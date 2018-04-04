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摩拜创始团队、部分投资机构和个人成为美团新晋股东

摩拜创始团队、部分投资机构和个人成为美团新晋股东
2018年04月04日 17:41 21世纪经济报道
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　　近期传出赴港上市传闻的美团，今早确认完成了对摩拜的全资收购。美团CEO王兴将担任摩拜董事长。

　　21世纪经济报道经过多方确认，包括摩拜创始团队、部分投资机构在内的多家机构和个人已选择成为美团的新晋股东。

　　交易完成后，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营。摩拜管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO。

　　交易双方业务的互补，尤其是摩拜对美团出行业务布局的重要补充，成为美团平台新的价值增长点。

　　“平台可以通过多个产品更好的服务用户，用户也愿意在同一个平台上完成多个事情。这与亚马逊的PRIME会员、京东的PLUS会员的逻辑相同——以同一个平台服务用户的多品类需求。”华平投资执行董事胡正伟接受21世纪经济报道记者采访时表示。

　　2016年9月，华平与腾讯、高瓴共同领投摩拜C轮融资。2017年1月，华平对摩拜再次加码，和腾讯共同领投摩拜D轮2.15亿美元的融资。

　　《新京报》今天引用知情人士的信息称，美团以35%股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金股权退出。

　　就媒体在早前报道中国提及的37亿美元交易总价格和对摩拜的27亿美元实际作价，本次接受21世纪经济报道采访的多位受访者未有予以确认。

　　“从业务布局方面来说，双方用户重合度高，而且美团善于做这些拼运营、拼成本控制的业务；从时机上来说，美团现在入场比去年共享单车火热时收购也有了更多的议价能力。”在接受本报记者采访的一位VC投资机构合伙人看来，美团收购摩拜的决策“在情理之中”。

　　拼图大出行

　　美团对摩拜的收购交易正处在公司上市进程的重要节点。

　　彭博社曾在3月末引用知情人士的话语称，美团点评在考虑于年内登陆香港资本市场，公司估值将达到600亿美元。如果政策允许，也会考虑在中国内地上市。

　　但在2017年10月完成规模为40亿美元的融资后，美团的估值为300亿美元，与600亿美元的上市估值预期仍相差甚远。

　　美团点评的定位是“互联网+生活服务平台”，除过往的外卖、电影票、旅游业务外，公司也已经在发力出行方向的网约车和分时租赁业务。

　　本次整合摩拜单车业务，为美团的出行版图补齐重要一环，满足用户在三公里以内的出行需求。

　　“ 我们不认为美团做打车等出行业务是要和谁竞争。公司的定位是生活服务类的平台，用户的吃喝玩和如何更好的吃喝玩乐，都是公司要做的事情。”胡正伟分析说。

　　王兴在美团推出网约车业务时曾表示，美团业务的很大特征和位置相关，“要么是服务提供者的位置，要么是服务需求者的位置。”

　　本次交易完成后，他通过内部信进一步指出，摩拜单车将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大的丰富了用户的消费场景。

　　迎接新股东

　　有多位受访者向记者表示，腾讯公司是本次交易的重要推手。

　　前述美团在2017年10月完成的新一轮融资，即是由腾讯促成、并由腾讯领投。从摩拜C轮融资开始即重金参与的腾讯，也是摩拜创始团队以外的最大股东。

　　除了腾讯公司，美团和摩拜背后还有多家共同的资本方。

　　21世纪经济报道记者梳理两家企业的过往融资信息后发现，两家公司共同的机构投资人还包括红杉资本中国、淡马锡和和玉投资等，王兴也曾在2016年9月以个人投资者的身份参与了摩拜的C轮融资。

　　“交易双方业务有互补、对价合理、回报理想，并且对双方的用户都有好处。这样的合并交易从股东角度是持支持态度的。”胡正伟表示。

　　据记者了解，包括摩拜创始团队、部分过往投资机构等多家机构和个人已成为美团的新晋股东；华兴资本是本次交易摩拜单车一方的独家财务顾问。

　　“冬季共享单车的用车人数变少、运营数据较高峰期有较大差距，这降低了中后期投资者的进场意愿、直接影响了共享单车企业的新一轮融资。”前述VC基金合伙人分析，很多资金方在面临选择时会更偏好准上市公司的股权。

　　共享单车市场生变？

　　摩拜单车并入美团版图，对国内的共享单车行业会带来怎样的影响？

　　移动数据研究机构Cheetah Lab（猎豹全球智库）今年三月发布的《共享单车全球发展报告》指出，中国共享单车市场已进入“双寡头”时期，ofo和摩拜占据了国内共享单车90%以上的市场份额。

　　两家头部企业间的竞争也从国内市场蔓延到海外市场。根据公开数据，截至2017年底，ofo在全球20个国家的200多个城市开展运营，摩拜也在已经在全球12个国家的200多座城市落地。

　　“竞争格局已经比较确定，国内一线城市和头部二线城市基本就是摩拜和ofo两家。”胡正伟认为，摩拜在美团的生态体系上能够发展的更好，通过提供更多品类的服务，提高产品的用户的粘性。

　　在一些行业人士看来，腾讯推动美团与摩拜的交易也有出于“制衡”的考虑。

　　2018年3月，ofo小宣布完成8.66亿美元新一轮融资。该轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投，并采取了股权与债权并行的融资方式。

　　CBIngights的数据显示，截至今年3月底，摩拜累计完成超过20亿美元的融资，公司估值在2018年1月一度达到了50亿美元；ofo累计完成21.47亿美元的融资，公司估值在2017年3月时为10亿美元，但未有显示今年阿里巴巴领投的新一轮融资完成后的公司估值。

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