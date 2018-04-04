快播王欣的下一站野心：建立区块链“理想国”

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文 | 棘轮

王欣出狱了。

在北京某监狱关押了1279天的王欣，在2月7日，悄然出狱。

3年间，发生了太多故事。VR火过，AI火了，区块链火着，这是一片全新的天地。

他身边的朋友们说，他那天理了发，洗了澡，并开始坐下来，和大家讨论“AI、区块链”。

牢狱归来的王欣，似乎依旧是那个野心勃勃的少年。

这一次，王欣的野心更大，他似乎要建立一个区块链的“理想国”……

01 超前者

2月7日晚间，一张王欣与圈内好友的合照开始在科技圈流传。

照片中的王欣，身材消瘦，却笑得很开心。在2014年后，王欣从未以这样的笑容，出现在媒体之上。

姚劲波、李学凌、何小鹏为他接风洗尘。

何小鹏在微博上说，王欣讲了很多秘闻往事，他们一起讨论了AI、视频、区块链技术的发展。

“坚信不久将来，江湖中会有王大师的下一段传奇故事。”

王欣第一次通过微博对外主动发声，则是在一个月后的3月2日。

这条微博的配图，是一款2013年上市的HiFi播放器，播放的音乐则是邓丽君的《难忘初恋的情人》。

在快播苦苦寻找转型道路的2013年，音乐与佛教，陪伴了王欣的许多旧时光。

3月25日，王欣在微博上发出了一张充满宗教与玄学色彩的手稿。

报身、法身和化身等佛教用语，和P2P、AI、区块链这些时下最热的词混在了一起。

“哪位能理解这张图的，请私信我！”

看到这张图，王欣的粉丝们都松了一口气，评论下面，更是一片欢呼声，“感觉要东山再起了”。

是的，王欣回来了。

其实，他一直是一个超前者。

在那个中国网络带宽普遍较低的年代，快播的技术可以实现视频秒开、边下边播。

2003年，美国天才程序员Bram Cohen发明了基于P2P技术的文件共享协议BitTorrent。

一个自由、免费、去中心化的共享网络自此诞生。对于用户来说，这些名词拥有着难以抗拒的魔力。

BitTorrent是P2P1.0，快播是P2P2.0。

王欣的技术和理念，无疑是超前的。

但他却忽视了现实：对于版权方、监管方与运营商来说，他们并不喜欢这样的技术。

自由、免费、去中心化，可能导致监管失效、盗版泛滥与带宽浪费。

当时土壤，实在贫瘠，其实并不适合超前技术的生长。

超前者的命运，通常就是与世界格格不入，而陷入“高处不胜寒”的孤冷中。

超前的痛苦和孤独，一直在深深折磨着王欣。

这也注定了他后面的命运。

02 流量矿石

大多外人不知道的细节是，王欣才是中国将比特币与互联网业务结合的尝鲜者。

他在为快播寻找转型的方向之时，就想好了“区块链”这条路。

2013年5月，在快播内部两周一次的例行产品分享会上，王欣号召员工一起头脑风暴，P2P网络该如何适应时代的新变化。

王欣给大家抛出的问题是：P2P网络该如何适应时代的新变化？

作为P2P网络的受益者，王欣深知，传统的P2P下载体系存在着严重的问题——用户分享的意愿极弱。

快播大数据显示，用户在视频下载完成后做的第一件事，就是关闭软件，以减少P2P上传带宽消耗。

“我为人人，人人为我”，这是P2P下载的基本理念之一。

但这是一种反人性的产品理念。

用户不会主动分享的问题，如何解决？

这是一种反人性的产品理念。

此时，王欣发现了一个有意思的产品：比特币。

“所有为网络做贡献的节点，都可以获得奖励。”王欣被这一产品“按劳分配，自动运转”的神奇模式打动。所有为网络做贡献的节点，都可以获得奖励。

时任快播首席架构师王羲桀回忆，在那场产品会上，大家一致讨论出了一个想法——用比特币挖矿的方式，实现主动P2P分享。

产品分享会结束后不久，一纸文件从快播总经办发出，王欣亲自特批，组建内部创新孵化团队。

后来，一个叫“流量矿石”的产品开始出现。

其核心的逻辑，就是如果用户愿意贡献上行网络，就将获得一定的“矿石”奖励——其核心逻辑，完全脱胎于比特币。

流量矿石早期的宣传图中，出现了矿工的人物形象

而王欣的野心是，当所有的人都能够贡献自己的上行宽带和内存，就可以组成一个庞大的CDN共享网络。

谁会用这套网络？

视频、直播这些需要上行宽带和内存的公司，每年都需要花巨额的费用购买。

比如，优酷土豆2014年的带宽成本，就是近10亿元。

2013年，受命于王欣的流量矿石团队表现出了顽强的奋斗精神。

两个月时间，他们从无到有，开发出了流量矿石的整流量矿石Beta版本面向快播核心用户发起内测。不到一周时间，三个千人内测群纷纷爆满。

官方资料显示，流量矿石在2014年初，用户数便突破300万。

2014年3月，在快播内部年会上，流量矿石团队荣获快播2013~2014年最佳创新项目奖项。王欣亲自为团队成员颁发了“CEO特别奖”。这是一笔巨额的奖金。

王欣非常确信，自己已经找准了快播的未来方向。他在接受媒体采访时称：“原有的快播模式注定将退出历史舞台。”

