新浪科技> 互联网 > 正文

互联网新一轮收购潮：没哪个巨头绝对安全

互联网新一轮收购潮：没哪个巨头绝对安全
2018年04月04日 01:37 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　互联网新一轮收购潮：没哪个巨头绝对安全

　　■ 观察家

　　滴滴、美团、饿了么、摩拜等企业，虽是某领域中首轮大战的胜利者，但这种胜利，却也面临不断的挑战。

　　新京报记者获悉，4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。知情人士称，美团将以35%的美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美元现金出局。与此同时，携程专车宣布获得网约车牌照，这意味着，携程现在可开展网络出租车线上服务。

　　此前，饿了么则被阿里以95亿美元收购，中国互联网史上最大规模的一笔收购就此尘埃落定。而在更早前，美团在上海推出打车服务；作为回应，滴滴则加快推出了其外卖服务。　就此，中国互联网这些巨头或独角兽企业，再度掀起了风浪。这一幕让许多人感觉似曾相识，仿佛几年前在出行领域中滴滴大战快的、饮食领域“百团大战”等“互联网大战”又回来了。如今，战火再次掀起，或许值得追问的是，为何中国的互联网如此容易掀起收购潮呢？

　　众所周知，中国拥有7亿多网民，这个数量相当于印度与美国的总和。如此海量的用户，以及全球领先的互联网普及程度，是中国互联网的根本基础，也造就了中国互联网技术应有和市场的独有特征。

　　海量用户，使得中国互联网的任何服务和技术普及速度都很快，可以在短时间内拥有大规模的用户群体。这就造成，许多技术或数字技术，都会选择从应用端切入，由业务场景驱动。哪怕是对技术要求很高的人工智能领域，也是如此。而诸如出行、餐饮、购物等服务领域，则更是很容易形成风口，滴滴、美团、饿了么、摩拜，都是此中的胜利者。　但是，海量的用户同样也意味着，活跃度高、波动度大。所以，滴滴、美团、饿了么、摩拜等企业，虽是某领域中首轮大战的胜利者，但这种胜利，却也面临不断的挑战。

　　此中关键，就在于企业要有足够资本。只要企业有钱，就有机会打破原来的格局、边界，进入到一个全新的领域。比如，最近身处不同领域的美团和滴滴，据报道都曾有意收购摩拜。

　　滴滴在出行服务市场上有算法优势。但算法并没有形成真正的壁垒，只要有资本愿意介入，其他企业依然能够抢到出行服务的份额。美团在上周就声称，已经在上海拿到1/3份额。基于同样的理由，携程也同样想在出行领域完成产业链闭环。

　　那么，像滴滴这样的企业是否就完全没有办法形成独特壁垒？其实也未必。比如，作为同行的Uber就在全心全意打造无人驾驶技术，试图形成技术壁垒。

　　当然，除了实打实的技术外，通过其他方式也能形成壁垒。比如京东通过打造自己的物流系统，也逐渐建立起自己的壁垒，甚至威胁到阿里的整个商业布局。所以，阿里巴巴收购诸如饿了么这样的企业，也是为了进一步丰富自己的生态体系，服务于其新零售战略，并构建起自己的同城服务物流。事实证明，在中国，即使是像阿里这样的巨头，也无法确保自己的地位永远巩固。

　　可以说，在中国这样一个庞大的市场中，没有哪个独角兽企业是绝对安全的。这一波互联网的收购潮，所验证的正是这个坚硬的现实。作为回应，既有的企业要么依靠不断的技术创新形成壁垒，要么像已有的巨头一样，不断构建、完善自己的生态体系，以应对这里几乎没有尽头的竞争格局。

　　□郑伟彬（互联网观察者）

摩拜饿了么美团
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有