　　? 胡玮炜：我大概想过。你可以想象我十几年前来北京，拎着一个小箱子就来了，那也是人生啊，那也是我拥有的东西。就是我觉得最差最差不就是，能拥有这些，我觉得一个人能活下去就很简单了。

　　? 吴晓波：摩拜用很短暂的三年完成了其他企业的一辈子，两年不到就成为了行业的独角兽，整个行业三年基本上洗牌完成，摩拜也成为了一家上千人的公司。这三年你个人成长最多的是哪一点？

　　?胡玮炜：我觉得是对人性的认知。我只是觉得，不要去考验人性，而是认知人性，并且顺着这些来，而不是把人性想得非常理性主义、非常光明，不要去考验这些东西。

　　? 吴晓波：这三年最让你意外的是什么？

　　?胡玮炜：竞争的惨烈吧，这个是让我比较意外的。以前没经历过这些，而且可能我也不是像很多男性那样荷尔蒙旺盛，每天想着要打仗。

　　? 吴晓波：你觉得三年创业里最让你焦虑的三件事是什么？

　　? 胡玮炜：第一是产品追不上合适的时间，长期和短期的目标总是会打架；第二是团队的成长，包括个人的成长；第三，当然也有如何去明确你的战略，其中也包括融资。

　　但到了最后都得还回去

　　? 吴晓波：共享单车的这三年是很多资本的催化的一个过程，就你个人来看，资本通常扮演了一个什么样的角色？

　　? 胡炜炜：我自己觉得它是没有感情色彩的，就像科技一样，它不是非黑即白的，投射进去的都是人性，你把它用好了就是服务人类，用不好就是毁灭人类。

　　? 吴晓波：那么，资本在摩拜的发展过程起到了什么作用？

　　? 胡炜炜：资本和摩拜都是相互依存的，我们肯定是被资本助推了，但没有我们这样的产品和团队，其实它也没有办法助推。

　　我自己的观点是，没有一家真正成功的企业最后的成功的原因，完完全全只是因为资本。所以，资本是助推你的，但是最后，其实你都得还回去。

　　让自身变得更好的东西

　　? 吴晓波：摩拜虽然用的是共享的概念，但实际更像是分时租赁的商业模式。你有没有想过，为什么是摩拜，能在这个时间点引爆分时租赁的新模式，解决最后一公里的问题？

　　? 胡玮炜：第一，自行车在中国一直是相对比较庞大的产业，在2016年，一共生产了八千多万辆自行车。从这个角度来说，我们有这个产业作为基础，来实现摩拜的产品。

　　第二，从价值观层面，我觉得空气污染、城市拥堵等问题的出现，人们已经开始去怀念一些让自身变得更好的东西。举个例子，你的朋友圈可能晒的是跑马拉松、游泳、旅行，这些都不是用钱买来的，都是你让自己变得更好的一些东西。

　　所以在这个时候，自行车在如此方便使用的情况下重新出现，我觉得人们是没有理由去拒绝它的。

　　? 吴晓波：你觉得三年后这个市场会怎么样？

　　? 胡玮炜：现在我们也在提供更多的服务，它可能会变成一个用户的体系，增加更多的增值服务。比如说我们现在有两亿多的用户，平均每天两三千万的日活量，以此为基础只做为一个重要的入口，使日活量继续增长。

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