但就在王欣雄心勃勃接近区块链时代时，时代却与快播开了个玩笑。

王欣又一次超前了。

03 迥然的命运

2014年4月22日，位于深圳中科研发园的快播总部，突然涌入大量警察。

快播案事发。

王欣则在两天前匆匆出走国外。在经历了110天的海外流亡后，他最终选择回国归案。

快播案事发两个月后，快播事业部的18名员工打点行囊，离开了他们曾为之付出青春的快播总部。

这18名员工成为了流量矿石仅存的力量。他们的目的地，是300米外的航盛科技大厦。

在这里，流量矿石业务得以延续。

而此时，快播已由一个曾拥有500名员工的庞大团队，变成了只具有物理意义的地理坐标。

经过四年时间，流量矿石运营主体公司新华云帆，扩张成为了一支百余人的团队。

失去了快播母体支持的流量矿石，在此后的发展并不顺利。

王欣和时代，再次失之交臂。后来者，反而居上。

大家都说，这波ICO浪潮的火热，有一个玩家不得不提，那就是迅雷。

在共享CDN的道路上，迅雷一直是快播的模仿者。

迅雷早期的带宽共享产品“赚钱宝”，其客户端软件名为“水晶矿场”，直接对标流量矿石的名称。

2017年10月，迅雷将“赚钱宝”，升级为“玩客云”，并发行自己的数字资产——玩客币。

“All in 区块链。”这是迅雷CEO陈磊在玩客云发布会上喊出的口号。

迅雷急速崛起，成为风口浪尖上的明星。

股价连翻数番，从3美金，一度飙至27美金；玩客币的价格，也一度从1毛，猛涨到10元一枚。

此时，迅雷和快播的命运，形成了鲜明的对比。

流量矿石比玩客云，早了整整4年，可是，真的太早了。

那时，区块链这个概念还无人提及，那时，比特币的价格，只有区区800元。

但，不是最早就是最好，踩对时代的点，更重要。

这个结局，大概王欣会无限唏嘘吧。

他最早的创意，并未开花结果，结果被后来者，捷足先登，而他，身陷囹圄，无力回天。

04 理想国

如果快播成功转型流量矿石，会怎样？如果王欣没有入狱，会如何？

现实往往没有如果，曾经的快播早已不复存在。

流量矿石尽管一直不温不火，但也走出了自己的道路。

对于38岁的王欣而言，巅峰与低谷已然过去。人们都在关注他的下一个方向。

我们再次回到他3月25日的微博，去窥探这位超前者的野心和命运。

在一张手稿中，王欣将自己对于未来科技的理解，划分为了佛教中的法身、化身、报身。

法身，在佛教中有灵魂之意。文字、图片、音频、视频作为媒介的不同表现形式，成为了新技术所承载的“灵魂”。

而灵魂的具象表现，则可以形成无数的化身。P2P、AI与区块链技术构建的万物互联、万物账本，都是化身的表现。

而图片顶端的“圆满报身”，则代表了佛教中的最高境界——得道成佛。王欣将科技界的“圆满报身”，归功于通用人工智能AGI。

尽管充满了玄学的意味，但我们依然可以从中勾勒出王欣的“理想国”。

“这张图的核心意思，就是说，区块链技术的推广，将所有的资产、数据都刻在区块链上，这将迎来真正的数据的大爆炸。”区块链资深专家郭涛曾去参透这张图的意思。

“而这个大爆炸之后，所谓的大数据、AI才迎来了真正的发展，这将给它们提供丰厚的养料，导致技术集中的大爆炸。”郭涛称。

世界可能会迎来两次爆炸：信息的和技术的。

这就是，王欣的区块链理想国。

与王欣一同站在审判席上的另外三个人，已在2017年先后出狱。

张克东，王欣曾经的部下，如今微博认证仍然是“深圳快播科技CTO”。

王欣出狱的那一天，张克东发了一条微博：

“欢迎归来，我技术都准备好了，人也在，就差你了。”

野心勃勃如王欣，已准备了再出发。

此时的王欣，已不是一个超前者。

牢狱拖慢了他的脚步，慢了整整1279天。

这是一片新的天地，区块链炙手可热，AI正在层层突破。

可幸的是，王欣与时代同步了。