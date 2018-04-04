摩拜全资出售给美团 A、B轮投资人及创始团队离场

本报记者 陶力 上海报道

导读

摩拜引入投资者，是在现有股东无法持续输血的背景下，基于自身发展的需要。

大地春回之际，共享单车依然走不出寒冬。4月3日，蓝鲸财经报道称，共享单车平台摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）。同时，也有消息称，摩拜仍然面临三大买家竞价，分别是美团、软银及滴滴。

不过，摩拜公司对此并没有做出回应，其投资人在面对21世纪经济报道记者的多次采访时，也避而不谈。戏剧性的是，滴滴方面表示，既没有参与摩拜的竞价一事，也没有参与投资。美团方面也对此表示不予置评。

据财新网最新报道，近日，在马化腾的推动下，双方已正式达成投资协议。

4月3日晚，摩拜召开了董事会，决定将摩拜全资出售给美团。

据知情人士称，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美元现金出局。收购金额总计27亿美元。

媒体引述的摩拜内部财务报表显示，截至当前，摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿元人民币，债务总额合计超过10亿美元。在找不到投资人和资金接盘的当下，摩拜“卖身”几乎已成定局。

资金危机

美团和摩拜的合作早已埋下伏笔。早在2016年，美团就出现在摩拜融资方名单上，美团点评CEO王兴以个人名义参与C+轮融资。去年9月，美团在APP上线摩拜单车入口，用户通过美团App首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面。

此次摩拜引入投资者，也是在现有股东无法持续输血的背景下，基于自身发展的需要。据媒体报道，过去几个月，由于入不敷出，摩拜一直在尝试寻求独立融资，每月运营支出仍超过4亿元。这也使得摩拜陷入了资金危机。

摩拜公司原公关总监黄雪在接受21世纪经济报道记者采访时称，已经于上个月月底离职，因此不方便回应。

前述摩拜内部财务报表显示，摩拜目前日订单不足1000万单，按照摩拜投放的900万辆单车计算，平均每天每车一单。这一数据相较2017年9月超3000万的日订单数，跌去近七成。

复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡在接受21世纪经济报道记者采访时认为，仅仅用12月份的运营数字来看全年订单数是不合理的。“有季节性因素在里面，据我所知，摩拜的运营效率并不算低。”

从去年年底开始，摩拜便接连传出E轮融资的消息，只不过至今仍然没有下文，其估值也从上一轮的34.5亿美元降低到27亿美元。BOSS直聘上的数据显示，摩拜单车整体评分好于ofo，但进入2018年，摩拜好评度下降明显，ofo则平缓上升。在第一季度，两家公司员工活跃度骤升，并加大寻找新工作的力度，两家公司可能正在经历离职潮。

据悉，从去年年底开始，摩拜已有多名高管相继离职，加入区块链创业。

竞争进入下半场

美团在出行领域的野心，在今年逐渐浮出水面。不只是涉足网约车领域，最后一公里的共享单车，王兴同样不愿意错过。2016年，王兴以个人名义参与了摩拜C轮与C+轮共计超1亿美元的融资。目前，腾讯仍然是摩拜除管理团队以外最大的股东。

摩拜面临窘境的同时，ofo的现状同样不容乐观。在上一轮融资中，由于滴滴拒绝新投资方进入ofo，阿里巴巴再次利用“债转股”方式入股。今年2月，ofo以动产抵押的方式向蚂蚁金服和天猫公司共计借债17.66亿元人民币。随后，该公司又宣布完成E2-1轮“股权+债权”融资8.66亿美元，由阿里巴巴领投。

有分析人士认为，鉴于美团点评、摩拜均属于腾讯阵营内的公司，腾讯极有可能撮合这笔交易。而随着美团的入局，国内共享单车行业开始呈现出摩拜、ofo和哈罗单车竞争的局面，而后面两家公司都属于阿里系。

最终，行业还是出现“二马”对立的格局。对于美团来说，则借此补齐了出行板块的短板，全面与滴滴抗衡。

亿欧网创始人黄渊普在接受21世纪经济报道记者采访时认为，美团在网约车领域仍然在持续砸钱，不大可能会抽出这笔巨资来投资，除非腾讯能持续给美团铺路。”美团为了补齐出行版图上对单车的缺失，这也是出于长远竞争的考虑。”

在他看来，共享单车存在泡沫是行业共识，各家平台比拼的是谁亏得更少。从一开始，就预见到单车很难成为单独的商业模式，它更像是基础设施，为物流或支付、信用来培育用户。

目前，行业也从粗放竞争进入到了下半场竞争，运营成本高企、车辆损耗过大等老的问题尚未解决，用户又对骑行体验提出了更高的期望和要求。

“这些问题一直都在，只不过是过多的追捧掩盖了这些毛病。”黄渊普进一步指出，共享单车行业仍然需要精细化运作，竞争还远未结束。毕竟，行业的门槛和护城河并不如电商或O2O那么高，如果有新的资本进来，一定程度上也能打破现有格局。