互联网新一轮收购潮：没哪个巨头绝对安全

■ 观察家

滴滴、美团、饿了么、摩拜等企业，虽是某领域中首轮大战的胜利者，但这种胜利，却也面临不断的挑战。

新京报记者获悉，4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。知情人士称，美团将以35%的美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美元现金出局。与此同时，携程专车宣布获得网约车牌照，这意味着，携程现在可开展网络出租车线上服务。

此前，饿了么则被阿里以95亿美元收购，中国互联网史上最大规模的一笔收购就此尘埃落定。而在更早前，美团在上海推出打车服务；作为回应，滴滴则加快推出了其外卖服务。 就此，中国互联网这些巨头或独角兽企业，再度掀起了风浪。这一幕让许多人感觉似曾相识，仿佛几年前在出行领域中滴滴大战快的、饮食领域“百团大战”等“互联网大战”又回来了。如今，战火再次掀起，或许值得追问的是，为何中国的互联网如此容易掀起收购潮呢？

众所周知，中国拥有7亿多网民，这个数量相当于印度与美国的总和。如此海量的用户，以及全球领先的互联网普及程度，是中国互联网的根本基础，也造就了中国互联网技术应有和市场的独有特征。

海量用户，使得中国互联网的任何服务和技术普及速度都很快，可以在短时间内拥有大规模的用户群体。这就造成，许多技术或数字技术，都会选择从应用端切入，由业务场景驱动。哪怕是对技术要求很高的人工智能领域，也是如此。而诸如出行、餐饮、购物等服务领域，则更是很容易形成风口，滴滴、美团、饿了么、摩拜，都是此中的胜利者。 但是，海量的用户同样也意味着，活跃度高、波动度大。所以，滴滴、美团、饿了么、摩拜等企业，虽是某领域中首轮大战的胜利者，但这种胜利，却也面临不断的挑战。

此中关键，就在于企业要有足够资本。只要企业有钱，就有机会打破原来的格局、边界，进入到一个全新的领域。比如，最近身处不同领域的美团和滴滴，据报道都曾有意收购摩拜。

滴滴在出行服务市场上有算法优势。但算法并没有形成真正的壁垒，只要有资本愿意介入，其他企业依然能够抢到出行服务的份额。美团在上周就声称，已经在上海拿到1/3份额。基于同样的理由，携程也同样想在出行领域完成产业链闭环。

那么，像滴滴这样的企业是否就完全没有办法形成独特壁垒？其实也未必。比如，作为同行的Uber就在全心全意打造无人驾驶技术，试图形成技术壁垒。

当然，除了实打实的技术外，通过其他方式也能形成壁垒。比如京东通过打造自己的物流系统，也逐渐建立起自己的壁垒，甚至威胁到阿里的整个商业布局。所以，阿里巴巴收购诸如饿了么这样的企业，也是为了进一步丰富自己的生态体系，服务于其新零售战略，并构建起自己的同城服务物流。事实证明，在中国，即使是像阿里这样的巨头，也无法确保自己的地位永远巩固。

可以说，在中国这样一个庞大的市场中，没有哪个独角兽企业是绝对安全的。这一波互联网的收购潮，所验证的正是这个坚硬的现实。作为回应，既有的企业要么依靠不断的技术创新形成壁垒，要么像已有的巨头一样，不断构建、完善自己的生态体系，以应对这里几乎没有尽头的竞争格局。

□郑伟彬（互联网观察者）