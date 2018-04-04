数字货币大跌 矿机显卡等产业链上游受挫

本报记者 翟少辉 上海报道

据CNBC4月3日消息，由于以太坊（Ethereum）价格近期暴跌，富国银行证券分析师已在最新研报中下调了半导体巨头英伟达（Nvidia）的业绩预期。“我们认为，用于加密数字货币（下称数字货币）挖矿的GPU需求的下降，将影响到英伟达在2018年6月以及以后的数期财报。”该公司分析师写道。

在数字货币的“标杆”比特币经历了2017年12月下旬“血流成河”的一轮暴跌之后，以太坊价格还曾在2018年1月中旬站上高点，一度突破1200美元。而随着多国范围内监管加强的信号不断释放，以太坊也随数字货币大流开始在剧烈波动中急速下跌。截至目前，以太坊价格已跌至400美元附近，仅为高点时的三分之一。

同样的，在2017年12月中旬价格一度突破19000美元、逼近20000美元后，比特币在剧烈波动中急速下挫，截至目前价格已跌至7000美元附近，较12月的高点已缩水超6成。

数字货币推升相关半导体厂商的利润

数字货币研究人士肖磊向21世纪经济报道介绍称，目前数字货币的发行有多种方式，PoS和PoW两种方式为主流。前者仅需要购置节点，根据持有货币量和时间进行发放，实际上不需要“挖矿”；而后者则需要硬件设备进行挖矿，其代表包括比特币、以太坊、莱特币等主流数字货币。因这些币颇具“品牌”价值，PoW也就相应成为了最为主流的数字货币发行方式，“这就推动了上游产业的发展，比如显卡、CPU的硬件厂商，还有生产、组装矿机的厂商等。”

“发行方式不一样，也就导致上游不一样，但下游实际上是一样的。”肖磊说，“整个流程包括上游的矿场、矿机厂商，再到下游的交易所、交易者，再就是辅助的相关基金、传统VC、媒体、测评机构，以及各种行业协会等。”

肖磊指出，随着挖币对算力要求的攀升，普通机器早已无法胜任，而这就需要非常专业的设备，像比特大陆、英伟达等生产专业硬件设备的厂商也就得以迅速获益。

针对不同币种的算法，目前主流矿机中细分出有着“矿机双花”之称的ASIC与GPU矿机。ASIC矿机采用专门为特定用途设计的芯片，效率较使用CPU的通用计算机高出很多，比特大陆正是借此脱颖而出；而由于以太坊等数字货币采用图形算法，采用显卡计算的速度会最高，在GPU领域占据明显优势的英伟达和AMD也就得以乘风获利。

集邦拓墣产业研究院研究经理林建宏对21世纪经济报道记者表示，新产品的应用往往都会从中下游给半导体厂商带来机遇，而数字货币“挖矿”需要的是高速运算，相较于其他半导体子产业，有以下4个集成电路子产业具有较多的产值成长点。

一是IP公司，特别是High Speed I/O，因目前高速运算中存在单一IC进行多次叠代，运算或是ASIC/ASIC，或是ASIC/Memory间的资料传输；二是设计服务导入，协助IP选择与协助设计、洽谈晶圆代工的产能；三就是晶圆代工，由于对先进制程产能的要求，需要保证有量状态，而IP和设计服务导入的专利费用也将和销售额成正相关；第四则是特殊DRAM产业，由于ASIC/Memory传输的需要，采取特规设计有机会推升产值。

不过，在肖磊看来，比特币等数字货币近期糟糕的表现自然会影响到英伟达和比特大陆等在数字货币热潮中受益颇多的上游半导体企业。

“但是，这种需求还没有终结，伴随着数字货币的贬值，阶段性需求会下降，但长期来看，随着数字货币和区块链的发展，对这些硬件的需求的整体基数是在上升的，未来的空间也还比较大。”他认为，“目前来看，他们有先发优势，但竞争对手也会越来越多。”

成也挖矿，败也挖矿？

近日，富国证券分析师David Wong在研报中表示：“近几个月，我们感到英伟达与数字货币挖矿的密切关系让这家公司处在了多重风险之中。此外，我们还担心该公司在游戏、汽车和数据中心领域的成长问题。”

为此，富国证券将英伟达股票维持于“逊于大盘”的评级，并将目标股价定为100美元，且还将英伟达2019财年每股收益预期从5.39美元下调至5.26美元。

但相较于英伟达，比特大陆的压力或许来得更紧迫些。林建宏指出，英伟达本身就是以GPU技术为核心的公司，近年已开始逐步转型向AI芯片公司，对在包括车用、数据中心等领域进行开发。

CNBC曾在2月23日援引分析机构Bernstein观点称，比特大陆在去年的经营利润可能达到了惊人的30亿至40亿美元，而在同期，老牌半导体巨头英伟达的经营利润也不过为30亿美元。Bernstein认为，比特大陆在比特币挖矿行业占据主导地位，在比特币矿机和ASICs市场中占有70%到80%的市场份额。

“ASIC一般是指特定用途芯片，若矿机出货不佳，挖矿用的ASIC要转做其他用途，困难度与复杂度较高。”林建宏表示，“与ASIC不同，GPU本身除了挖矿外，很容易可以转做Gaming或是其他需要数学运算的应用使用，所以若发生比特币价格波动导致矿机需求下滑，对GPU的影响相对小于ASIC。”

“数字货币价格剧烈波动，意味着目前无法看到数字货币矿机长期稳定的发展模式，故ASIC公司要通过手中获利的资金，想办法找出并投资下一个可从中获利的技术，分散市场风险。”林建宏建议，“对晶圆代工企业而言，若无法看到数字货币矿机长期稳定的发展模式，则对应的产能扩厂计划就需要相对保守些，不能单纯从目前ASIC的投单量来预估未来几年扩厂的产能需求，以确保工厂在中期有合理的产能利用率。”

此外，从市场环境的角度分析，除对数字货币贬值带来的影响的担忧，英伟达股价近日的下跌还有多方面的因素。

据彭博社4月3日消息，苹果公司目前正计划在其Mac系列电脑上使用自产芯片，以替代其目前使用的英特尔处理器，该计划最早将于2020年开始实施。报道称，苹果公司该项代号为“Kalamata”的计划尽管还处于早期阶段，但却是苹果公司为包括Mac电脑、iPhone手机、iPad平板在内的全部产品实现芯片自产的长期战略的一部分。

受此消息影响，英特尔股价大跌的同时，美国半导体行业公司和苹果相关供货商股价均开始进入“暴跌”模式。美国东部时间4月2日当日，英特尔跌6.07%、英伟达跌4.55%、高通跌2.89%、美光跌3.99%、AMD跌5.17%、Marvell跌3.81%、CyberOptics跌7.22%、Amkor跌4.84%、Applied Materials跌4.89%、Lam Research跌4.57%、ON半导体跌4.46%、泰瑞达跌4.2%、美信集成跌4.67%。全球半导体业景气主要指标之一的费城半导体指数（PHLX Semiconductor）跌幅也达到3.9%。

而从科技股整体表现来看，受近期Facebook数据丑闻发酵、特斯拉车祸致死、欧盟数据保护新规等事件影响，外加对中美“贸易战”走向的担忧，科技股整体也呈现跌势。除上述半导体企业外，亚马逊股价在当日跌幅也达5.21%、Facebook跌2.75%、微软跌3.01%、谷歌A类跌2.36%、特斯拉跌5.13%、苹果跌0.66%。