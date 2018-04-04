新浪科技> 互联网 > 正文

工信部“出手”调查“WiFi万能钥匙”等“蹭网”APP

工信部“出手”调查“WiFi万能钥匙”等“蹭网”APP
2018年04月04日 01:37 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　工信部“出手”调查“WiFi万能钥匙”等“蹭网”APP

　　新京报讯 （记者梁辰）工信部网站4月2日发布网络安全管理局关于“蹭网”类移动应用程序的通报。通报称，近日据有关媒体报道，移动应用程序“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”具有免费向用户提供使用他人WiFi网络的功能，涉嫌入侵他人WiFi网络和窃取用户个人信息。

　　为此，网络安全管理局组织网络安全专业机构对移动应用程序“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”进行技术分析，发现两款移动应用程序具有共享用户所登录WiFi网络密码等信息的功能。

　　目前，工业和信息化部网络安全管理局已要求上海市、福建省通信管理局开展调查工作，将在核查的基础上，依据《网络安全法》等法律法规进行处理，维护广大网民的合法权益。对于主管部门调查，“WiFi万能钥匙”开发方连尚网络回应，积极配合主管部门。

　　被指窃取用户隐私，“WiFi万能钥匙”开发方否认

　　3月29日，《经济半小时》栏目报道称，通过在多地测试上述两款应用发现，用户可以连接住家、餐饮、银行，以及政府办公附近的无线网络，并指责其窃取用户隐私。

　　资料显示，“WiFi万能钥匙”开发方是上海掌门科技有限公司子公司上海连尚网络科技有限公司，产品于2012年9月上线，截至2016年6月，其用户总量超过9亿；“WiFi钥匙”的开发者厦门众联世纪科技成立于2013年1月，其产品Logo设计和功能与“WiFi万能钥匙”相似。

　　对于央视报道，连尚网络回应称，“WiFi万能钥匙”的产品名称容易给公众造成误解，但WiFi万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。并且，“WiFi万能钥匙”并未明文显示密码。央视报道中的密码查看功能属于WiFi钥匙提供。

　　与此同时，连尚网络向《新京报》提供了出自中国软件测评中心的移动应用安全测试报告。报告结果显示，其产品具备基本安全防护措施，所有测试未发现存在安全风险，通过该机构安全测试。测试包括敏感数据访问权限、存储、显示，以及是否存在恶意传播和吸费等。

　　对于主管部门调查，连尚网络回应，积极配合主管部门。但截至记者发稿时，众联世纪尚未对上述调查做出公开回应。

　　你连接的WiFi是否安全？

　　共享WiFi的APP因其上网的便利性，受到用户的追捧，在应用商店属于热门应用。但这类产品目前仍存在诸多争议。一位WiFi方案提供商告诉记者，共享应该是在双方允许之下，通过协议达成，而不是一方不经允许就擅自使用。

　　对于安全性，业界也存在不同的看法。有安全专家告诉记者，如果企业对接入设备不进行严格管理，就会存在安全隐患，就会为黑客入侵提供快捷通道。但中国WiFi产业联盟秘书长雄歌认为，“连接WiFi就会存在安全隐患，是社会普遍存在的问题，而非单一共享WiFi暴露的问题。”

　　雄歌表示，对于想要使用公共WiFi的用户而言，最安全的方式是经过专业认证过的应用登录。

　　记者使用产品发现，经过安全认证的WiFi共享应用会对网络本身是否存在钓鱼、监听、自动跳转做出检测。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有