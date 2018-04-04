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携程入局网约车“混战” 专家建言反垄断监管

携程入局网约车“混战” 专家建言反垄断监管
2018年04月04日 05:35 21世纪经济报道
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　　本报记者  王峰  北京报道

　　网约车市场迎来了新的入局者。携程集团4月3日表示，旗下的携程专车已获得天津市交通委代交通运输部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》，将正式推出自营的专车服务。

　　携程国内专车事业部CEO李乔表示，网约车市场规模庞大，行业前景难以限量。但现在已经从“拼补贴”的时代，进入到“拼服务”的时代。用户更乐意为好服务买单。

　　“携程专车初期会主打与旅游出行相衔接的接送机等服务，是比其他网约车出行更精准的高端出行场景。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧接受21世纪经济报道记者采访时表示。

　　随着近期美团、携程等大资本再次进入网约车行业，这一领域的市场格局或将发生变化。在近日举行的中国出租汽车产业联盟2018年度大会上，交通运输部深化出租车改革首席专家徐康明介绍，“未来会有越来越多的资本进入这个行业，很多资本类型是出租车从业者想不到的，而资本进入这个行业的门槛目前比较宽松”。

　　徐康明认为，“未来5-10年，国内包括网约车在内的出租车出行需求将持续下降”。这意味着，在监管部门对补贴大战加强监管的情况下，网约车行业的入局者们可能面临更激烈的竞争。

　　高端网约车赛道的市场前景

　　携程在2015年就搭建了用车平台，此前与第三方出行平台合作。目前的携程专车接口中，提供接送机、接送火车、打车、拼车等服务。

　　“主打接送机服务，一方面客单价较高，另一方面不需要储备太多的司机和车辆。如果运力有富余，还可以提供市区出行服务。”李俊慧说。

　　李乔表示，携程专车将根据全国各城市关于网约车的细则，以其中最苛刻的条件作为入门门槛，打造高质量高标准的携程专车。这似乎表明，携程专车将定位为平台、车辆、司机全部符合资质标准的“合规”网约车平台。

　　值得注意的是，目前的“合规”平台如首汽约车、神州专车等也大多主打高端市场，但却仍然亏损。3月30日，神州优车发布2017全年业绩报告显示，尽管全年整体净亏损较上年同期大幅收窄，但仍有2.6亿元。

　　在目前的网约车市场中，高端产品能抢占多少市场亦不明朗。一位北方二线旅游城市的出租车企业负责人告诉记者，当地一家主打高端车型的网约车平台的单车日均订单还不到4单。这难以覆盖成本。

　　业内人士介绍，整个城市出租车市场需求又在下降。“目前我国出租车行业的产值可以说是全世界第一，从改革开放以来，出租车出行需求也保持持续增长，但这是在供给长期受到限制，需求得不到满足情况下实现的。”徐康明说。

　　“今后5-10年，随着城市公交的发展，其他客运服务比如辅助公交、分时租赁、共享单车的发展，以及驾照持有人数增加、劳动力成本上升等因素，出租车出行需求将从顶峰下降。”徐康明说。

　　徐康明介绍，目前全国出租车日均出行约1亿人次，大多数由传统巡游车完成，网约车出行人次不足2000万。“未来5-10年，出租车供给如何变化较难确定，可能会频繁出现大大小小的波动。”

　　网约车格局变动的监管因素

　　与声称“不打补贴战”的携程专车不同，美团打车靠着补贴切入了最主流的网约车市场，并直接与市场主导者滴滴竞争。

　　有统计显示，截至2017年7月，19家网约车平台公司已在相关城市获得经营许可，同期尚有130余家网约车平台公司拟开展网约车业务。

　　这其中包括大量地方巡游车公司开发的网约平台，接近监管层人士告诉记者，监管层有观点认为，应以市场化手段推动巡游车企业开发的网约车平台整合，“每个城市有1-2个主要平台，再有1-2个全国性的主要平台，目前有的城市动辄有十几个平台，容易发生运营和管理上的混乱”。

　　而几年前滴滴与快的、Uber的补贴大战过后，传统巡游车企业相当一段时间内一蹶不振。据南京市客管处人士介绍，自2017年初以来，南京传统出租车行业“退车潮”愈演愈烈，截至2018年3月中旬，因无人驾驶而闲置的车辆已经超过3000辆，退车比例占总运营数的四分之一。

　　但在3月底的一场出租车行业研讨会上，一名相关监管部门人士表示，网约车监管仍应放低准入门槛，加强事中事后监管。

　　价格监管将是事中事后监管的重要内容，上述监管层人士认为，网约车平台应加强信息透明度，比如加价的透明机制。

　　3月31日，中国政法大学法治政府研究院发布的《法治政府蓝皮书》指出，政府对于平台在运营过程中的行为要进行实时监管，包括联合定价等滥用垄断地位的行为等都应严厉查处。

　　“随着网约车的市场份额不断加大，那么出行的定价权就会掌握在平台手中，如果利润率上升，携程专车自然也可能进入快车市场。”李俊慧告诉记者。

　　影响这个市场格局变化的重要因素将是政策。蓝皮书指出，应以“政府管平台，平台管司机和车辆”的方式实现监管目的。“政府管平台”的一个重要内容是对网约车平台的反垄断监管。实现这一目标的首要任务是保证网约车平台的市场准入畅通，避免因为数量限制而导致的行政垄断。在此基础上，反垄断监管的具体手段必须是为了促进公平竞争而设计的，而非保护某一个或某几个平台公司的。

　　（编辑：林虹）

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