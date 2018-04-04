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摩拜卖身美团：CEO称难独立发展 商业模式曾遭痛批

摩拜卖身美团：CEO称难独立发展 商业模式曾遭痛批
2018年04月04日 03:14 21世纪经济报道
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　　21世纪经济报道 21财经APP 陶力 上海报道

　　创业三年，27亿美元估值离场。

　　4月3日晚，摩拜出售疑云终于有了定论。据第一财经日报报道，当晚摩拜召开股东大会表决通过了美团收购案。美团以27亿美元拿下了摩拜，创始人团队或套现离场。

　　另据新京报报道，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。

　　但是，这一数字明显说不通，35%的美团股权价值高达上百亿美元，极有可能是65%现金收购，剩下的35%折算成美团点评的股权。

　　针对外界所说的“创始人出局”一说，摩拜创始人兼胡玮炜并不认同。她在微信朋友圈中称，“并不存在所谓的出局，在我看来一切都是新的开始。很多人都把摩拜单车看成是出行工具，实际上我一直说它是‘美好的生活方式’，回归到简单，本质，健康绿色，不过分追求物质。”

　　同时，美团点评CEO王兴也否认了摩拜团队出局的传闻。这也意味着，美团在收购摩拜后，或暂时保留了现有高管团队。不过长期来看，作为职业经理人的摩拜CEO王晓峰，极有可能会退出。在此之前，多重迹象表面，胡玮炜在摩拜内部已经被边缘化。

　　亿欧网创始人黄渊普在接受21世纪经济报道记者采访时认为交易的幕后是腾讯的撮合。“这笔资金对美团点评来说不是小数字，但是为了做大上市估值，并补齐在大出行领域的短板，得到了腾讯的支持。”

　　据悉， 腾讯在摩拜的持股比例约占20%，而摩拜管理团队在整个体系内没有否决权。王晓峰坦言“胳膊拧不过大腿”，团队也犯了很多错误，自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但在中国创业公司永远绕不开各种巨头。“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断。”

　　不过，在业内看来，共享单车在短短三年时间，估值上升到数亿美元，很大程度是风头追捧的结果，其商业模式很难单独成立。酷骑单车、小鸣单车、小蓝单车等单车品牌早已因经营困难而倒下，行业的泡沫也由此戳破。

　　早在去年12月，10日，摩拜早期投资人、易车网及蔚来汽车创始人李斌在“中国企业领袖峰会”的演讲中表达了自己的不满，“补贴是互联网竞争的万恶之源，摩拜本来挺好，用户也挺开心，5毛钱一次，1块钱一次也没觉得是个事儿，突然有人不收钱了，你怎么办？这不是一个可以持续的商业模式。”

　　显然，李斌这一番言论不仅仅是在批判共享单车补贴乱象，而且也有对有了不同的看法。在被美团收购后，接近李斌的一名人士在朋友圈中以“悲喜交加”来形容这笔交易。

　　对于摩拜团队和创始人来说，套现离场未必不是一个好的结局。留给美团的考验则是，如何收拾共享单车上半场留下的一地鸡毛？

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